Какой сегодня день

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Россиянам рассказали, какие праздники отмечаются 18 июля
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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В четверг, 18 июля отмечают сразу несколько праздников. На эту дату приходятся Международный день Нельсона Манделы, День создания органов государственного пожарного надзора в России, празднование в честь обретения мощей преподобного Сергия Радонежского и народное торжество Афанасьев день. Подробнее о событиях 18 июля, а также о том, кто из знаменитостей родился в этот летний день, читайте в материале «Известий».

Праздники 18 июля

Международный праздник 18 июля

Ежегодно 18 июля в мире отмечается Международный день Нельсона Манделы, самого известного борца с расовой дискриминацией, который родился в этот день 106 лет назад. Праздник учрежден Генеральной ассамблеей ООН в 2009 году и впервые провозглашен в честь конкретного человека в качестве признания вклада Манделы в дело защиты прав человека не только в Южной Африке, но и во всем мире.

Праздник в России 18 июля

В России 18 июля празднуют День создания органов государственного пожарного надзора. Официально празднования были установлены в 2007 году. Именно в этот день в 1927 году было подписано «Положение об органах Государственного пожарного надзора в РСФСР». Сегодня это целостная, функциональная структура МЧС России, способная решать вопросы пожарной безопасности в современных условиях.

Церковные праздники 18 июля

Православные верующие 18 июля празднуют обретение мощей преподобного Сергия Радонежского, великого святого Русской церкви. Это событие произошло около 600 лет назад, в июле 1422 года, и ежегодно отмечается во всех храмах страны.

В этот же день Церковь вспоминает византийского монаха Афанасия Афонского. Святой жил в Х веке в городе Трапезунде, с детства отличаясь стремлением к образованию и преданностью Богу. В христианстве его имя неразрывно связано со святой горой Афон, где он основал первый монастырь — Великую Лавру.

Народный праздник 18 июля

В народном календаре на эту дату выпадает Афанасьев день. Его традиции и приметы во многом связаны с Луной, благодаря чему праздник еще называли Лунным. По спутнику Земли крестьяне определяли, каким будет урожай. Согласно приметам, если месяц в облаках, то на зиму удастся сделать много заготовок. Если его не видно за тучами, год будет скудный. Также в старину в праздник было принято выводить юношей «смотреть на месяц». Считалось, что так они наберутся мужской силы.

Что нельзя делать 18 июля:

  • проводить день в одиночестве — так пройдет весь год,
  • сплетничать и распускать слухи — обман вскроется,
  • делиться чужими секретами — навлечь неприятности,
  • передвигать тяжелые вещи — возможны травмы.
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Серия мероприятий, посвященных детям и родителям, призвана обратить внимание общественности на важность сохранения традиционных ценностей

Кто родился 18 июля

Хендрик Лоренц (1854) — нидерландский физик-теоретик, Нобелевский лауреат

Джакомо Балла (1871) — итальянский художник, один из основателей футуризма

Нельсон Мандела (1918) — южноафриканский политик, президент ЮАР (1994-1999)

Евгений Евтушенко (1932) — советский и российский поэт

Ричард Брэнсон (1950) — британский миллиардер, основатель Virgin Group

Любовь Казарновская (1956) — российская оперная певица, профессор, академик РАЕН

Именины 18 июля

Мужчины: Афанасий, Сергей, Василий, Степан.

Женщины: Анна, Варвара, Елизавета.

Лунный календарь на 18 июля

Спутник Земли 18 июля будет находиться в фазе возрастающей Луны. Астрологи считают день удачным для работы, обучения и деловых контактов. Между тем, могут проявиться старые проблемы. Отнестись к ним следует спокойно, стараясь взвешенно подойти к ситуации. Тогда решение само найдется, а день будет наполнен энергией и свежими силами.

Люди, рожденные 18 июля, принадлежат к знаку Рак. Представители созвездия — настоящие творцы. Они харизматичны, тверды в своих убеждениях и смело идут к намеченной цели, преодолевая все преграды.

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