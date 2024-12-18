Какой сегодня день

В среду, 18 декабря, отмечается сразу несколько праздников. На эту дату приходятся День арабского языка в ООН, День работников органов ЗАГСа, Саввин день и другие торжества. «Известия» рассказывают о событиях 18 декабря и делятся советами астрологов на день.

Праздники 18 декабря

Международный праздник 18 декабря

День арабского языка в ООН

Страны-участницы ООН отмечают 18 декабря День арабского языка — одного из шести рабочих языков организации. Праздник был установлен в 2010 году с целью укрепления диалога между разными государствами и культурами. В качестве даты торжества был выбран день включения арабского языка в число официальных для Организации Объединенных Наций в 1973 году.

На сегодняшний день на арабском языке говорят более 420 млн человек по всему миру. Он считается официальным в таких государствах, как Израиль, Египет, Ирак, ОАЭ, Сирия, Саудовская Аравия, Марокко и других.

Профессиональный праздник 18 декабря

День работников органов ЗАГСа

В России 18 декабря отмечается День работников органов ЗАГСа — записи актов гражданского состояния. Праздник посвящен специалистам, которые кропотливо фиксируют все важные этапы жизни человека: появление на свет, брак, рождение ребенка и смерть.

Торжество приурочено к подписанию декрета 1917 года «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния», который положил начало современным органам ЗАГС и стал первым документом в области семейного права в молодой Советской республике. Декрет, в частности, закреплял принцип равноправия мужа и жены, добровольности брака, а также гарантировал равные права детям, рожденным в супружеском союзе и вне его.

Церковный праздник 18 декабря

День памяти преподобного Саввы Освященного

Православная церковь 18 декабря чтит память преподобного Саввы Освященного, жившего в V веке в Каппадокии. Святой родился в благочестивой христианской семье. Когда мальчику было пять лет, его отец, служивший военачальником, был вынужден уехать в Александрию и оставить сына на попечение дяди. Ребенок рос крайне одаренным и проявлял интерес к наукам. В восьмилетнем возрасте он поступил на обучение в монастырь святой Флавианы. Когда юноша достиг брачного возраста, родители предложили ему вернуться домой и жениться, однако к тому моменту Савва уже твердо решил посвятить себя Богу.

В 17 лет святой принял монашеский постриг. За свои подвижнические подвиги молодой человек был удостоен дара чудотворения. Он подвизался в нескольких обителях, в основном проводя время в уединении. После смерти своего духовного наставника, преподобного Евфимия, Савва поселился в пещере рядом с обителью Герасима Иорданского. Вскоре к нему стали приходить иноки, искавшие совета и духовного руководства. После знамения в виде огненного столпа ученики святого воздвигли в его пещере церковь, которая стала частью новой обители.

Народный праздник 18 декабря

Саввин день

На Руси 18 декабря отмечали Саввин день. В праздник было принято заниматься домашними делами. Женщины делали уборку и готовили постные угощения из пшена и овса, которые символизировали богатство. Также на стол ставили квашеную капусту, которая считалась целебным лакомством. Мужчины ухаживали за домашней скотиной и учили сыновей управляться с лошадьми. Жители деревень в Саввин день старались проводить как можно больше времени дома. Считалось, что на 18 декабря приходятся самые суровые морозы, поэтому на улицу лишний раз не выходили.

Что нельзя делать 18 декабря

путешествовать — к неприятностям в дороге;

выходить из дома в темное время суток — есть риск столкнуться со злыми силами;

беременным женщинам мыть голову — у ребенка будет плохая память;

ругаться, сквернословить — к неудачам.

Кто родился 18 декабря

Илья Авербух (1973) — российский фигурист, чемпион мира и Европы, тренер.

Брэд Питт (1963) — американский актер, продюсер, обладатель премии «Оскар»

Стивен Спилберг (1946) — американский кинорежиссер, сценарист, продюсер

Борис Волынов (1934) — советский летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза

Юрий Никулин (1921) — советский и российский актер, клоун, телеведущий, Народный артист СССР

Именины 18 декабря

Мужчины: Анастасий, Геннадий, Гурий, Захар, Илья, Савва, Сергей

Женские именины 18 декабря не отмечаются

Лунный календарь на 18 декабря

Спутник Земли 18 декабря находится в фазе убывающей Луны. Астрологи отмечают, что в этот день повышается риск попадания под чужое влияние, поэтому важно критически оценивать любые поступающие извне предложения. Переговоры, крупные сделки и другие важные дела лучше отложить и заняться текущими задачами. Хорошего прогресса можно добиться в сферах деятельности, связанных с наукой, искусством и творчеством.

Люди, рожденные 18 декабря, находятся под покровительством созвездия Стрелец. Они оптимистичны и общительны, всегда находятся в центре внимания и не боятся браться за сложные задачи. Представители этого знака находятся в вечном поиске новых знаний и впечатлений. Им также нравится покорять карьерные вершины, добиваясь всё более впечатляющих успехов.