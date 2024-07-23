Какой сегодня день

Во вторник, 23 июля отмечается сразу несколько праздников. На эту дату приходятся Всемирный день китов и дельфинов, День дачника, Антоний Громоносец и другие торжества. О знаменательных событиях 23 июля читайте в материале «Известий».

Праздники 23 июля

Международный праздник 23 июля

Всемирный день китов и дельфинов

В России и других странах 23 июля отмечают Всемирный день китов и дельфинов, посвященный защите этих морских обитателей. Праздник был учрежден в 1986 году после вступления в силу запрета на любой китобойный промысел. Мораторий ввела Международная китовая комиссия. Поводом для столь радикального запрета стало стремительное сокращение популяции китов, вызванное бесконтрольным истреблением этих животных.

Праздник в России 23 июля

День дачника в России

В России 23 июля отмечается День дачника — неофициальный праздник всех любителей загородного отдыха. Неизвестно, почему для торжества была выбрана именно эта дата. По одной из версий, она связана с романом Владимира Мегре «Звенящие кедры России». В одном из эпизодов произведения главная героиня предложила праздновать День дачника, а ее кавалер подал идею для даты — 23 июля, день рождения девушки.

Церковные праздники 23 июля

Положение честной ризы Иисуса Христа в Москве

Православная церковь 23 июля отмечает Положение честной ризы Иисуса Христа в Москве. Согласно Евангелию, риза — часть верхней одежды, напоминающая плащ. По преданию, после распятия Спасителя воины разделили ее между собой на четыре части. Одна из них оказалась в Грузии и в XVII веке была вывезена вместе с другими сокровищами персидским шахом Аббасом I. В 1625 году персидская делегация преподнесла святыню царю Михаилу Федоровичу и патриарху Филарету. Ризу торжественно перенесли в Успенский собор Московского Кремля в марте, однако празднуют это событие 23 июля, чтобы избежать пересечения с Великим постом.

День памяти преподобного Антония Печерского

Также 23 июля верующие вспоминают основателя Киево-Печерской лавры преподобного Антония. Он родился в XI веке и с юных лет стремился к высшему духовному служению. Чтобы достичь этой цели, он принял постриг на горе Афон и долгое время жил в уединенной пещере рядом с одной из обителей. Впоследствии игумен поручил ему распространять иночество на Руси. Так Антоний оказался в Киеве, где основал Киево-Печерскую лавру, оказавшую огромное влияние на Русскую православную церковь.

Народный праздник 23 июля

Антоний Громоносец

На Руси 23 июля отмечали день Антония Громоносца или Рясочника. Необычное название праздника связано с тем, что в конце второго летнего месяца часто бывают грозы, а водоемы зацветают. В этот день крестьяне собирали ряску, которую использовали для подкормки животных, удобрения почвы, и изготовления лекарств. При этом небольшую часть зелени обязательно оставляли нетронутой. Считалось, что русалки плетут из нее кружево и злятся, если им недостает ценного материала.

Что нельзя делать 23 июля:

– срывать кувшинки — к болезням;

– носить грязную одежду — к неудачам;

– рассказывать о своих планах — они не сбудутся;

– мусорить у водоемов, ругаться — можно навлечь гнев русалок.

Кто родился 23 июля

Александр Олешко (1976) — российский актер, телеведущий, Заслуженный артист РФ

Александр Кайдановский (1946) — советский и российский актер, кинорежиссер, сценарист, педагог

Михаил Матусовский (1915) — советский поэт-песенник, сценарист

Густав Кафка (1883) — австрийский психолог и философ

Именины 23 июля

Мужчины: Александр, Антон, Георгий, Даниил, Егор, Петр, Степан

Женские именины 23 июля не отмечаются.

Лунный календарь на 23 июля

Спутник Земли 23 июля находится в фазе убывающей Луны. Астрологи отмечают, что в этот день люди склонны к пассивности. Также велика вероятность попасть под чужое влияние, поэтому важно не поддаваться на сомнительные уговоры. Оптимальная стратегия этих лунных суток — придерживаться принципов умеренности и благоразумия.

Люди, рожденные 23 июля находятся под покровительством созвездия Лев. Они обладают яркой харизмой и обаянием, которые притягивают внимание, как магнит. Такие люди постоянно стремятся к достижению новых высот и умеют вдохновлять на свершения окружающих.