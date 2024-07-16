Какой сегодня день

Во вторник, 16 июля отмечают сразу несколько праздников. На эту дату приходятся Всемирный день змеи, мусульманский Дeнь Aшуpa и славянское народное торжество Маков день. Подробнее о событиях 16 июля, а также о том, кто из знаменитостей родился в этот летний день, читайте в материале «Известий».

Праздники 16 июля

Международный праздник 16 июля

Ежегодно 16 июля в разных странах празднуют Всемирный день змеи (World Snake Day). Он входит в перечень праздников, посвященных отдельным представителям флоры и фауны. Дата неофициальная, но преследует важную цель — познакомить людей с повадками змей, средой их обитания, пользой, которую они приносят человеку, а также представлениями, сложившимися о них у разных народов. К слову, отдельные виды змей до сих пор служат объектом поклонения в ряде регионов. Как правило, это характерно для Индии, Китая и стран Юго-Восточной Азии.

Церковный праздник 16 июля

Православные верующие 16 июля вспоминают святых Мокия и Марка, живших в IV веке при императоре Максимиане. Об их жизни до наших дней сохранилось мало сведений. Наиболее ранние содержатся в кратких сказаниях в византийских источниках. Согласно этим данным, праведники пострадали во времена гонений на христиан. Они были казнены за свою веру и после причислены Церковью к лику святых.

Мусульманский праздник 16 июля

Мусульмане всего мира во вторник празднуют День Ашура. Название праздника происходит от арабского слова «ашара», что означает «десять». Ежегодно торжество отмечается на десятый день месяца Мухаррам — священного для верующих, что отразилось и в его названии. Согласно исламским верованиям, в этот день были сотворены земля и небеса, ангелы и первый человек — Адам. У шиитов в праздник предписано соблюдать строгий пост, у суннитов он не обязателен.

Народный праздник 16 июля

В народном календаре этот день известен как Маков день. В старину в эту пору было принято собирать мак и делать из него обереги. Считалось, что маковые талисманы помогают защититься от невзгод и привлечь в дом счастье. В праздник старались уделить больше времени семье, особенно пожилым родственникам. Хорошим делом считалась и помощь нуждающимся. Отказ в милостыне воспринимался как большой грех. Помимо этого, в Маков день избавлялись от старых или ненужных вещей, что сулило достаток и благополучие в будущем.

Что нельзя делать 16 июля:

принимать важные решения — они не принесут успеха и счастья,

отправляться в дальние путешествия — велика вероятность непредвиденных ситуаций в дороге,

давать или брать деньги в долг — к финансовым трудностям,

конфликтовать и выяснять отношения — ссора затянется надолго.

Кто родился 16 июля

Джузеппе Пьяцци (1746) — итальянский математик и астроном

Руаль Амундсен (1872) — норвежский полярный исследователь

Барбара Стэнвик (1902) — американская киноактриса

Наталья Лисовская (1962) — советская легкоатлетка, олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира

Григорий Лепс (1962) — российский эстрадный певец, народный артист России

Леонид Агутин (1968) — российский певец и автор песен, заслуженный артист России

Именины 16 июля

Мужчины: Марк, Никодим, Филипп, Анатолий, Константин.

Женских именин сегодня нет.

Лунный календарь на 16 июля

Спутник Земли 16 июля будет находиться в фазе растущей Луны. Астрологи считают день одним из самых сильных во всем лунном цикле, когда происходит пробуждение мощных сил, возрастает уверенность в себе и проявляется энтузиазм. Сегодня можно увидеть, как реализуется то, что задумалось или наметилось в начале месяца. В этот день приветствуются активные действия, но только если они имеют позитивную направленность. Также следует проявить любовь и заботу по отношению к своим близким, выделив на них время в своем графике.

Люди, рожденные 16 июля, принадлежат к знаку Рак. Представители созвездия обладают незаурядной личностью, выдающимися талантами и умственными способностями. Нередко они добиваются невероятных высот в избранном деле. Но им важно избегать запредельных нагрузок и контролировать свои эмоции, чтобы не испортить отношения с окружающими.