Какой сегодня день

На воскресенье, 21 июля, приходится сразу несколько памятных дат. Свой профессиональный праздник отмечают металлурги, верующие вспоминают явление иконы Пресвятой Богородицы в Казани, а любители гамбургеров и хот-догов празднуют День нездоровой пищи. Об этих и других интересных событиях дня — в материале «Известий».

Праздники 21 июля

Праздник в мире 21 июля

День вредной еды

В мире 21 июля все любители фаст-фуда и газировок отмечают свой собственный праздник — День вредной еды (англ. Junk Food day). Торжество зародилось в США, где популярность подобной пищи очень высокая. В результате гражданам, выбирающим вредную еду в качестве ежедневного рациона, приходится платить собственным здоровьем. Согласно статистике, около 40% американцев страдают ожирением. Поэтому отнестись к празднованию стоит всё же с осторожностью.

Праздник в России 21 июля

День металлурга

В России ежегодно в третье воскресенье июля свой праздник отмечают люди, чья деятельность связана с черной или цветной металлургией. День металлурга ведет свою историю с 1957 года, когда был подписан соответствующий указ Президиума Верховного Совета СССР. С особым размахом праздник проходит в Магнитогорске, Норильске, Череповце, Верхней Пышме, Челябинске и других городах, где расположены крупные металлургические предприятия. Традиционно в праздник проходит посвящение в металлурги, а лучшим работникам вручают почетное звание «Заслуженный металлург России».

Церковные праздники 21 июля

День обретения Казанской иконы Богоматери

Православные верующие 21 июля отмечают большой праздник чудесного явления иконы Казанской Божьей матери. Образ был обретен в Казани в 1579 году. История гласит, что местонахождение святыни во сне увидела девятилетняя девочка Матрона в то время, когда город был практически полностью уничтожен пожаром. К ней явилась Богородица и рассказала, что икона находится в земле под одним из пепелищ. Именно там ее и нашли. Позднее царь Иван Грозный повелел построить на этом месте Богородицкий девичий монастырь.

День памяти великомученика Прокопия Кесарийского

В воскресенье также отмечается день памяти святого Прокопия Кесарийского, жившего в Иерусалиме во времена императора Диоклетиана и пострадавшему за веру в Христа. Однажды в молодости, увидев распятие, он услышал голос Спасителя, после чего превратился в Его последователя и защитника. Власти подвергли Прокопия многим пыткам, однако он не отказался от веры и был казнен. Христианский святой почитается Церковью в лике великомучеников.

Народный праздник 21 июля

Прокопий Жнец

В народном календаре эта дата известна как Прокопов день, или Прокопий Жнец. Праздник связан со сбором урожая, что нашло отражение в его названии. Перед жатвой было положено помолиться или посетить храм, а вечером обязательно устроить застолье и пригласить гостей. Также с этого дня начинался активный сбор черники и ее заготовка. Кстати, эту ягоду на Руси считали не просто целебной, но и чудодейственной.

Знаменательное событие 21 июля

В 1613 году в Успенском соборе Московского Кремля в этот день венчался на царство первый из династии Романовых — Михаил Федорович. Выбор участников Земского собора пал именно на юного Михаила, поскольку он приходился внучатым племянником Анастасии Захарьиной, первой жены Ивана Грозного, и был самым близким родственником предыдущей царской династии Рюриковичей. Считается, что в истории Руси с приходом к власти Романовых завершилось смутное время.

Что нельзя делать 21 июля:

начинать новые дела, запускать проекты, выбирать новую профессию,

отправляться в путешествие, так как оно окажется неудачным,

взаимодействовать с водой, в частности стирать, делать влажную уборку и купаться в водоемах.

Кто родился 21 июля

Александр Македонский (356 год до н.э.) — македонский царь, полководец

Жан Пикар (1620 год) — французский священник и астроном

Василий Соколовский (1897 год) — военачальник, Маршал Советского Союза

Эрнест Хемингуэй (1899 год) — американский писатель, Нобелевский лауреат

Владимир Серов (1910 год) — советский живописец и график, академик АХ СССР

Михаил Задорнов (1948 год) — советский и российский писатель-сатирик

Нонна Гришаева (1971 год) — актриса театра и кино, телеведущая

Именины 21 июля

Мужчины: Прокопий, Анастасий, Антиох, Никострат, Савва, Феофил.

Женских именин сегодня нет.

Лунный календарь на 21 июля

В воскресенье наступит второе полнолуние лета, которое, как и в июне, пройдет в знаке Козерога. День может принести радикальные перемены в жизни тех, кто активно реагирует на лунные фазы. Для полнолуния характерен прилив сил и эмоций, однако действия или решения обусловлены влиянием сильных переживаний. Астрологи рекомендуют учитывать особенности этих лунных суток во время принятия решений, касающихся личной жизни, отношений с детьми и родителями, а также выбора места жительства или работы.