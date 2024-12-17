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Какой сегодня день

Россиянам рассказали, какие праздники отмечаются 17 декабря
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Во вторник, 17 декабря отмечают сразу несколько праздников. На эту дату приходятся День белорусского кино, День Ракетных войск стратегического назначения в России и народное торжество Варварин день. Подробнее о событиях 17 декабря, а также о том, кто из знаменитостей родился в этот зимний день, читайте в материале «Известий».

Праздники 17 декабря

Праздники в России 17 декабря

День Ракетных войск стратегического назначения

В России сегодня празднуют День Ракетных войск стратегического назначения. Праздник установлен указом президента в 1995 году. Его дата была выбрана не случайно — 17 декабря 1959 года было подписано постановление Совета Министров СССР о создании подобного рода войск. Основанием для их формирования стало обострение отношений между Советским Союзом и США в 1950-х годах, когда на фоне холодной войны и гонки вооружений начали активно развиваться ракетные технологии. После распада советского государства войска продолжили свое существование как ключевой элемент ядерного щита России.

Национальный праздник 17 декабря

День белорусского кино

В Белоруссии 17 декабря отмечается День белорусского кино. Это праздник республиканских кинематографистов, который был установлен указом президента к годовщине создания в 1924 году Государственного управления по делам кинематографии и фотографии — «Белгоскино». Первым художественным фильмом, снятым на киностудии, стала черно-белая картина режиссера Юрия Тарича «Лесная быль» по повести Михася Тароча «Свинопас». Премьера состоялась в 1926 году за несколько дней до Нового года. Традиционно в праздник в Белоруссии организуют премьеры новых фильмов и ретроспективные показы. Также в праздничную дату проходит торжественное собрание Союза кинематографистов республики для обсуждения вопросов, связанных с дальнейшим развитием национального кино.

​​Церковный праздник 17 декабря

День памяти великомученицы Варвары Илиопольской

Православная церковь 17 декабря чтит память великомученицы Варвары Илиопольской, жившей в III веке в городе Илиополе, который ныне находится на территории современной Сирии. Ее родители были язычниками. Но сама девушка выбрала христианскую веру и тайно приняла крещение. Узнав об этом, ее отец пришел в ярость и передал дочь на суд правителю города. Как ни уговаривали Варвару вновь поклоняться идолам, святая оставалась непреклонна. За это ее подвергли пыткам и бросили в темницу, а затем после долгих пыток обезглавили. По преданию, вскоре после смерти девушки ее мучителей поразила молния.

Народный праздник 17 декабря

Варварин день

По народному календарю сегодня отмечается Варварин день. С него на Руси начиналась подготовка к большому празднику — Николе Зимнему (19 декабря). Поэтому хозяйки заранее готовили угощения из меда, орехов и фруктов, а мужчины варили пиво для грядущих гуляний. Рыбаки и охотники выделяли время, чтобы проверить снасти и снаряжение, которое может пригодиться в лесу. Еще в народе Варварин день считали «бабьим» праздником, так как верили, что святая Варвара покровительствует женщинам. Поэтому с утра женщины отправлялись в храмы, чтобы попросить у своей небесной заступницы здоровья и благополучия в семье.

Что нельзя делать 17 декабря:

  • стирать и убираться в доме, чтобы не навлечь несчастья,
  • рассказывать о своих проблемах, их влияние только усилится,
  • заниматься рукоделием, согласно поверьям, любой острый предмет, в том числе иглы и спицы, может серьезно ранить,
  • мужчинам повышать голос на женщин,тем, кто не сможет совладать с собой, в народе сулили боли в суставах и другие недуги.

Кто родился 17 декабря

Иосиф Хейфиц (1905) — советский режиссер и сценарист, народный артист СССР

Леонид Броневой (1928) — советский и российский актер, народный артист СССР

Милла Йовович (1975) — американская актриса и фотомодель украинского происхождения

Оксана Федорова (1977) — российская модель и телеведущая, Мисс России 2001 года и Мисс Вселенная 2002 года

Евгения Тарасова (1994) — российская фигуристка, дважды серебряный призер Олимпийских игр

Елизавета Туктамышева (1996) — российская фигуристка, чемпионка мира и Европы в одиночном катании

Именины 17 декабря

Мужчины: Александр, Алексей, Василий, Геннадий, Дмитрий, Иван, Николай, Серафим.

Женщины: Анастасия, Варвара, Екатерина, Кира, Юлия.

Лунный календарь на 17 декабря

Спутник Земли 17 декабря будет находиться в фазе убывающей Луны. В эти сутки планета будет расположена в знаке Рак. Энергетически день довольно слабый, что может проявляться в слабости и пониженной активности. В этот период эмоционального и физического спада астрологи рекомендуют заниматься налаженными делами, не требующими особенных усилий. Решение серьезных вопросов, деловые и финансовые сделки лучше отложить до более подходящего периода.

Люди, рожденные 17 декабря, принадлежат к знаку Стрелец. Именинники этого дня прагматичные и рациональные личности, не лишенные творческого начала. Они активны, любознательны, всегда открыты для новых идей и умеют вдохновлять своих партнеров. Другие достоинства декабрьских Стрельцов — умение следовать общим целям и находить общий язык с самыми разными людьми. Благодаря этим качествам представители знака часто достигают карьерных высот и признание в сфере деятельности, которую они выбрали.

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