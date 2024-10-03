Какой сегодня день

В четверг, 3 октября отмечают сразу несколько праздников. На эту дату приходятся Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом, День ОМОНа, День грибника и народное торжество Астафий Ветряк. Подробнее о событиях 3 октября, а также о том, кто из знаменитостей родился в этот осенний день, читайте в материале «Известий».

Праздники 3 октября

Международный праздник 3 октября

Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом

В мире 3 октября проходит Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом. Дата утверждена по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с целью привлечь внимание к проблеме алкогольной зависимости среди населения, которая остается одной из самых больших в современном обществе. Этой же цели служит и Всероссийский день трезвости, который отмечался ранее в сентябре.

Праздник в России 3 октября

День ОМОНа

В России сегодня отмечают День ОМОНа — профессиональный праздник бойцов отрядов мобильных особого назначения Росгвардии. Праздничная дата появилась в календаре в 2002 году по приказу Бориса Грызлова, который в то время занимал пост министра внутренних дел России, и приурочена ко дню создания отрядов милиции особого назначения. В День ОМОНа бойцов поздравляют официальные лица, сослуживцы и члены семьи. В подразделениях проходят торжественные награждения, смотры и парады.

Необычный праздник 3 октября

День грибника

На эту же дату приходится неофициальный праздник — День грибника, который отмечается грибниками во многих странах мира. В этот день устраивают гастрономические фестивали, различные акции и другие мероприятия. Некоторые организации, занимающиеся охраной окружающей среды, организуют семинары и лекции, посвященные природным экосистемам и науке о грибах.

Церковный праздник 3 октября

День памяти великомученика Евстафия Римского

Православные верующие 3 октября вспоминают христианского святого и великомученика Евстафия Римского, жившего в I веке. При жизни Евстафий носил имя Плакида и был военачальником императорских войск. Согласно сказаниям, еще до крещения святой вел праведную жизнь, помогая бедствующим и страждущим. Этим же он занимался и после того, как уверовал в Христа, обратив в христианство немало язычников. Также с его именем связано немало чудес и преданий. Православная церковь чтит святого в начале октября, Католическая — 20 сентября.

Народный праздник 3 октября

В народном календаре день 3 октября известен как Астафий Ветряк, или Астафьевы ветры. По тому, в каком направлении дует ветер в этот день, судили о погоде в ближайшее время. Так, если ветер дует с севера — к морозу, с юга — к теплу, с запада — к дождю, а с востока — к солнечным дням. Обращали внимание и на другие погодные явления. Например, если на Астафия тепло, значит снег выпадет еще не скоро. А если погода сухая, то зима будет малоснежной.

Что нельзя делать 3 октября:

– конфликтовать и сквернословить, иначе всё сказанное вернется,

– дарить и принимать подарки, они могут привести к ссоре,

– пересчитывать деньги, это ведет к финансовым убыткам,

– совершать свидания и помолвки, возможны разногласия.

Кто родился 3 октября

Сергей Есенин (1895) — русский поэт, один из самых известных представителей крестьянской лирики XX века

Армен Джигарханян (1935) — российский и армянский актер, народный артист СССР

Стиви Рэй Вон (1954) — американский гитарист, один из самых известных блюзовых исполнителей в мире

Клайв Оуэн (1964) — британский актер, лауреат премии «Золотой глобус» и номинант на «Оскар»

Гвен Стефани (1969) — американская певица, сооснователь и солистка группы No Doubt

Дарья Шкурихина (1990) — российская гимнастка, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, член национальной сборной России

Именины 3 октября

Мужчины: Федор, Александр, Иван, Олег, Михаил.

Женщины: Татьяна.

Лунный календарь на 3 октября

Спутник Земли 3 октября будет находиться в фазе убывающей Луны. Сегодня лучший момент для построения планов и проектов. Однако приступать к их реализации пока не стоит. Новый лунный цикл только начинается и энергии еще недостаточно. Зато сейчас можно основательно обдумать все дела, чтобы потом с легкостью осуществить всё задуманное.

Люди, рожденные 3 октября, принадлежат к воздушному знаку Весы. Именинники этого дня уравновешенные и цельные личности. Они не разбрасываются словами и всегда выполняют обещания.К своим обязанностям октябрьские Весы относятся очень ответственно, всегда достигая поставленных целей.