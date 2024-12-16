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Какой сегодня день

Россиянам рассказали, какие праздники отмечаются 16 декабря
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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В понедельник, 16 декабря отмечают сразу несколько праздников. На эту дату приходятся Всемирный день нейрофитнеса, День покорения вершин, пpaздник икoны Бoжиeй Мaтepи Пaxpoмcкaя и народное торжество Иван Безмолвник. Подробнее о событиях 16 декабря, а также о том, кто из знаменитостей родился в этот зимний день, читайте в материале «Известий».

Праздники 16 декабря

Международные праздники 16 декабря

Всемирный день нейрофитнеса

В первый день недели в мире отмечается Всемирный день нейрофитнеса. Нейрофитнесом назвают новую методику, созданную для развития мозга и его когнитивных способностей, а также для тренировки памяти и внимания. Ее авторами стали врачи Научно-практического психоневрологического центра имени Соловьева. Впервые же слово «нейрофитнес» прозвучало в 2015 году, когда по телевидению был показан научно-популярный фильм «Лекарство от глупости», снятый в лаборатории психофизиологии МГУ. В нем рассказывалось об исследованиях, направленных на расширение возможностей мозга. Так из научных кругов нейрофитнес попал в массы, послужив поводом для основания праздника. Сегодня его отмечают не только в России, но и в других странах.

День покорения вершин

В этот же день празднуют День покорения вершин. Это праздник не только альпинистов и скалолазов, но и всех, кто стремится к новым вершинам личностного и карьерного роста. Однако изначально дата была инициирована именно любителями экстремального отдыха, которые отмечали в этот день новые покоренные высоты. Позднее День приобрел более широкое значение и проник в обиход как синоним достижения цели. А еще праздник — это повод собраться с силами и мыслями тем, кто привык всё откладывать на «завтрашний» день.

​​Церковные праздники 16 декабря

Пpaздник икoны Бoжиeй Мaтepи Пaxpoмcкaя

Православная церковь 16 декабря отмечает праздник иконы Божией Матери Пaxpoмcкaя. Как гласит предание, образ был обретен в начале декабря 1472 года недалеко от столицы на реке Пахре, в честь которой икона и получила свое название. Это каноническое изображение Богородицы с младенцем Иисусом на руках, выполненное в иконографическом стиле Одигитрия. В старинных писаниях упоминается о чудодейственности образа, в том числе говорится о том, что он мироточил кровью. Помимо этого, существует и другая Пахромская икона Богоматери, написанная в конце XVIII века. Согласно иконографии, она является списком Муромского образа и находится в небольшом московском селении Исаково.

Народный праздник 16 декабря

Иван Безмолвник

В народном календаре сегодняшний день известен как Иван Безмолвник. Это был самый тихий день в году. В старину верили, что если молчать весь день, то не наговоришь лишнего. Считалось, что даже лесные птицы и звери молчат на Ивана. В праздник старались избегать любых ссор и конфликтов. Особенно между супругами. Согласно поверьям, если муж с женой поругались в праздник, то они весь год проживут в скандалах. Закончив домашние дела, в деревнях старались пораньше лечь спать. Делали это не только для того, чтобы сэкономить лучины, но из страха встретиться во дворе с нечистой силой. По погодным приметам определяли, какой будет зима. Если в печке потрескивают дрова, то быть морозам. Снегири щебечут под окном — к оттепели.

Что нельзя делать 16 декабря:

  • бросаться словами на ветер, прежде чем что-то сказать, нужно всё тщательно обдумать;
  • совершать необдуманные поступки, они могут привести к серьезным последствиям;
  • громко разговаривать, иначе, по народным поверьям, можно остаться без голоса — его похитят темные силы;
  • беременным мыть голову и стричь волосы — к ухудшению самочувствия.

Кто родился 16 декабря

Людвиг ван Бетховен (1770) — немецкий композитор, автор «Лунной сонаты»

Василий Кандинский (1866) — русский художник, один из основоположников абстракционизма

Антон Деникин (1872) — русский военачальник, герой Русско-японской и Первой мировой войн

Геогрий Свиридов (1915) — советский композитор и пианист, народный артист СССР

Светлана Дружинина (1935) — советская актриса и режиссер, народная артистка России

Билли Гиббонс (1949) — американский рок-музыкант, основатель и лидер группы ZZ Top

Именины 16 декабря

Мужчины: Андрей, Гавриил, Георгий, Ефрем, Иван, Николай, Савва, Федор.

Женщины: Гликерия.

Лунный календарь на 16 декабря

Спутник Земли 16 декабря будет находиться в фазе убывающей Луны. В это время планета будет расположена в знаке Рак. По мнению астрологов, день идеально подходит для хорошо отлаженной деятельности и направлений, связанных с антиквариатом и юриспруденцией. Третья фаза Луны также отлично подходит для саморазвития, самосовершенствования и созидания.
В личных отношениях — это время и романтики и сближения на наиболее высоком уровне.

Люди, рожденные 16 декабря, принадлежат к знаку Стрелец. Именинники этого дня отличаются новаторством, предприимчивостью и, как большинство представителей созвездия, обожают развлечения и путешествия. К другим их достоинствам можно отнести природную интуицию, развитое воображение и красноречие. Благодаря этим качествам они достигают больших успехов в науке и искусстве.

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