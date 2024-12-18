Какой сегодня день
В среду, 18 декабря, отмечается сразу несколько праздников. На эту дату приходятся День арабского языка в ООН, День работников органов ЗАГСа, Саввин день и другие торжества. «Известия» рассказывают о событиях 18 декабря и делятся советами астрологов на день.
Праздники 18 декабря
Международный праздник 18 декабря
День арабского языка в ООН
Страны-участницы ООН отмечают 18 декабря День арабского языка — одного из шести рабочих языков организации. Праздник был установлен в 2010 году с целью укрепления диалога между разными государствами и культурами. В качестве даты торжества был выбран день включения арабского языка в число официальных для Организации Объединенных Наций в 1973 году.
На сегодняшний день на арабском языке говорят более 420 млн человек по всему миру. Он считается официальным в таких государствах, как Израиль, Египет, Ирак, ОАЭ, Сирия, Саудовская Аравия, Марокко и других.
Профессиональный праздник 18 декабря
День работников органов ЗАГСа
В России 18 декабря отмечается День работников органов ЗАГСа — записи актов гражданского состояния. Праздник посвящен специалистам, которые кропотливо фиксируют все важные этапы жизни человека: появление на свет, брак, рождение ребенка и смерть.
Торжество приурочено к подписанию декрета 1917 года «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния», который положил начало современным органам ЗАГС и стал первым документом в области семейного права в молодой Советской республике. Декрет, в частности, закреплял принцип равноправия мужа и жены, добровольности брака, а также гарантировал равные права детям, рожденным в супружеском союзе и вне его.
Церковный праздник 18 декабря
День памяти преподобного Саввы Освященного
Православная церковь 18 декабря чтит память преподобного Саввы Освященного, жившего в V веке в Каппадокии. Святой родился в благочестивой христианской семье. Когда мальчику было пять лет, его отец, служивший военачальником, был вынужден уехать в Александрию и оставить сына на попечение дяди. Ребенок рос крайне одаренным и проявлял интерес к наукам. В восьмилетнем возрасте он поступил на обучение в монастырь святой Флавианы. Когда юноша достиг брачного возраста, родители предложили ему вернуться домой и жениться, однако к тому моменту Савва уже твердо решил посвятить себя Богу.
В 17 лет святой принял монашеский постриг. За свои подвижнические подвиги молодой человек был удостоен дара чудотворения. Он подвизался в нескольких обителях, в основном проводя время в уединении. После смерти своего духовного наставника, преподобного Евфимия, Савва поселился в пещере рядом с обителью Герасима Иорданского. Вскоре к нему стали приходить иноки, искавшие совета и духовного руководства. После знамения в виде огненного столпа ученики святого воздвигли в его пещере церковь, которая стала частью новой обители.
Народный праздник 18 декабря
Саввин день
На Руси 18 декабря отмечали Саввин день. В праздник было принято заниматься домашними делами. Женщины делали уборку и готовили постные угощения из пшена и овса, которые символизировали богатство. Также на стол ставили квашеную капусту, которая считалась целебным лакомством. Мужчины ухаживали за домашней скотиной и учили сыновей управляться с лошадьми. Жители деревень в Саввин день старались проводить как можно больше времени дома. Считалось, что на 18 декабря приходятся самые суровые морозы, поэтому на улицу лишний раз не выходили.
Что нельзя делать 18 декабря
- путешествовать — к неприятностям в дороге;
- выходить из дома в темное время суток — есть риск столкнуться со злыми силами;
- беременным женщинам мыть голову — у ребенка будет плохая память;
- ругаться, сквернословить — к неудачам.
Кто родился 18 декабря
Илья Авербух (1973) — российский фигурист, чемпион мира и Европы, тренер.
Брэд Питт (1963) — американский актер, продюсер, обладатель премии «Оскар»
Стивен Спилберг (1946) — американский кинорежиссер, сценарист, продюсер
Борис Волынов (1934) — советский летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза
Юрий Никулин (1921) — советский и российский актер, клоун, телеведущий, Народный артист СССР
Именины 18 декабря
Мужчины: Анастасий, Геннадий, Гурий, Захар, Илья, Савва, Сергей
Женские именины 18 декабря не отмечаются
Лунный календарь на 18 декабря
Спутник Земли 18 декабря находится в фазе убывающей Луны. Астрологи отмечают, что в этот день повышается риск попадания под чужое влияние, поэтому важно критически оценивать любые поступающие извне предложения. Переговоры, крупные сделки и другие важные дела лучше отложить и заняться текущими задачами. Хорошего прогресса можно добиться в сферах деятельности, связанных с наукой, искусством и творчеством.
Люди, рожденные 18 декабря, находятся под покровительством созвездия Стрелец. Они оптимистичны и общительны, всегда находятся в центре внимания и не боятся браться за сложные задачи. Представители этого знака находятся в вечном поиске новых знаний и впечатлений. Им также нравится покорять карьерные вершины, добиваясь всё более впечатляющих успехов.