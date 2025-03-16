Какой сегодня день

В воскресенье, 16 марта отмечают сразу несколько праздников. На эту дату приходятся День цветных карандашей, День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства и День подразделений экономической безопасности МВД России. Православные чтят память мученика Евтропия Амасийского, по народному календарю сегодня — Евтропиев день. Подробнее о событиях 16 марта, а также о том, кто из знаменитостей родился в этот весенний день, читайте в материале «Известий».

Праздники 16 марта

Международные праздники 16 марта

День цветных карандашей

В мире сегодня отмечается необычный праздник — День цветных карандашей. Он почитается не только художниками, но и всеми сторонниками технического прогресса. Сейчас сложно представить, но вплоть до начала ХХ века люди пользовались графитными карандашами, которые были изобретены еще в XVI веке. Только спустя три с лишним столетия карандаши стали наполнять не графитом, а специальной смесью из воска, красителей и клеевой основы. Первые такие карандаши появились в 1908 году, их начала выпускать американская фирма Faber-Castell. Кстати, 16 марта, спустя почти десять лет после изобретения цветных карандашей, была выпущена первая в мире тушь для ресниц. Придумала ее компания Maybelline.

Праздники в России 16 марта

День подразделений по борьбе с экономическими преступлениями МВД

В России 16 марта свой профессиональный праздник отмечают сотрудники Главного управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ. Именно в этот день в 1937 году был образован знаменитый Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией (ОБХСС), главной задачей которого было предотвращение хищений в организациях и учреждениях торговли, а также борьба со спекуляцией. Этот отдел можно назвать предшественником современной структуры в системе МВД. Ежегодно в праздник сотрудники управления получают поздравления от руководства и коллег, а особо отличившиеся — награды и благодарности.

День работников бытового обслуживания населения и ЖКХ

В эту же дату профессиональный праздник отмечают работники ЖКХ. Дата появилась еще в советскую эпоху. Тогда праздновали День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. В 1988 году праздники разделили, и День работников ЖКХ стали справлять в третье воскресенье марта. Помимо коммунальщиков его отмечают сотрудники ателье, парикмахерских, химчисток, прачечных и других учреждений, оказывающих бытовые услуги населению. В праздник многие коллективы устраивают банкеты и разные корпоративные мероприятия. Лучшие сотрудники получают премии от руководства.

Церковный праздник 16 марта

День памяти мученика Евтропия Амасийского

Православные христиане 16 марта вспоминают о великомученике Евтропии Амасийском, жившем в III–IV столетии в малоазийском городе Амасия и пострадавшем за веру. Согласно житию святого, он проповедовал христианство вместе с родным братом Клеоником и юношей по имени Василиск, который приходился племянником святому великомученику Феодору Тирону. Как и Феодор праведники подверглись гонениям и были заключены под стражу. Но даже находясь в заточении, они не отказались от веры и смогли обратить в христианство многих язычников, бывших с ними в темнице. По приказу правителя города все трое мучеников были казнены. И хотя это произошло в разное время и в разных местах, церковь чтит их память в одну дату.

Народный праздник 16 марта

Евтропиев день

В народном календаре этот день известен как Евтропиев день, или Медвежье пробуждение. Считалось, что именно в эту пору медведи выходят из берлоги. Чтобы голодные животные не приближались к дворам, в деревнях не резали домашний скот, иначе запах крови мог привлечь хищника. Еще старались не ходить в лес в одиночку. Главным же ритуалом дня было привлечение солнца, дабы ускорить приход весны. В деревнях было принято обходить крест-накрест поля и кликать тепло. По приметам дня судили о предстоящей погоде. Если в полдень солнце заходит за облака, следующий день будет ненастным. Купающиеся в проталинах вороны предвещают скорое потепление. А если в середине марта уже прилетели скворцы, — летом будет много хлеба.

Что нельзя делать 16 марта:

подолгу смотреться в зеркало — к беде;

давать или брать деньги в долг — к убыткам;

выносить мусор — лишиться благополучия;

конфликтовать — мир не наступит долго.

Кто родился 16 марта

Якоб Швепп (1740) — немецкий предприниматель, основатель компании Schweppes

Джеймс Мэдисон (1751) — четвертый президент США, один из авторов американской Конституции

Александр Попов (1859) — русский физик и электротехник, один из изобретателей радио

Александр Беляев (1884) — писатель-фантаст, один из основоположников советской научно-фантастической литературы

Богдан Титомир (1967) — российский рэп-исполнитель, бывший участник дуэта «Кар-Мэн»

Екатерина Волкова (1974) — российская актриса театра и кино, в настоящее время работает в МХАТ им. Горького

Именины 16 марта

Мужчины: Василиск, Евтропий, Зинон, Клеоник, Михаил

Женщины: Марфа

Лунный календарь на 16 марта

Спутник Земли 16 марта будет находиться в фазе убывающей Луны в созвездии Весы. Это первый день после полнолуния, когда энергия идет на убыль. Астрологи рекомендуют не планировать на этот период важные проекты и новые дела, так как возможны сложности в принятии решений и достижении взаимопонимания с партнерами. Лучше всего посвятить день отдыху или домашним делам. Также лунные сутки идеальны для саморазвития и романтических встреч.

Люди, рожденные 16 марта, принадлежат к знаку Рыбы. Именинники этого дня обладают независимым характером, который определяет многие их поступки. При этом они умеют находить компромисс и ценить мнение других людей. Как и большинство представителей знака, мартовские Рыбы обладают философским взглядом на жизнь, мудростью и больше склонны к творчеству, нежели к построению карьеры. Успеха они достигают в той сфере, к которой проявляют наибольший интерес.