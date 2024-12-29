Какой сегодня день
В воскресенье, 29 декабря отмечают сразу несколько праздников. На эту дату приходятся Мeждунapoдный дeнь виoлoнчeли, День психологической службы МВД России, День памяти святого пророка Аггея и народное торжество Агеев день. Подробнее о событиях 29 декабря, а также о том, кто из знаменитостей родился в этот зимний день, читайте в материале «Известий».
Праздники 29 декабря
Международный праздник 29 декабря
Мeждунapoдный дeнь виoлoнчeли
Мeждунapoдный дeнь виoлoнчeли (International Cello Dаy). Это неофициальный праздник музыкантов-виолончелистов и любителей музыки. В качестве даты торжества был выбран день рождения выдающегося каталонского виолончелиста и дирижера Пабло Казальса. Он стал первым популяризатором виолончели как сольного инструмента и считается одним из лучших виолончелистов всех времен. Первое же упоминание об этом музыкальном инструменте относится к середине XVI века. Его создателем стал итальянец Андреа Мати. В то время виолончель использовалась в основном в качестве баса. Сегодня она широко применяется и как сольный инструмент, и как неизменный участник симфонического оркестра.
Праздник в России 29 декабря
День психологической службы МВД
В России сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники профессионально-психологического отбора МВД. Такие специалисты появились в полиции более 50 лет назад. В их обязанности входит изучение личностных, интеллектуальных и психофизиологических характеристик кандидатов, поступающих на службу в органы внутренних дел. Также они проводят морально-психологическую подготовку личного состава и оказывают психологическую помощь сотрудникам после выполнения оперативно-служебных задач в особых условиях. Ежегодно в День психологической службы МВД проводятся праздничные мероприятия с награждением лучших работников.
Церковный праздник 29 декабря
День памяти святого пророка Аггея
Православная церковь 29 декабря чтит память святого пророка Аггея, жившего за 500 лет до Рождества Христова. Святой был современником пророка Захария и стал одним из последних пророков Ветхого завета. Он родился в вавилонском плену, но юношей возвратился из Вавилона в Иерусалим и ратовал за восстановление Иерусалимского храма, который в дальнейшем воздвигли на месте разрушенного Соломонового. Издревле Аггея почитают как прорицателя и покровителя человеческой души. Считается, что святой помогает становиться на праведный путь, прививает любовь к труду и молитве. Часто Аггея также просят об избавлении от лени.
Народный праздник 29 декабря
Агеев день
По народному календарю сегодня отмечается Агеев день. В эту пору начинались активные приготовления к Новому году. Хозяйки старались завершить все домашние дела, варили холодец и другие блюда, которые подавали в праздник. Мужчины выходили на зимнюю охоту. Считалось, что на Агея она будет удачной. В целом, день стремились провести плодотворно. Согласно поверьям, тогда семья весь год проведет в достатке. По приметам определяли, какая погода установится в первый зимний месяц. Если с утра деревья покрывались инеем, то ждали потепления к Рождеству, а морозные узоры на окнах предвещали, что вскоре наступят холода.
Что нельзя делать 29 декабря:
- лениться и спать до полудня, это сулит потерю благополучия;
- разговаривать с кем-то через порог, иначе с этим человеком случится крупная ссора;
- нарушать данные обещания, по поверьям, на обманщика обрушится большое горе;
- ремонтировать старую одежду и обувь, так как могут возникнуть проблемы со здоровьем, прежде всего — ногами.
Кто родился 29 декабря
Елизавета Петровна (1709) — российская императрица, дочь Петра I
Карл Росси (1775) — русский архитектор итальянского происхождения, один из основоположников русского ампира
Добрица Чосич (1921) — югославский государственный и политический деятель, первый президент Союзной Республики Югославия
Джон Войт (1938) — американский актер, лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус», отец актрисы Анджелины Джоли
Михаил Грушевский (1964) — российский актер-пародист, постоянный участник телепрограммы «Аншлаг»
Декстер Холланд (1965) — американский музыкант, вокалист панк-рок группы The Offspring
Именины 29 декабря
Мужчины: Александр, Аркадий, Владимир, Илья, Макар, Николай, Павел, Петр, Семен, Феодосий.
Женщины: София.
Лунный календарь на 29 декабря
Спутник Земли 29 декабря будет находиться в фазе убывающей Луны. В это время наступает последняя фаза лунного месяца, которая завершится новолунием в последний день года. Энергия идет на спад, поэтому стоит позаботится о своей защите, как астральной, так и физической. Важные дела лучше перенести на период после новогодних праздников. Также день не подходит для любых денежных операций, начала новых проектов и дальних поездок. Нужно остерегаться ссор и проявлять терпимость к близким, так как возможны конфликты и разногласия.
Люди, рожденные 29 декабря, принадлежат к знаку Козерог. Именинники этого дня отличаются завидным упорством и трудолюбием. Они готовы работать не покладая рук, чтобы добиться желаемого. В общении представители знака доброжелательны и миролюбивы. Им успешно удается сгладить острые углы, не навязывая свою точку зрения. Как правило, декабрьские Козероги ведут активную общественную жизнь, не забывая о личных культурных и иных предпочтениях.