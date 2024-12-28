Какой сегодня день

В субботу, 28 декабря, отмечается сразу несколько праздников. На эту дату приходятся Международный день кино, День рождественского пряника, Трифонов день и другие торжества. «Известия» рассказывают о событиях 28 декабря и делятся советами астрологов на день.

Праздники 28 декабря

Международный праздник 28 декабря

Международный день кино

В России и других странах 28 декабря отмечается Международный день кино — праздник режиссеров, сценаристов, операторов, продюсеров, актеров и поклонников кинематографа. В качестве даты для него был выбран день премьеры фильма Луи и Огюста Люмьеров «Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота». Показ состоялся 28 декабря 1895 года в парижском «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок. Короткометражная картина произвела большое впечатление на публику и дала мощный толчок развитию киноискусства по всему миру.

Необычный праздник 28 декабря

День рождественского пряника

Во многих странах 28 декабря отмечается День рождественского (новогоднего) пряника. Праздник посвящен популярному праздничному угощению, которое с удовольствием едят дети и взрослые по всему земному шару. Считается, что традиция дарить пряники на Рождество пришла в Россию из Европы в XVIII веке. Выпекать их начинали за пару дней до торжества. Часть изделий вешали на елку в качестве украшения, а остальное раздавали детям во время праздничных застолий. По сей день пряники остаются любимым лакомством многих россиян.

Церковный праздник 28 декабря

День памяти преподобного Трифона Печенгского

Православная церковь 28 декабря чтит память преподобного Трифона Печенгского, жившего в XVI веке. С ранних лет святой желал идти путем апостолов и проповедовать веру в Христа. Повзрослев, он покинул родительский дом и отправился на Кольский полуостров, где жили язычники-лопари. Ознакомившись с их обычаями и наладив контакт с местным населением, преподобный начал рассказывать о едином Боге и Евангелие. Поначалу местные относились к проповедям с недоверием, святого подвергали побоям и насмешкам. Однако со временем многие прислушались к словам Трифона и приняли крещение.

По благословению Новгородского архиепископа Макария преподобный основал храм для новообращенных и открыл Троицкий Печенгский монастырь. Он прожил на Кольском полуострове почти 60 лет и мирно скончался в глубокой старости.

Народный праздник 28 декабря

Трифонов день

На Руси 28 декабря отмечали Трифонов день. Святого Трифона Печенгского почитали как покровителя моряков и защитника от темных сил. В праздник жители деревень высыпали в снег с крыльца горящие угли, читая при этом специальный заговор. Считалось, что это убережет домочадцев от нечисти. Вечером на стол ставили самовар и обсуждали с членами семьи планы на будущее, а также делились переживаниями.

Что нельзя делать 28 декабря:

ходить в лес — есть риск потеряться;

сквернословить, ругаться — к болезням;

пользоваться чужим полотенцем — можно забрать себе болезни и неудачи человека;

высмеивать кого-либо — негатив вернется в двойном объеме.

Кто родился 28 декабря

Джон Ледженд (1978) — американский певец, автор песен и актер

Светлана Капанина (1968) — российский пилот, семикратная абсолютная чемпионка мира среди женщин по высшему пилотажу

Стэн Ли (1922) — американский писатель, сценарист, создатель комиксов

Михаил Калатозов(1903) — советский режиссер, сценарист и оператор, Народный артист СССР

Именины 28 декабря

Мужчины: Александр, Василий, Иларион, Иона, Павел, Степан, Трифон

Женщины: Сусанна.

Лунный календарь на 28 декабря

Спутник Земли 28 декабря находится в фазе убывающей Луны. Астрологи отмечают, что это весьма активный и энергичный день, в течение которого можно многое успеть. Он особенно благоприятен для начала новых дел, связанных с бытовыми и социальными сферами: работы, ремонта, ухода за домом, новых знакомств и т.д. А вот серьезные финансовые решения и крупные сделки лучше перенести на другую дату, чтобы не понести убытки.

Люди, рожденные 28 декабря, находятся под покровительством созвездия Козерог. Они рациональны, серьезны и ответственны, всегда доводят начатое до конца и исполняют обещания. Представители этого знака предпочитают жить по строгому расписанию, им тяжело находиться в состоянии неопределенности. Несмотря на внешнюю строгость, Козероги умеют веселиться и с удовольствием проводят время в компании друзей.