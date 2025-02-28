Какой сегодня день

В пятницу, 28 февраля отмечают сразу несколько праздников. На эту дату приходятся Всемирный день татарской национальной кухни, пятый день Масленицы (Тещины вечерки) и День IT-cпeциaлиcтa. Православные чтят память святого апостола от семидесяти Онисима, по народному календарю — день Онисима Овчара. Подробнее о событиях 28 февраля, а также о том, кто из знаменитостей родился в последний день зимы, читайте в материале «Известий».

Праздники 28 февраля

Праздники в России 28 февраля

Тещины вечерки

В России начинается пятый день Масленичной недели, известный как Тещины вечерки. В старину в этот день зять отправлял к теще гонцов, чтобы привезти родных на застолье. Теща заранее готовила для семьи дочери необходимые атрибуты для приготовления блинов: сковороду, половник и кадушку для теста. Тесть заботился о продуктах — масле и муке. Во время посиделок тещи делились с молодыми супругами житейским опытом и мудрыми советами. Считалось, что если зять проявит особое внимание и заботу в праздник, то семейная жизнь молодых будет счастливой и благополучной.

Всемирный день татарской национальной кухни

На эту же дату приходится Всемирный день татарской национальной кухни. Праздник учрежден в 2006 год и приурочен ко дню рождения известного татарского кулинара Юнуса Ахметзянова, автора книг о татарской кулинарии, ставших бестселлерами. Каждый год во Всемирный день татарской кухни проходят кулинарные шоу, мастер-классы и другие мероприятия, где посетителям предлагают приобщиться к культуре татар и попробовать традиционные татарские блюда.

Профессиональный праздник 28 февраля

День IT-cпeциaлиcтa

Ежегодно 28 февраля во всем мире отмечается День ИТ-специалиста, объединяющий всех, кто трудится в сфере высоких технологий. История праздника начинается 28 февраля 1956 года, когда был запатентован сетевой кабель. Благодаря этой разработке появилась возможность объединять несколько компьютеров в локальную сеть. Изобретение привело к стремительному развитию отрасли. На сегодняшний день профессия IT-cпeциaлиcтa является одной из самых востребованных как в России, так и во всем мире.

​​Церковный праздник 28 февраля

День памяти святого апостола Онисима

Православная церковь 28 февраля вспоминает апостола от семидесяти, епископа Византийского Онисима, жившего в начале первого тысячелетия. Он был рабом знатного христианина и однажды совершил побег в Рим. Однако был пойман и заключен в тюрьму. Там будущий святой познакомился с апостолом Павлом, а впоследствии стал его преданным учеником. После освобождения Онисим стал проповедовать Евангелие. Как и другие проповедники, он подвергся преследованиям. Апостола вновь заключили в тюрьму, а затем казнили.

Народные праздники 28 февраля

Онисим Овчар

В народном календаре сегодняшний день носит название Онисим Овчар. На Онисима полагалось трудиться и ухаживать за домашними животными. В праздник посещали церковь и молились святому Онисиму о защите скота от болезней и напастей. Прежде всего беспокоились об овцах, у которых наступало время ягниться. Чтобы стадо приросло большим потомством, крестьяне проводили специальные обряды. Еще один обычай дня был связан с посевными работами. На Онисима надлежало вынести во двор семена для закалки и оставить их там на три утренних зари. Считалось, что так они лучше взойдут и дадут обильный урожай.

Что нельзя делать 28 февраля:

входить в чужой дом с пустыми руками, хозяевам следует принести подарок, особенно желательны вещи из овчины;

ссориться и ругаться, чтобы не привлечь неудачу;

давать деньги в долг, иначе ждут финансовые трудности;

начинать новые дела или отправляться в дальние поездки.

Кто родился 28 февраля

Всеволод Пудовкин (1893) — советский актер и кинорежиссер, народный артист СССР

Брайан Джонс (1942) — английский рок-музыкант, один из основателей группы The Rolling Stones

Евгений Гинзбург (1945) — российский теле- и кинорежиссер, сценарист

Татьяна Васильева (1947) — российская актриса театра и кино, народная артистка России

Сергей Маврин (1963) — российский рок-музыкант, участник групп «Ария» и «Маврин»

Гарик Харламов (1981) — российский комедийный актер, участник телепроекта Comedy Club

Именины 28 февраля

Мужчины: Алексей, Афанасий, Евсевий, Иван, Михаил, Николай, Онисим, Пафнутий, Петр, Симеон.

Женщины: Евфросиния, София.

Лунный календарь на 28 февраля

Спутник Земли 28 февраля будет находиться в фазе убывающей Луныв знаке Весы. По утверждению астрологов, это время наиболее подходит для отдыха после напряженной работы. В пятницу рекомендуется не начинать чего-либо нового и глобального, а сосредоточиться на завершении ранее начатых и запланированных дел. При этом сегодня довольно неплохой и плодотворный период для делового сотрудничества, основанного на доверии и общих стремлениях. Негативным моментом может стать сложность в принятии решений. Поэтому все важные дела лучше отложить до следующей недели.

Люди, рожденные 28 февраля, принадлежат к знаку Рыбы. Именинники этого дня чуткие, мечтательные, доброжелательные и жизнерадостные люди, наделенные многими творческими талантами. Благодаря разносторонним интересам и богатому внутреннему миру из них получаются хорошие артисты, писатели, предприниматели и шоумены. Их предприимчивость и креативность могут находить успешное применение в самых разных сферах жизни.