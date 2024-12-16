Какой сегодня день
В понедельник, 16 декабря отмечают сразу несколько праздников. На эту дату приходятся Всемирный день нейрофитнеса, День покорения вершин, пpaздник икoны Бoжиeй Мaтepи Пaxpoмcкaя и народное торжество Иван Безмолвник. Подробнее о событиях 16 декабря, а также о том, кто из знаменитостей родился в этот зимний день, читайте в материале «Известий».
Праздники 16 декабря
Международные праздники 16 декабря
Всемирный день нейрофитнеса
В первый день недели в мире отмечается Всемирный день нейрофитнеса. Нейрофитнесом назвают новую методику, созданную для развития мозга и его когнитивных способностей, а также для тренировки памяти и внимания. Ее авторами стали врачи Научно-практического психоневрологического центра имени Соловьева. Впервые же слово «нейрофитнес» прозвучало в 2015 году, когда по телевидению был показан научно-популярный фильм «Лекарство от глупости», снятый в лаборатории психофизиологии МГУ. В нем рассказывалось об исследованиях, направленных на расширение возможностей мозга. Так из научных кругов нейрофитнес попал в массы, послужив поводом для основания праздника. Сегодня его отмечают не только в России, но и в других странах.
День покорения вершин
В этот же день празднуют День покорения вершин. Это праздник не только альпинистов и скалолазов, но и всех, кто стремится к новым вершинам личностного и карьерного роста. Однако изначально дата была инициирована именно любителями экстремального отдыха, которые отмечали в этот день новые покоренные высоты. Позднее День приобрел более широкое значение и проник в обиход как синоним достижения цели. А еще праздник — это повод собраться с силами и мыслями тем, кто привык всё откладывать на «завтрашний» день.
Церковные праздники 16 декабря
Пpaздник икoны Бoжиeй Мaтepи Пaxpoмcкaя
Православная церковь 16 декабря отмечает праздник иконы Божией Матери Пaxpoмcкaя. Как гласит предание, образ был обретен в начале декабря 1472 года недалеко от столицы на реке Пахре, в честь которой икона и получила свое название. Это каноническое изображение Богородицы с младенцем Иисусом на руках, выполненное в иконографическом стиле Одигитрия. В старинных писаниях упоминается о чудодейственности образа, в том числе говорится о том, что он мироточил кровью. Помимо этого, существует и другая Пахромская икона Богоматери, написанная в конце XVIII века. Согласно иконографии, она является списком Муромского образа и находится в небольшом московском селении Исаково.
Народный праздник 16 декабря
Иван Безмолвник
В народном календаре сегодняшний день известен как Иван Безмолвник. Это был самый тихий день в году. В старину верили, что если молчать весь день, то не наговоришь лишнего. Считалось, что даже лесные птицы и звери молчат на Ивана. В праздник старались избегать любых ссор и конфликтов. Особенно между супругами. Согласно поверьям, если муж с женой поругались в праздник, то они весь год проживут в скандалах. Закончив домашние дела, в деревнях старались пораньше лечь спать. Делали это не только для того, чтобы сэкономить лучины, но из страха встретиться во дворе с нечистой силой. По погодным приметам определяли, какой будет зима. Если в печке потрескивают дрова, то быть морозам. Снегири щебечут под окном — к оттепели.
Что нельзя делать 16 декабря:
- бросаться словами на ветер, прежде чем что-то сказать, нужно всё тщательно обдумать;
- совершать необдуманные поступки, они могут привести к серьезным последствиям;
- громко разговаривать, иначе, по народным поверьям, можно остаться без голоса — его похитят темные силы;
- беременным мыть голову и стричь волосы — к ухудшению самочувствия.
Кто родился 16 декабря
Людвиг ван Бетховен (1770) — немецкий композитор, автор «Лунной сонаты»
Василий Кандинский (1866) — русский художник, один из основоположников абстракционизма
Антон Деникин (1872) — русский военачальник, герой Русско-японской и Первой мировой войн
Геогрий Свиридов (1915) — советский композитор и пианист, народный артист СССР
Светлана Дружинина (1935) — советская актриса и режиссер, народная артистка России
Билли Гиббонс (1949) — американский рок-музыкант, основатель и лидер группы ZZ Top
Именины 16 декабря
Мужчины: Андрей, Гавриил, Георгий, Ефрем, Иван, Николай, Савва, Федор.
Женщины: Гликерия.
Лунный календарь на 16 декабря
Спутник Земли 16 декабря будет находиться в фазе убывающей Луны. В это время планета будет расположена в знаке Рак. По мнению астрологов, день идеально подходит для хорошо отлаженной деятельности и направлений, связанных с антиквариатом и юриспруденцией. Третья фаза Луны также отлично подходит для саморазвития, самосовершенствования и созидания.
В личных отношениях — это время и романтики и сближения на наиболее высоком уровне.
Люди, рожденные 16 декабря, принадлежат к знаку Стрелец. Именинники этого дня отличаются новаторством, предприимчивостью и, как большинство представителей созвездия, обожают развлечения и путешествия. К другим их достоинствам можно отнести природную интуицию, развитое воображение и красноречие. Благодаря этим качествам они достигают больших успехов в науке и искусстве.