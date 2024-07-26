Какой сегодня день

В пятницу, 26 июля, отмечается сразу несколько праздников. На эту дату приходятся День эсперанто, День парашютиста, Собор архангела Гавриила и другие торжества. О знаменательных событиях 26 июля читайте в материале «Известий».

Праздники 26 июля

Международный праздник 26 июля

День эсперанто

Лингвисты по всему миру отмечают 26 июля День эсперанто — искусственного универсального языка, разработанного врачом и полиглотом Людвигом Лазарем Заменгофом. По задумке автора, этот язык должен был устранить недопонимание между представителями разных народов и, как следствие, прекратить войны и конфликты. Первый учебник Заменгофа был опубликован в 1887 году в Варшаве — именно это событие впоследствии начали отмечать как День эсперанто.

Профессиональные праздники 26 июля

День парашютиста

В России 26 июля отмечают День парашютиста — неофициальный праздник профессионалов и любителей этого экстремального спорта. Отмечать его начали в память о первых показательных прыжках советских летчиков, совершенных на аэродроме в Воронежской области в 1930 году.

День системного администратора

В последнюю пятницу июля также отмечается День системного администратора. Он посвящен специалистам, обеспечивающим стабильную работу компьютерного оборудования, служебной техники и интернет-соединения компании. Отмечать его предложил американский сисадмин Тед Кекатос. В 2000 году он пригласил своих коллег на пикник в честь праздника. Эту идею подхватили другие «компьютерщики», и со временем День сисадмина начали отмечать по всему миру.

Церковные праздники 26 июля

Собор архангела Гавриила

Православная церковь 26 июля празднует Собор архангела Гавриила — одного из наиболее почитаемых христианских ангелов. В переводе с древнееврейского его имя означает «крепость Божия» или «муж Божий».

Гавриил участвовал во многих значимых эпизодах Священного писания. Он являлся ветхозаветному пророку Даниилу, чтобы рассказать о приходе Мессии. Священнику Захарии архангел сообщил о скором рождении сына — Иоанна Крестителя, а Деве Марии принес весть о том, что она избрана стать Божией Матерью. Во все времена верующие обращались к Гавриилу в поисках поддержки и заступничества в сложных обстоятельствах.

Народный праздник 26 июля

День архангела Гавриила

На Руси 26 июля отмечали День архангела Гавриила. Крестьяне проводили праздник в поле, так как верили, что упорный труд в этот день будет вознагражден. Женщины пекли пироги, которые потом раздавали нуждающимся. Считалось, что это принесет в дом удачу и благополучие.

Что нельзя делать 26 июля:

– проявлять скупость, отказывать в помощи — к несчастьям;

– двум людям садится за стол с углами — к ссоре;

– выбрасывать хлеб — к болезням.

Кто родился 26 июля

Дмитрий Павлов (1938) — советский и российский эколог, ученый, ихтиолог, академик РАН

Стэнли Кубрик (1928) — американский кинорежиссер и продюсер

Олдос Хаксли (1894) — английский писатель, автор романа-антиутопии «О дивный новый мир»

Бернард Шоу (1856) — британский писатель и драматург, Нобелевский лауреат

Именины 26 июля

Мужчины: Гавриил, Антон, Степан

Женщины: Сара

Лунный календарь на 26 июля

Спутник Земли 26 июля находится в фазе убывающей Луны. Астрологи отмечают, что это день бьющей через край энергии и проявления храбрости. Он подойдет для проведения развлекательных мероприятий, поиска пропавших вещей и совершения поступков, на которые долго не хватало смелости.

Люди, рожденные 26 июля, находятся под покровительством созвездия Лев. Представители этого знака прирожденные лидеры. Они всегда стремятся занять ведущие позиции, обладают деловой хваткой и мощной харизмой, которая позволяет находить союзников в любом деле.