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Какой сегодня день

Россиянам рассказали, какие праздники отмечаются 19 июля
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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В пятницу, 19 июля, отмечают несколько праздников – День пирожков с малиновым вареньем, Сысоев день, День рождения фотографии. Подробнее о событиях 19 июля, а также о том, чего не стоит делать в этот летний день, читайте в материале «Известий».

Праздники 19 июля

Праздник в России 19 июля

В России 19 июля празднуют оригинальный гастрономический праздник – День пирожков с малиновым вареньем. На календаре середина лета, время, когда эта ароматная ягода «правит бал». Ее не только едят, но и активно заготавливают на зиму – замораживают, лепят вареники, варят варенье, а также пекут пирожки – исконно русское блюдо. Праздник был учрежден в 2015 году и уже обрел своих поклонников и последователей.

Церковный праздник 19 июля

19 июля верующие Русской православной церкви празднуют Собор Радонежских святых в память о православных святых Радонежской земли.

Народный праздник 19 июля

19 июля отмечается народный праздник – Сысоев день – в память о преподобном Сисое Великом, духовном подвижнике V века, который считается покровителем земледельцев и других представителей «натурального хозяйства». В этот день принято просить о богатом урожае. А рыбакам надлежит отдать первую пойманную рыбу нищему, считается, что тогда Сысой одарит богатым уловом.

19 июля можно обращаться к преподобному с просьбами, не только практическими, но и «духовными», например, об обретении гармонии с собой, усмирении страстей и лени. В церкви призывают обращаться к святому с любыми благими намерениями.

В этот день мужчинам надлежит вычистить погреба, а женщинам – наоборот – избегать домашних хлопот. А девушкам разрешается погадать на суженого с помощью смородины.

Православные христиане верят, что в этот день нужно на рассвете непременно пройтись по росе, причем, босиком. После чего нужно дать ногам обсохнуть, не вытирая, и надеть теплые носки. Считается, что это помогает укрепить здоровье.

Что нельзя делать 19 июля:

  • сквернословить – считается, что дурные слова могут привлечь к человеку злых духов, спровоцировать несчастья и лишить сна,
  • повышать голос на малышей и пожилых людей,
  • лениться и праздно проводить время,
  • жениться, разводиться, совершать любые действия, связанные с судами, так как последствия могут разойтись с ожиданиями, причем, не в лучшую сторону.
День матери, отца, дочери и сыновей: когда важные праздники в Год семьи в России
Серия мероприятий, посвященных детям и родителям, призвана обратить внимание общественности на важность сохранения традиционных ценностей

Интересный факт 19 июля

19 июля 1822 года считается «днем рождения» фотографии – именно в этот день французский изобретатель Нисефор Ньепс сделал первый в мире снимок, на котором был изображен накрытый стол. Чтобы его получить, Ньепсу пришлось выдержать многочасовую экспозицию. Однако изображение до наших дней не дошло.

Кто родился 19 июля

Сэмюэл Кольт (1862) - американский оружейник, изобретатель и промышленник

Владимир Маяковский (1930) – советский поэт

Александр Ширвиндт (1934) – советский, российский актер

Наталья Бессмертнова (1941) - прима-балерина Большого театра

Илие Настасе (1946) - румынский теннисист

Бенедикт Камбербэтч (1976) – британский актер

Именины 19 июля

Мужчины: Александр, Антон, Валентин, Василий, Виктор, Иннокентий.

Женщины: Марфа (Марта).

Лунный календарь на 19 июля

19 июля до 20 часов 32 минуты длятся 14-е лунные сутки. Наступает вторая четверть лунного месяца, Луна находится в фазе своего роста. Это лунный день считается самым и сильным днем месяца – можно браться за любые амбициозные начинания, действовать решительно, так как считается, что в это день удача благоволит смелым. И все начинания ждет успешное развитие.

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