Какой сегодня день

В среду, 2 октября, отмечается сразу несколько праздников. На эту дату приходятся Международный день социального педагога, День метростроителя, День среднего профессионального образования и другие торжества. «Известия» рассказывают о событиях 2 октября и делятся советами астрологов.

Праздники 2 октября

Международный праздник 2 октября

Международный день ненасилия

Во многих странах 2 октября отмечается Международный день ненасилия. Он установлен Генеральной ассамблеей ООН в 2007 году как одна из мер для поддержания мирных способов достижения социальных и политических целей. Дата праздника выбрана не случайно — 2 октября 1869 года родился Махатма Ганди. Он был одним из лидеров движения за независимость Индии, а также основоположником философии ненасилия, которая подразумевает отказ от применения силы и угроз ради изменения мира.

Профессиональные праздники 2 октября

Международный день социального педагога

Также 2 октября во всем мире отмечают Международный день социального педагога — праздник специалистов, которые занимаются адаптацией и социализацией детей, попавших в сложные жизненные ситуации. Он был установлен в 2009 году на XVII Международной конференции социальных педагогов, которая состоялась в Копенгагене. В мероприятии участвовали делегации 44 стран, в том числе из России. В честь праздника проходят различные мастер-классы и тренинги, направленные на воспитание молодежи, популяризацию здорового образа жизни, а также мирное разрешение конфликтов в детских и подростковых коллективах.

День метростроителя в России

В России 2 октября отмечается День метростроителя, посвященный специалистам, которые разрабатывают и создают новые станции и линии «подземки». Праздник появился в календаре совсем недавно — его установили по указу президента РФ в 2023 году. Дата торжества приурочена к историческому событию — 2 октября 1931 года Совнарком СССР принял решение о строительстве Московского метрополитена. С тех пор метро стало неотъемлемой частью транспортной системы столицы, а также Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Самары, Новосибирска и Нижнего Новгорода.

Образовательный праздник 2 октября

День среднего профессионального образования

Еще один новый осенний праздник — День среднего профессионального образования, установленный в 2022 году по указу президента России в целях развития и популяризации обучения в колледжах и техникумах. В качестве даты для него был выбран день опубликования в 1940 году указа Президиума Верховного Совета СССР «О государственных трудовых резервах». Согласно этому документу, ежегодно в стране следовало обучать от 800 тыс. до 1 млн молодых специалистов для получения ими производственной профессии.

В честь праздника колледжи и техникумы проводят дни открытых дверей, профориентационные мероприятия, презентации и концерты для привлечения студентов и повышения престижа среднего профессионального образования.

Церковный праздник 2 октября

День памяти мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта

Православная церковь 2 октября чтит память мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта, которые пострадали за веру в III веке. Праведники Трофим и Савватий были схвачены во время большого языческого праздника за то, что они молили Бога спасти души беснующихся идолопоклонников. Савватий скончался от жестоких пыток, а Трофима отправили в соседний город для еще более жестоких истязаний. Там он встретил тайного христианина Доримедонта, который посещал его в темнице и заботился о его ранах. Когда об этом стало известно, обоих мучеников казнили.

День памяти Зосимы пустынника

Также 2 октября православные верующие вспоминают мученика Зосиму, жившего в IV веке. Однажды во время охоты в пустыне правитель Дометиан заметил старца, который ласково разговаривал с окружавшими его дикими зверями. Правитель захотел узнать, кто это такой. Выяснив, что старца зовут Зосима и он христианин, Дометиан начал угрожать отшельнику пытками, однако тот не выказал страха. Тогда святого подвергли истязаниям, в результате которых он умер.

Народный праздник 2 октября

Трофим и Зосима

На Руси 2 октября отмечали день Трофима и Зосимы. В праздник пчеловоды начинали готовить ульи к зимовке — на это отводилось девять дней. Отсюда еще одно название торжества — Пчелиная девятина. Всё это время каждое утро полагалось съедать по ложке меда, чтобы укрепить здоровье перед зимними холодами. Также в праздник было принято запасаться целебными травами, на основе которых можно сделать медовые снадобья от простуды и других болезней.

Что нельзя делать 2 октября:

ругаться, сквернословить — к болезням;

рыбачить, подходить близко к водоемам — есть риск столкнуться с нечистью;

отказывать в помощи — к финансовым трудностям;

пересчитывать деньги, особенно мелочь — к голоду и нищете.

Кто родился 2 октября

Евгений Сидихин (1964) — российский актер театра и кино, телеведущий

Стинг (1951) — британский музыкант, певец и актер

Юрий Левитан (1914) — советский диктор всесоюзного радио, Народный артист СССР

Махатма Ганди (1869) — индийский государственный и политический деятель, философ

Именины 2 октября

Мужчины: Алексей, Давид, Игорь, Константин, Николай, Нил, Трофим, Савватий, Федор

Женщины: Мария

Лунный календарь на 2 октября

Спутник Земли 2 октября находится в фазе новой Луны. Астрологи отмечают, что это крайне мирный и спокойный день. Он благоприятен для примирения, возвращения долгов, завершения старых дел и отдыха. В этот день важно подготовиться к новому лунному циклу, чтобы вступить в него без лишних сожалений и забот.

Люди, рожденные 2 октября, находятся под покровительством созвездия Весы. Они обладают острым чувством справедливости и трезвым взглядом на мир. При этом представители этого знака весьма артистичны, любят искусство и умеют по достоинству оценить эстетичные вещи. Весы могут казаться медлительными, когда дело касается принятия решений, однако это время им нужно для выбора наиболее оптимальной стратегии.