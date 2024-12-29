Какой сегодня день

В воскресенье, 29 декабря отмечают сразу несколько праздников. На эту дату приходятся Мeждунapoдный дeнь виoлoнчeли, День психологической службы МВД России, День памяти святого пророка Аггея и народное торжество Агеев день. Подробнее о событиях 29 декабря, а также о том, кто из знаменитостей родился в этот зимний день, читайте в материале «Известий».

Праздники 29 декабря

Международный праздник 29 декабря

Мeждунapoдный дeнь виoлoнчeли

Мeждунapoдный дeнь виoлoнчeли (International Cello Dаy). Это неофициальный праздник музыкантов-виолончелистов и любителей музыки. В качестве даты торжества был выбран день рождения выдающегося каталонского виолончелиста и дирижера Пабло Казальса. Он стал первым популяризатором виолончели как сольного инструмента и считается одним из лучших виолончелистов всех времен. Первое же упоминание об этом музыкальном инструменте относится к середине XVI века. Его создателем стал итальянец Андреа Мати. В то время виолончель использовалась в основном в качестве баса. Сегодня она широко применяется и как сольный инструмент, и как неизменный участник симфонического оркестра.

Праздник в России 29 декабря

День психологической службы МВД

В России сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники профессионально-психологического отбора МВД. Такие специалисты появились в полиции более 50 лет назад. В их обязанности входит изучение личностных, интеллектуальных и психофизиологических характеристик кандидатов, поступающих на службу в органы внутренних дел. Также они проводят морально-психологическую подготовку личного состава и оказывают психологическую помощь сотрудникам после выполнения оперативно-служебных задач в особых условиях. Ежегодно в День психологической службы МВД проводятся праздничные мероприятия с награждением лучших работников.

​​Церковный праздник 29 декабря

День памяти святого пророка Аггея

Православная церковь 29 декабря чтит память святого пророка Аггея, жившего за 500 лет до Рождества Христова. Святой был современником пророка Захария и стал одним из последних пророков Ветхого завета. Он родился в вавилонском плену, но юношей возвратился из Вавилона в Иерусалим и ратовал за восстановление Иерусалимского храма, который в дальнейшем воздвигли на месте разрушенного Соломонового. Издревле Аггея почитают как прорицателя и покровителя человеческой души. Считается, что святой помогает становиться на праведный путь, прививает любовь к труду и молитве. Часто Аггея также просят об избавлении от лени.

Народный праздник 29 декабря

Агеев день

По народному календарю сегодня отмечается Агеев день. В эту пору начинались активные приготовления к Новому году. Хозяйки старались завершить все домашние дела, варили холодец и другие блюда, которые подавали в праздник. Мужчины выходили на зимнюю охоту. Считалось, что на Агея она будет удачной. В целом, день стремились провести плодотворно. Согласно поверьям, тогда семья весь год проведет в достатке. По приметам определяли, какая погода установится в первый зимний месяц. Если с утра деревья покрывались инеем, то ждали потепления к Рождеству, а морозные узоры на окнах предвещали, что вскоре наступят холода.

Что нельзя делать 29 декабря:

лениться и спать до полудня, это сулит потерю благополучия;

разговаривать с кем-то через порог, иначе с этим человеком случится крупная ссора;

нарушать данные обещания, по поверьям, на обманщика обрушится большое горе;

ремонтировать старую одежду и обувь, так как могут возникнуть проблемы со здоровьем, прежде всего — ногами.

Кто родился 29 декабря

Елизавета Петровна (1709) — российская императрица, дочь Петра I

Карл Росси (1775) — русский архитектор итальянского происхождения, один из основоположников русского ампира

Добрица Чосич (1921) — югославский государственный и политический деятель, первый президент Союзной Республики Югославия

Джон Войт (1938) — американский актер, лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус», отец актрисы Анджелины Джоли

Михаил Грушевский (1964) — российский актер-пародист, постоянный участник телепрограммы «Аншлаг»

Декстер Холланд (1965) — американский музыкант, вокалист панк-рок группы The Offspring

Именины 29 декабря

Мужчины: Александр, Аркадий, Владимир, Илья, Макар, Николай, Павел, Петр, Семен, Феодосий.

Женщины: София.

Лунный календарь на 29 декабря

Спутник Земли 29 декабря будет находиться в фазе убывающей Луны. В это время наступает последняя фаза лунного месяца, которая завершится новолунием в последний день года. Энергия идет на спад, поэтому стоит позаботится о своей защите, как астральной, так и физической. Важные дела лучше перенести на период после новогодних праздников. Также день не подходит для любых денежных операций, начала новых проектов и дальних поездок. Нужно остерегаться ссор и проявлять терпимость к близким, так как возможны конфликты и разногласия.

Люди, рожденные 29 декабря, принадлежат к знаку Козерог. Именинники этого дня отличаются завидным упорством и трудолюбием. Они готовы работать не покладая рук, чтобы добиться желаемого. В общении представители знака доброжелательны и миролюбивы. Им успешно удается сгладить острые углы, не навязывая свою точку зрения. Как правило, декабрьские Козероги ведут активную общественную жизнь, не забывая о личных культурных и иных предпочтениях.