Какой сегодня день

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Россиянам рассказали, какие праздники отмечаются 2 марта
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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В воскресенье, 2 марта, отмечается сразу несколько праздников. На эту дату приходятся Международный день детского телевидения и радиовещания, Прощеное воскресенье, Федор Тирон и Мариамна Кикимора и другие торжества. «Известия» рассказывают о событиях 2 марта и знаменитостях, родившихся в этот день.

Праздники 2 марта

Международный праздник 2 марта

Международный день детского телевидения и радиовещания

В первое воскресенье весны во многих странах отмечается Международный день детского телевидения и радиовещания, посвященный самой юной и увлеченной части аудитории. В 2025 году он выпадает на 2 марта. Праздник был учрежден ЮНИСЕФ в 1991 году с целью поощрения СМИ к созданию качественного контента для детей и подростков. Ежегодно тысячи теле- и радиоведущих представляют различные программы для маленьких зрителей и слушателей, а ведущие медиакомпании выделяют им больше эфирного времени. Помимо этого праздник направлен на привлечение внимании общественности к правам детей и молодежи, ведь они так же нуждаются в надежных источниках информации, как и взрослые.

Церковный праздник 2 марта

Прощеное воскресенье

В последнее воскресенье перед Великим постом православная церковь отмечает Сыропустную неделю, получившую в народе название Прощеное воскресенье. В этот день верующие просят прощения у всех, кого они могли обидеть, а в храмах совершается Чин прощения. Традиция отпускать обиды накануне поста зародилась в первые века нашей эры. Тогда египетские и палестинские монахи на 40 дней уходили говеть в пустыню, и многие из них уже не возвращались обратно. Поэтому, расходясь, отшельники просили друг у друга прощения, ведь эта встреча могла быть последней.

Сегодня верующие просят друг у друга прощения, чтобы со спокойной душой вступить в Великий пост и начать подготовку к светлому празднику Пасхи, не отвлекаясь на мрачные мысли и сожаления.

Народный праздник 2 марта

Федор Тирон и мариамна Кикимора

На Руси 2 марта отмечали день Федора Тирона и Мариамны Кикиморы. Праздник возник на основе церковного торжества, посвященного мученику Феодору Тирону и праведной Мариамны, сестры апостола Филиппа. Согласно поверьям, в начале марта становились особенно активны кикиморы — болотные существа, устраивающие мелкие пакости людям. При этом в народном сознании святая Мариамна нередко воспринималась и как кикимора, и как защитница от темных сил, поэтому ей молились о помощи в борьбе с нечистью. А чтобы кикиморы не забрались в курятник, там вешали амулет в виде камушков с дырками в центре — «куриный бог».

Что нельзя делать 2 марта:

  • оставлять на ночь немытую посуду — к неудачам;
  • смотреть на падающие звезды — можно потерять кого-то из близких;
  • ходить на свидания — такие отношения не принесут счастья.

Кто родился 2 марта

Михаил Пореченков (1969) — российский актер театра и кино, кинорежиссер и телеведущий. Заслуженный артист России

Евгений Дятлов (1963) — российский актер, музыкант, певец, Заслуженный артист России

Борис Смолкин (1948) — советский и российский актер, заслуженный артист РФ

Михаил Горбачев (1931) — советский и российский политик и общественный деятель, единственный президент СССР

Именины 2 марта

Мужчины: Михаил, Николай, Павел, Порфирий, Роман, Федор, Феодосий

Женщины: Мария

Лунный календарь на 2 марта

Спутник земли 2 марта находится в фазе растущей Луны. Астрологи отмечают, что это день пассивного отдыха. Он не подходит для принятия серьезных решений или начала новых проектов, все важные дела по возможности лучше перенести на другую дату. При этом можно смело заниматься работой с информацией и документами.

Люди, рожденные 2 марта, принадлежат к созвездию Рыбы. Они миролюбивы, эмпатичны и сострадательны, всегда готовы протянуть руку помощи и выслушать. Представители этого знака могут показаться нерешительными, однако на деле им просто требуется больше времени на анализ ситуации и поиск правильного подхода.

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