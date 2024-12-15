Какой сегодня день

В воскресенье, 15 декабря, отмечается сразу несколько праздников. На эту дату приходятся День чая, День памяти журналистов, погибших при исполнении обязанностей, День Аввакума и другие торжества. О событиях 15 декабря и знаменитостях, родившихся в этот день, читайте в материале «Известий».

Праздники 15 декабря

Международный праздник 15 декабря

День чая

Во многих странах 15 декабря отмечают День чая, посвященный одному из древнейших и полезнейших напитков. Праздник был установлен в 2004 году по инициативе международных организаций и профсоюзов во время Всемирного общественного форума, проходившего в индийском городе Мумбаи. В качестве даты для него выбрали день принятия Мировой Декларации прав работников чайной индустрии в 1773 году.

Самые масштабные мероприятия в честь Дня чая проходят в странах, где этот продукт является одним из основных для экономики — это Индия, Шри Ланка, Китай, Индонезия, Кения и другие. К празднику готовят чайные выставки, мастер-классы, семинары и фестивали для любителей горячего напитка и ценителей чайных церемоний.

День памяти 15 декабря

День памяти журналистов, погибших при исполнении обязанностей

В нашей стране 15 декабря отмечается День памяти журналистов, погибших при исполнении обязанностей. Траурная дата была установлена в 1991 году по инициативе Союза журналистов России после убийства корреспондента Центрального телевидения Виктора Ногина и оператора Геннадия Куринного в Югославии. С тех пор в этот день россияне отдают дань уважения репортерам, операторам, фотографам и другим работникам СМИ, которые отдали жизнь, освещая события в горячих точках и добиваясь правды в мирное время.

Церковный праздник 15 декабря

День памяти пророка Аввакума

Православная церковь 15 декабря чтит память пророка Аввакума, жившего в VII веке до Рождества Христова. Святой предрек падение Израильского государства и вавилонское пленение еврейского народа. По преданию, однажды, когда пророк нес еду жнецам, ему явился ангел и мгновенно перенес в Вавилон, к плененному пророку Даниилу. В итоге Аввакум отдал пищу мученику. Позднее святой вернулся на родину, где скончался в глубокой старости.

Народный праздник 15 декабря

День Аввакума

На Руси 15 декабря отмечали День Аввакума. В праздник жители деревень проводили специальные обряды, чтобы защитить детей от нечисти. Считалось, что на Аввакума злые духи ходят по земле в поисках легкой добычи, поэтому матери старались не оставлять малышей одних даже ненадолго. Также в этот день было принято избавляться от ненужных вещей. Люди верили, что так они смогут очистить жилье от негатива.

Что нельзя делать 15 декабря:

поднимать деньги с земли — есть риск столкнуться с порчей;

кричать на детей — малыши могут заболеть;

делать ремонт — можно вызвать гнев домового;

беременным мыть голову и стричь волосы — к ухудшению самочувствия.

Кто родился 15 декабря

Андрей Разбаш (1952) — российский телеведущий, режиссер, продюсер

Екатерина Шаврина (1948) — советская и российская певица, народная артистка России.

Гюстав Эйфель (1832) — французский инженер-строитель, спроектировавший Эйфелеву башню

Именины 15 декабря

Мужчины: Андрей, Афанасий, Борис, Владимир, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Кузьма, Матвей, Моисей, Николай, Павел, Сергей, Степан, Федор

Женщины: Антонина, Вера, Маргарита, Мария, Матрона, Тамара, Феврония

Лунный календарь на 15 декабря

Спутник Земли 15 декабря находится в фазе полной Луны. Астрологи отмечают, что в этот день обостряются все положительные и отрицательные черты характера человека. Также повышается раздражительность, могут возникнуть навязчивые мысли. Поэтому важно контролировать свое поведение и не принимать близко к сердцу резкие слова или поступки окружающих.

Люди, рожденные 15 декабря, находятся под покровительством созвездия Стрелец. Это активные и увлекающиеся натуры, обладающие творческим мышлением и хорошими коммуникативными навыками. В общении они легки и прямолинейны, что иногда может быть расценено как высокомерие или панибратство. Тем не менее, в своих симпатиях представители этого знака всегда искренни и для друзей готовы на многое.