Какой сегодня день

В понедельник, 3 марта отмечают сразу несколько праздников. На эту дату приходятся Всемирный день дикой природы и День писателя. У православных христиан начинается Великий пост, который продлится до самой Пасхи. По народному календарю сегодня — Ярилин день, или Овсянка. Подробнее о событиях 3 марта, а также о том, кто из знаменитостей родился в этот весенний день, читайте в материале «Известий».

Праздники 3 марта

Международные праздники 3 марта

Всемирный день дикой природы

На эту же дату приходится Всемирный день дикой природы (англ. World Wildlife Day). Праздник основан в 2013 году резолюцией Генассамблеи ООН для привлечения внимания мировой общественности к необходимости сохранения биологического многообразия на планете, прежде всего — краснокнижных растений и редких видов животных, а также чтобы отметить важную работу по охране природы, которая ведется по всему миру. Ежегодно в праздник организуют благотворительные акции и тематические мероприятия в зоопарках, природных парках, ботанических садах, где можно наслаждаясь разнообразием флоры и фауны.

Всемирный день писателя

В России и мире сегодня празднуют Всемирный день писателя (англ. World Writers' Day). Этот праздник отмечают не только писатели, но и представители печатных средств массовой информации. Своим появлением торжество обязано членам литературного клуба PEN, чье название образовано первыми буквами английских слов Poets — поэты, Essayists — очеркисты, Novelists — романисты, и переводится как «ручка». Впервые празднования прошли в 1986 году. В настоящее время к празднику приурочены выпуски книг новых авторов, церемонии вручения литературных премий, публичные чтения и творческие встречи с писателями.

​​Церковный праздник 3 марта

Начало Великого поста

У православных христиан в понедельник начинается Великий пост. Первый день говения часто называют Чистым понедельником. Это нецерковное название закрепилось благодаря тому, что в старину на Руси был обычай чистить дом от «духа масленицы», завершившейся накануне, и ходить в баню, чтобы вступить в Великий Пост чистыми духовно и телесно. Продлится пост до самой Пасхи. В этот период верующим предписано посещать службу в храмах, усердно молиться и соблюдать определенный режим питания. В пищу нельзя употреблять мясо, рыбу, яйца, молоко, а также продукты, которые готовятся на их основе.

Народный праздник 3 марта

День овсянки

По народному календарю сегодня отмечается День овсянки. В старину верили, что в этот день славянский бог солнца и плодородия Ярило проверяет соху и борону на готовность к весне и сгоняет снег с полей. Также считалось, что 3 марта начинает петь маленькая птичка овсянка, которая «ведет за собой весну». В честь этой пташки с ярким лимонно-желтым оперением пекли специальные булочки-овсянки, которыми угощали друзей и родственников. Полагалось также подкармливать птиц. Наблюдали и за животными. Если повстречалась чайка — скоро с рек начнет сходить лед. Если мимо промчался серый заяц — близится теплая погода.

Что нельзя делать 3 марта:

грустить и пребывать в унынии, иначе весь год можно провести в упадке сил;

надевать темную одежду, чтобы в делах сопутствовала удача в наряде должен присутствовать желтый цвет;

давать в долг соль и хлеб, в таком можно остаться без урожая в огороде;

проводить день в одиночестве, нужно весело встречать весну и радоваться солнцу.

Кто родился 3 марта

Юрий Олеша (1899) — советский писатель-прозаик, автор известной сказки «Три толстяка»

Владимир Коваленок (1942) — советский космонавт, дважды Герой Советского Союза, президент Федерации космонавтики России

Александр Волошин (1956) — российский государственный деятель, руководитель администрации президента в 1999—2003 годах

Александр Иванов (1961) — российский рок-музыкант и автор песен, лидер группы «Рондо»

Сергей Рост (1965) — российский актер театра и кино, сценарист, теле- и радиоведущий

Михаил Мишустин (1966) — российский экономист и государственный деятель, премьер-министр России с 2020 года

Мужчины: Архип, Богдан, Дмитрий, Евгений, Макар, Максим, Никита, Федор, Федот.

Именины 3 марта

Мужчины: Василий, Виктор, Владимир, Дорофей, Косма, Лев, Павел, Феодул, Флавиан.

Женщины: Анна.

Лунный календарь на 3 марта

Спутник Земли 3 марта будет находиться в фазе растущей Луны в знаке Овен. Это время характеризуется повышенной импульсивностью и поспешностью, граничащей с опрометчивостью. Астрологи рекомендуют отложить важные переговоры, заключение договоров и дела, требующие точности и продуманности, чтобы избежать просчетов и ошибок. Кроме того, сегодня вероятны разного рода конфронтации, поэтому следует контролировать свои эмоции и стараться избегать конфликтов. Также следует остерегаться огня и острых предметов.

Люди, рожденные 3 марта, принадлежат к знаку Рыбы. Именинники этого дня амбициозные, находчивые, глубокомыслящие и неординарные личности, которые имеют четкое представление о том, что именно они хотят добиться в жизни. Несмотря на то, что они щедро наделены воображением, у них, без сомнения, есть жилка прагматизма, которая позволяет им воплощать свои самые смелые идеи и добиваться больших успехов в выбранной сфере деятельности.