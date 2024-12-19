Какой сегодня день

В четверг, 19 декабря, отмечается сразу несколько праздников. На эту дату приходятся Международный день помощи бедным, День военной контрразведки России, День Николая Чудотворца и другие торжества. «Известия» рассказывают о событиях 19 декабря и делятся советами астрологов на день.

Праздники 19 декабря

Международный праздник 19 декабря

Международный день помощи бедным

Во многих странах 19 декабря отмечается Международный день помощи бедным, направленный на поддержку наименее обеспеченных слоев населения. По данным ООН, на сегодняшний день за чертой бедности живут более 730 млн человек. Традиционно в праздник проходят различные благотворительные акции, открываются сборы пожертвований. Также проводятся встречи экспертов и представителей власти, затрагивающие вопросы борьбы с нищетой.

Профессиональный праздник 19 декабря

День военной контрразведки

В России 19 декабря отмечается День военной контрразведки — профессиональный праздник сотрудников службы, в задачи которой входит пресечение шпионской и диверсионной деятельности на территории нашей страны. Дата торжества выбрана не случайно — 19 декабря 1918 года был создан отдел Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК), которая заложила основы современной контрразведки.

Сегодня военная контрразведка находится в ведении Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. В мирное время специалисты ведомства участвуют в предотвращении терактов, выявлении фактов коррупции, контрабанды, наркоторговли, незаконного оборота оружия и других тяжких преступлений. Они также отвечают за безопасность сведений, составляющих государственную тайну.

Церковный праздник 19 декабря

День памяти Николая Чудотворца

Православные верующие 19 декабря чтут память Николая Чудотворца — покровителя моряков и путешественников, а также одного из наиболее почитаемых святых в России. По преданию, он родился в III веке в греческой колонии Ликии в Малой Азии. Он рос в благочестивой христианской семье и уже в юном возрасте избрал путь служения Богу.

Еще при жизни Николай совершил множество чудес и помог бесчисленному количеству страждущих. По молитвам святого стихали бури, исцелялись больные и воскресали мертвые. Благодаря ему были спасены от греха девушки, из-за бедности едва не решившиеся на торговлю телом. Будучи архиепископом Мир, Чудотворец спас город от голода, призвав в него торговца с зерном. Святитель скончался в Мирах в 335 году. Сейчас его мощи хранятся в итальянском городе Бари.

Народный праздник 19 декабря

Никола Зимний

На Руси 19 декабря отмечали Николу Зимнего. Люди верили, что в праздник сам святитель Николай ходит по домам и дарит детям подарки. Эта легенда впоследствии стала основой сказок о Деде Морозе. В деревнях торжество называли Никольщиной. В этот день устраивали большой пир, в котором принимали участие все жители деревни. Главным блюдом было мясо бычка, которого покупали на общие деньги. По улицам с песнями и шутками ходили ряженые, угощавшие детей сладостями.

Что нельзя делать 19 декабря:

ругаться, скандалить, сплетничать — к несчастьям;

отказывать нуждающимся в помощи — к нищете;

заниматься тяжелой работой — к болезням;

проводить день в одиночестве — к неудачам в любви.

Кто родился 19 декабря

Владимир Кристовский (1975) — российский музыкант, актер, участник группы «Uma2rmaH»

Анастасия Вертинская (1944) — советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка РСФСР

Галина Волчек (1933) — советская и российская актриса, режиссер, Народная артистка СССР

Леонид Брежнев (1906) — советский государственный и политический деятель, глава СССР в 1964–1982 годах

Именины 19 декабря

Мужчины: Максим, Николай

Женские именины 19 декабря не отмечаются

Лунный календарь на 19 декабря

Спутник Земли 19 декабря находится в фазе убывающей Луны. Астрологи отмечают, что в этот день высока вероятность попадания в конфликтные ситуации. Одного неверного слова или взгляда может оказаться достаточно, чтобы спровоцировать скандал. В то же время энергетика этих лунных суток может дать толчок к прощению обидчиков и исправлению совершенных в прошлом ошибок.

Люди,рожденные 19 декабря, находятся под покровительством созвездия Стрелец. Представители этого знака — прирожденные лидеры. Они отлично ладят с окружающими и могут сплотить самых разных людей ради достижения общих целей. В то же время они крайне независимы и не терпят посягательств на свою свободу.