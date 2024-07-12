Какой сегодня день

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Россиянам рассказали, какие праздники отмечаются 12 июля
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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В пятницу, 12 июля отмечают сразу несколько праздников. На эту дату приходятся Всемирный день бортпроводника гражданской авиации, День фотографа, церковный праздник апостолов Петра и Павла и народное торжество Петров день. Подробнее о событиях 12 июля, а также о том, кто из знаменитостей родился в этот летний день, читайте в материале «Известий».

Праздники 12 июля

Международный праздники 12 июля

Ежегодно 12 июля свой профессиональный праздник отмечают бортпроводники гражданской авиации, более известные пассажирам как стюарды и стюардессы. И хотя День бортпроводника не утвержден официально, авиаперевозчики по всему миру поздравляют своих коллег в середине лета. Дата профессионального торжества фиксированная, поэтому поздравления стюарды и стюардессы получают в один день — 12 июля, а в России еще и 9 февраля, когда отмечается День работника гражданской авиации.

Праздник в России 12 июля

В России в пятницу празднуют День фотографа, который стал продолжением Всемирного дня фотографа, отмечаемого в ряде европейских стран в день памяти святой Вероники — покровительницы фотографов. Присоединиться к торжеству и отмечать его в нашей стране в 2009 году предложили энтузиасты во главе с редактором журнала «Фотодело» (ныне — «Российское фото») Владимиром Повшенко. К этому дню готовится немало интересных мероприятий — семейные фотосессии, мастер-классы от ведущих фотографов, различные конкурсы, выставки и квесты.

Церковный праздник 12 июля

Православные верующие 12 июля вспоминают первоверховных апостолов Петра и Павла. Этот праздник относится к числу великих и уступает только двунадесятым — 12 главным праздникам церковного года. В памятную дату в храмах проходят Божественные литургии, а верующие вспоминают о событиях жизни Петра и Павла, описанных в Деяниях святых апостолов и апокрифической литературе. Как и в другие даты, верующим предписано воздержаться от ссор, греховных мыслей и употребления алкоголя. Также не проводятся церемонии венчания, хотя светские свадьбы не запрещены.

Народный праздник 12 июля

В народном календаре этот день известен как Петров день, или Петры-Павлы. К нему начинали готовиться заранее: убирали и чистили избы, готовили обетные угощения, красили яйца в желтый цвет. Вечером в деревнях устраивали застолье. На пиршества приглашали соседей и родственников. Помимо близких к столу допускали нищих и странников. Отказывать в угощении нуждающимся считалось большим грехом.

Что нельзя делать 12 июля:

- ругаться и спорить — взращивать дурные мысли,

- брать деньги в долг — к финансовым трудностям,

- убирать со стола посуду и угощения — лишиться достатка,

- ходить в лес — можно пострадать от диких животных.

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Серия мероприятий, посвященных детям и родителям, призвана обратить внимание общественности на важность сохранения традиционных ценностей

Кто родился 12 июля

Гай Юлий Цезарь (100 г. до н. э.) — древнеримский император и полководец

Джордж Истмен (1854) — американский изобретатель, основатель компании Kodak

Амедео Модильяни (1884) — итальянский художник и скульптор

Пабло Неруда (1904) — чилийский поэт и политик, Нобелевский лауреат

Людмила Павличенко (1916) — советский снайпер, Герой Советского Союза

Валентина Толкунова (1946) — советская и российская певица, народная артистка РСФСР

Именины 12 июля

Мужчины: Павел, Петр, Симон.

Женских именин сегодня нет.

Лунный календарь на 12 июля

Спутник Земли 12 июля будет находиться в фазе убывающий Луны. Астрологи считают день благоприятным для продолжения начатых дел и выполнения новых. Однако в этот период лучше не действовать в одиночку, так как энергии для эффективной работы может не хватить. Можно заниматься мелкими делами по дому, делать незначительные покупки и небольшие денежные вложения. День также подходит для общения и путешествий.

Люди, рожденные 12 июля, принадлежат к знаку Рак. Представители созвездия обладают искусством убеждения, всегда логичны и последовательны. В то же время, несмотря на эти качества, июльские Раки необычайно жизнерадостны и беззаботны. Это неисправимые и обаятельные оптимисты, которые легко заряжают позитивом окружающих.

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