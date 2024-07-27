Какой сегодня день

В субботу, 27 июля отмечается сразу несколько праздников. На этот день приходятся День работника торговли, День работника МФЦ, День Акилы и другие торжества. «Известия» рассказывают о знаменательных событиях 27 июля и о знаменитостях, родившихся в этот день.

Праздники 27 июля

Профессиональные праздники 27 июля

День работника торговли

В России в четвертую субботу июля отмечается праздник специалистов, без которых не может функционировать ни одна экономика мира — День работников торговли. Праздник был установлен в 1966 году по приказу Президиума Верховного Совета СССР. После этого он несколько раз менял дату, пока в 2013 году не вошел в современный календарь профессиональных праздников.

День работника МФЦ

Также 27 июля отмечается День работников многофункциональных центров (МФЦ), без которых сложно представить оказание государственных услуг в современной России. Поводом для создания праздника послужило вступление в силу в 2010 году федерального закона об организации оказания госуслуг. Именно он является основным документом, регулирующим работу МФЦ.

День памяти 27 июля

День памяти детей-жертв войны в Донбассе

В России 27 июля отмечают День памяти детей-жертв войны в Донбассе. Траурная дата появилась вошла в календарь в 2022 году, соответствующий указ подписал глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин. В этот день по всей стране проходят памятные акции и митинги. Люди приносят к мемориалам детей, погибших в результате боевых действий, цветы и игрушки.

Церковные праздники 27 июля

День памяти апостола от 70-ти Акилы

Православная церковь 27 июля чтит память апостола от 70 Акилы. Он был иудеем и жил в Риме со своей женой Присциллой. Однако когда римский престол занял император Клавдий, все иудеи были изгнаны из столицы, и святому с супругой пришлось перебраться в Коринф. Там они познакомились с апостолом Павлом, который обратил их в христианство. Впоследствии Акила и Присцилла странствовали с проповедями по всей стране. Свою жизнь святые окончили мученически — их жестоко убили язычники.

Народный праздник 27 июля

День Акилы

На Руси 27 июля отмечали День Акилы. В этот праздник крестьяне старались угодить духу-покровителю полей — Полевому. Специально для него они оставляли не срезанным последний пучок ржи, а рядом ставили горшочек каши. Считалось, что этот обряд поможет собрать богатый урожай в будущем году. Погода к празднику становилась переменчивой. Поля страдали от гроз и ветра, а сено гнило от сырости, поэтому за урожаем нужно было внимательно следить. Отсюда второе название праздника — Дозоры.

Что нельзя делать 27 июля:

– приносить домой найденные на улице деньги — к несчастьям;

– выбрасывать остатки еды — к болезням;

– лениться — к неудачам;

– незамужним девушкам мыться уже использованным мылом — к одиночеству.

Кто родился 27 июля

Юрий Хой (1964) — советский рок-музыкант, лидер группы «Сектор Газа»

Николай Кузнецов (1911) — советский разведчик, Герой СССР

Людмила Руденко (1904) — советская шахматистка, 2-я чемпионка мира по шахматам, международный гроссмейстер

Денис Давыдов (1784) — русский поэт «Пушкинской плеяды», генерал-лейтенант, партизан

Именины 27 июля

Мужчины: Иван, Константин, Николай, Петр, Степан, Федор

Женские именины 27 июля не отмечаются

Лунный календарь на 27 июля

Спутник Земли 27 июля находится в фазе убывающей Луны. Астрологи отмечают, что этот день благоприятен для приобретения новых знаний и навыков. Поэтому его стоит посвятить учебе, творчеству или поиску креативных решений. При этом начинать новые дела, особенно важные, в этот день не рекомендуется.

Люди, рожденные 27 июля, находятся под покровительством созвездия Лев. Они общительны, амбициозны, знают себе цену и умеют добиваться поставленных целей. В коллективе стремятся занять лидирующую позицию, требовательны к себе и окружающим. Представители этого знака верные друзья и любящие партнеры, щедрые и готовые брать на себя ответственность. При этом они сами нуждаются в поддержке и понимании со стороны близких.