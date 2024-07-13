Какой сегодня день

В субботу, 13 июля отмечают сразу несколько праздников. На эту дату приходятся Международный день головоломки, День первого чемпионата мира по футболу, церковный праздник Собор двенадцати апостолов и народное торжество Макушка лета. Подробнее о событиях 13 июля, а также о том, кто из знаменитостей родился в этот летний день, читайте в материале «Известий».

Праздники 13 июля

Международные праздники 13 июля

Ежегодно 13 июля отмечается День первого чемпионата мира по футболу. Праздник неофициальный, но пользуется большой популярностью у футбольных болельщиков по всему миру. Символично, что в текущем году он празднуется в преддверии финала чемпионата Европы по футболу — Евро-2024. Первый же в истории ЧМ стартовал в 1930 году в Уругвае. Тогда на мундиаль съехались представители 13 стран. Национальной сборной России на том чемпионате не было, впервые она выступила только в 1994 году.

На субботу также приходится Международный день головоломки. Дата приурочена ко дню рождения венгерского архитектора и дизайнера Эрне Рубика, подарившего миру самую популярную головоломку — Кубик Рубика. Эта головоломка, изобретенная ровно полвека назад, стала не просто популярной, а породила множество соревнований, которые переросли в чемпионаты международного уровня. Проходят они и в сам праздник.

Церковный праздник 13 июля

Православная церковь 13 июля празднует Собор двенадцати апостолов. Этот праздник посвящен ближайшим ученикам Иисуса Христа и отмечается на следующий день после Дня Петра и Павла. Празднование было установлено в IV веке, чтобы подчеркнуть равнозначие каждого из двенадцати апостолов. Традиционно в этот день в храмах проводится Божественная литургия, после которой принято собираться за праздничным столом. Поскольку торжество отмечается после окончания Петрова поста, то ограничений в еде нет.

Народный праздник 13 июля

В народном календаре этот день известен как Макушка лета. Ежегодно он выпадал на разгар сенокоса. В праздник крестьяне старались надеть свою лучшую одежду. Женщины отправлялись на покос в красочных сарафанах, а мужчины надевали праздничные рубахи и подпоясывались кушаками. После активной работы здесь же, в поле, разворачивались шумные посиделки. Люди пели, танцевали, водили хороводы и накрывали «поляну» с разными яствами, которые приносили с собой из дома.

Что нельзя делать 13 июля:

- назначать свидания до полудня — к скорому расставанию,

- отказываться от приема гостей — лишиться достатка,

- стричь волосы, особенно младенцам — к болезни,

- конфликтовать и ссориться — помириться будет сложно.

Кто родился 13 июля

Исаак Бабель (1894) — советский писатель и драматург

Михаил Пуговкин (1923) — советский и российский актер, народный артист СССР

Валентин Пикуль (1928) — советский писатель

Пётр Фоменко (1932) — советский и российский театральный и кинорежиссер, народный артист России

Алексей Елисеев (1934) —советский летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза

Анна Снаткина (1983) — российская актриса театра и кино

Именины 13 июля

Мужчины: Андрей, Матфей, Филипп, Фома, Тихон, Иван.

Женщины: Динара.

Лунный календарь на 13 июля

Спутник Земли 13 июля будет находиться в фазе растущей Луны. Астрологи считают день достаточно напряженным, когда могут дать о себе знать незавершенные дела и забытые проблемы. Для достижения успешного результата необходимо отказаться от личных амбиций и постараться привлечь единомышленников. При этом важно сохранять баланс, не перегружаясь от внезапно возникших задач.

Люди, рожденные 13 июля, принадлежат к знаку Рак. Представители созвездия яркие и одаренные личности. Они добиваются успеха посредством своего ума, таланта и исключительной добросовестности. Июльские Раки не лишены природного шарма и могут быть прекрасными артистами.