Какой сегодня день

В среду, 12 марта, отмечается сразу несколько праздников. На эту дату приходятся Всемирный день ананаса, День работников уголовно-исполнительной системы России, Прокоп Дорогорушитель и другие торжества. «Известия» рассказывают о событиях 12 марта и делятся советами астрологов на день.

Праздники 12 марта

Международный праздник 12 марта

Всемирный день ананаса

Во многих странах 12 марта отмечают Всемирный день ананаса, посвященный одному из наиболее популярных тропических фруктов на нашей планете. Дата для него выбрана не случайно, ведь именно в этот день в 1970 году на Гавайях был представлен самый вкусный сорт ананаса — DEN MONTE GOLD. Он считается эталоном по соотношению сладости, сочности и терпкости.

Ананасы были одомашнены около 4 тыс. лет назад на территории современной Бразилии. Оттуда они постепенно распространились на всю Южную и Центральную Америку, а затем в XV веке попали в Европу. Сегодня ананас ценят по всему миру не только за вкус, но и за пользу. Этот фрукт содержит витамины группы В, РР, К, Е, А, С, а также калий, магний, цинк, йод и другие важные микроэлементы.

Российский праздник 12 марта

День работников уголовно-исполнительной системы России

В России 12 марта отмечается День работников уголовно-исполнительной системы, посвященный специалистам, которые следят за выполнением судебных решений и обеспечивают деятельность исправительных учреждений нашей страны. Праздник был установлен в 2010 году по указу президента РФ. Дата торжества выбрана не случайно — 12 марта 1879 года император Александр II подписал Указ о создании тюремного департамента, который заложил основу единой государственной системы исполнения наказаний в стране.

Сегодня главным органом уголовно-исполнительной системы России является Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН). Она объединяет более тысячи исправительных учреждений, в которых работает свыше 220 тыс. человек. Они выполняют охранно-конвойные функции, следят за обеспечением безопасности на вверенных объектах и соблюдением прав заключенных.

Церковный праздник 12 марта

День памяти преподобного Прокопия Декаполита

Православная церковь 12 марта чтит память преподобного Прокопия Декаполита, жившего в VIII веке в Византии. В молодости он принял монашеский постриг и провел всю жизнь в молитве и посте. Во времена правления Льва Исаврянина большое распространение получила иконоборческая ересь. Сторонники этого учения, среди которых был и император, отрицали ценность икон, считая, что они схожи с языческими идолами.

Прокопий открыто выступил против уничтожения святынь, за что был подвергнут пыткам и заключен в темницу. Он провел в заточении несколько лет, разделяя муки со своим сподвижником Василием. Когда Лев Исаврянин умер, святые вышли на свободу и провели последние годы жизни в иноческих подвигах.

Народный праздник 12 марта

Прокоп Доргорушитель

На Руси 12 марта отмечали день Прокопа Дорогорушителя. Наши предки верили, что в праздник весна вступает в свои права, из-за чего зимний санный путь становится непригодным для поездок. Поэтому перед выездом со двора тщательно прислушивались к окружению. Если звучала капель, отправляться в дорогу было нельзя. Также в этот день проводили защитный ритуал от воров, смазывая дверные петли волчьим жиром и читая особый заговор.

Что нельзя делать 12 марта:

отправляться в путешествие — в дороге могут произойти неприятности;

звать гостей — к конфликтам в семье;

ссориться с близкими — помириться будет трудно;

повышать голос, кричать — есть риск «спугнуть» любовь и удачу.

Кто родился 12 марта

Наталия Антонова (1974) — российская актриса театра и кино

Егор Дружинин (1972) — российский актер, кинорежиссер, хореограф, Заслуженный артист России

Ирина Понаровская (1953) — советская и российская джазовая и эстрадная певица, актриса

Лайза Миннелли (1946) — американская певица и актриса, обладательница премии «Оскар»

Именины 12 марта

Мужчины: Макар, Михаил, Петр, Прокоп, Сергей, Степан, Тимофей, Тит, Юлиан, Яков

Женские именины 12 марта не отмечаются

Лунный календарь на 12 марта

Спутник земли 12 марта находится в фазе растущей Луны в знаке Дева. Астрологи отмечают, что это крайне неоднозначный день. С одной стороны могут дать о себе знать старые проблемы, на преодоление которых потребуется много сил. С другой стороны — это один из самых социальных дней лунного цикла, поэтому любые мероприятия, связанные с общением, будут иметь успех.

Люди, рожденные 12 марта, принадлежат к знаку Рыбы. Это разносторонние и творческие личности, обладающие мощной харизмой. Как правило, они прекрасные коммуникаторы, способные быстро передавать даже сложные идеи и заражать слушателей своим энтузиазмом. Однако время от времени им требуется побыть вдали от общества, чтобы восстановить внутренний ресурс и набраться сил.