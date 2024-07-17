Какой сегодня день

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Россиянам рассказали, какие праздники отмечаются 17 июля
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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В среду, 17 июля отмечают сразу несколько праздников. На эту дату приходятся Всемирный день эмоджи, День этнографа в России, День основания морской авиации, День памяти Андрея Рублева и народное торжество Андрей Налива. Подробнее о событиях 17 июля, а также о том, кто из знаменитостей родился в этот летний день, читайте в материале «Известий».

Праздники 17 июля

Международные праздники 17 июля

Ежегодно 17 июля в мире отмечают необычный праздник, посвященный пиктограммам и смайликам,— Всемирный день эмоджи (World Emoji Dаy). Создателем эмоджи считается сотрудник одной из коммуникационных японских компаний Сигетака Курита. В начале 1990-х годов он разработал систему эмоджи для пейджеров, которая затем перекочевала в мобильные телефоны и компьютеры. Дата 17 июля выбрана в связи с тем, что именно она изображена на пиктограмме, обозначающей календарь.

Еще в среду празднуют День рождения Диснейленда. Эта любимая как детьми, так и взрослыми сказочная страна была основана 17 июля 1955 года в Калифорнии (США). Позднее аналогичные парки развлечений, где можно пообщаться с героями известных сказок и мультфильмов, появились в других странах.

Праздники в России 17 июля

В России на 17 июля приходится сразу два профессиональных праздника. В эту дату чествуют летчиков Военно-морского флота и этнографов — специалистов, изучающих особенности других наций и народов. Первое торжество было учреждено в 1996 году ко дню основания морской авиации ВМФ РФ. В этот день поздравляют летчиков-ветеранов и всех, кто служит или служил в воздушном флоте России.

День этнографа приурочен к дню рождения великого русского этнографа, антрополога и путешественника Николая Миклухо-Маклая. Отмечать его начали еще в конце 70-х -начале 80-х годов. Ежегодно в праздник проводятся тематические семинары и лекции, а также «посвящение» неофитов — людей, впервые участвующих в этнографических экспедициях.

Церковный праздник 17 июля

Православные верующие 17 июля вспоминают преподобного Андрея Рублева, канонизированного Церковью в лике святых. Знаменитый иконописец происходил из семьи ремесленников. В сознательном возрасте он принял монашеский постриг в Троице-Сергиевом монастыре, где писал иконы и участвовал в росписи церквей и храмов. В частности, его кисти принадлежит роспись Благовещенского собора в Москве и Успенского собора во Владимире. Самый известный шедевр Рублева — икона «Троица».

Народный праздник 17 июля

В народном календаре этот день известен как Андрей Налива.Такое название он получил из-за того, что в эту пору на полях наливались озимые культуры — овес, пшеница и гречиха. По погоде в этот день судили, каким будет урожай. «Каков Андрей Налива — таков и Калинник», говорили в народе, имея в виду августовский праздник в честь страстотерпца Каллиника Киликийского, когда нередко случались первые утренние заморозки. Если же на дворе желтела трава, крестьяне начинали готовиться к ранней осени.

Что нельзя делать 17 июля:

  • давать деньги в долг — к финансовым трудностям,
  • выбрасывать личные вещи — к болезням,
  • покупать еду на рынках — можно отравиться,
  • клеветать на других — обман вскоре вскроется.
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Серия мероприятий, посвященных детям и родителям, призвана обратить внимание общественности на важность сохранения традиционных ценностей

Кто родился 17 июля

Николай Миклухо-Маклай (1846) — русский этнограф, антрополог и путешественник

Морис Стиллер (1883) — шведский актер, сценарист и режиссер немого кино

Эрл Гарднер (1889) — классик детективного жанра американской литературы

Жорж Леметр (1894) — католический священник, астроном и математик

Беренис Эббот (1898) — американский фотограф, получившая известность благодаря фотографиям Нью-Йорка 30-х годов

Ангела Меркель (1954) — немецкий политик, федеральный канцлер Германии с 2005 по 2021 год

Именины 17 июля

Мужчины: Андрей, Александр, Николай, Федор.

Женщины: Александра, Анастасия, Ольга.

Лунный календарь на 17 июля

Спутник Земли 17 июля будет находиться в фазе растущей Луны. Астрологи считают день благоприятным для решения спорных ситуаций и для того, чтобы наладить отношения с близкими. Сегодня не стоит начинать важных дел и проводить финансовых сделок, так как результат может не оправдать ожиданий. В целом лунные сутки настраивают на уединение и планомерное решение текущих задач.

Люди, рожденные 17 июля, принадлежат к знаку Рак. Представители созвездия сильные, властные и амбициозные личности, не лишенные чувства сострадания и снисходительности к окружающим. Как правило, лучше всего они проявляют себя в точных науках и сферах деятельности, где требуются решительность и уверенность в собственных силах.

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