Какой сегодня день

Суббота, 20 июля, богата на массу исторических событий. В этот день в Париже была основана Международная шахматная федерация, а на Луну ступила нога человека — космонавты «Аполлона-11» совершил первую в истории высадку на спутник Земли. Подробнее об этом, а также о том, чем еще знаменит этот летний день, читайте в материале «Известий».

Праздники 20 июля

Международный день шахмат

Во всем мире 20 июля отмечают ежегодный Международный день шахмат (англ. International Chess Day). Инициатором его учреждения выступила Всемирная шахматная федерация, кстати, тоже основанная в Париже 20 июля, но только в 1924 году. К празднику в разных странах приурочены тематические мероприятия и соревнования, которые проходят под эгидой ФИДЕ.

Международный день Луны

В эту же дату отмечается Международный день Луны (англ. International Moon Day), учрежденный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в годовщину первой высадки человека на Луну. Это произошло 20 июля 1969 года. Согласно данным всемирного координированного времени, в 20 часов 17 минут 39 секунд командир экипажа Нил Армстронг и пилот Эдвин Базз Олдрин посадили лунный «Аполлон» в юго-западном районе Моря Спокойствия.

Честь первым ступить на Луну досталась Нилу Армстронгу. Астронавты привезли с собой молоток и перо, чтобы подтвердить постулат Галилео Галилея о том, что при падении ускорение не зависит от массы тела. И действительно, брошенные на поверхность Луны молоток и перо достигли ее одновременно.

Международный день торта

Еще 20 июля — праздник сладкоежек, ведь сегодня отмечается Международный день торта (англ. International Cake Day), посвященный дружбе между людьми, странами и народами. Его миссией объявлено распространение мира на планете через культуру общения и совместного поедания всеми любимого десерта. Недаром он проходит под девизом «I cake you», что значит «Я приду к тебе с тортом».

Церковные праздники 20 июля

Верующие Русской православной церкви в субботу празднуют принесение на Русь чудотворной Влахернской иконы Божией Матери. Святыня оказалась в нашей стране в 1654 году и сохранилась невредимою до наших дней.

Сегодня также вспоминают преподобную Евдокию (Евфросинию), великую княгиню Московскую и супругу Великого князя Московского Димитрия Донского, основавшую Вознесенский женский монастырь Московского Кремля. Кроме того, именно она поручила написать знаменитый образ Архангела Михаила, ставший впоследствии храмовой иконой Архангельского собора Кремля.

Народный праздник 20 июля

На Руси 20 июля отмечали народный праздник Авдотья Сеногнойка. К этому дню крестьянам надлежало убрать сено, так как в эту пору начинался сезон дождей, которые могли уничтожить запасы корма для животных на зиму. С утра наши предки посещали церковь и молились о помощи в воспитании детей и ведении хозяйства. Также в этот день было принято делать поклоны дубу в дань уважения крепости этого дерева и чтобы укрепить собственные дух и физическую силу. Еще в деревнях на Авдотью вязали дубовые веники для бани. А дубовыми венками украшали жилище, веря, что это защитит дом от порчи и нечистой силы.

Что нельзя делать 20 июля:

заключать брак, так как молодые могут быстро расстаться,

врать, даже с целью розыгрыша,

торговать, иначе можно потерять деньги,

заниматься тяжелой работой.

Кто родился 20 июля

Франческо Петрарка (1304 год) — итальянский поэт времен Ренессанса

Грегор Иоганн Мендель (1822 год) — австрийский биолог и ботаник, заложивший основы генетики

Сэр Эдмунд Хиллари (1919 год) — новозеландский исследователь и альпинист, первый покоритель Эвереста

Татьяна Лиознова (1924 год) — кинорежиссер, сценарист, народная артистка СССР

Давид Тухманов (1940 год) — советский и российский композитор-песенник

Карлос Сантана (1947 год) — американский гитарист-виртуоз мексиканского происхождения, лауреат многочисленных премий «Грэмми»

Павел Дацюк (1978 год) — российский хоккеист, двукратный обладатель Кубка Стэнли

Жизель Бюндхен (1980 год) — супермодель и актриса

Именины 20 июля

Мужчины: Акакий, Вячеслав, Герман, Лукиан, Никон, Сергей, Фома.

Женщины: Анастасия, Евдокия, Евфросиния, Маргарита.

Лунный календарь на 20 июля

В субботу начинаются 15-е лунные сутки, которые продлятся до 21 часов 15 минут. Луна будет находиться во второй фазе, полнолуние. Лунный день будет достаточно тяжелым. Влияние спутника настолько сильно, что может негативным образом сказаться на психике человека. В то же время снижается самоконтроль и активизируются инстинкты. Поэтому важно сохранять хладнокровие и действовать разумно. День также считается одним из самых неудачных для бизнеса, работы и заключения брака.