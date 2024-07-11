Какой сегодня день

В четверг, 11 июля отмечают сразу несколько праздников. На эту дату приходятся Всемирный день шоколада, День светооператора в России, окончание Петрова поста и народное торжество Крапивное заговенье. Подробнее о событиях 11 июля, а также о том, кто из знаменитостей родился в этот летний день, читайте в материале «Известий».

Праздники 11 июля

Международный праздники11 июля

Ежегодно 11 июля в разных странах отмечается Всемирный день шоколада. Праздник появился около тридцати лет назад во Франции и пришелся по вкусу любителям сладкого во всем мире. К празднику приурочены фестивали, ярмарки, мастер-классы и дни открытых дверей в популярных кондитерских. А в социальных сетях жители разных городов публикуют посты с хештегом #worldchocolateday и рассказывают, как отмечают День шоколада.

Праздник в России 11 июля

В России в четверг отмечается День художника по свету, или День светооператора. Дата праздника имеет историческое обоснование. В этот день в 1874 году русский электротехник Александр Лодыгин получил патент на изобретение лампы накаливания, которая стала использоваться в осветительных приборах. Без этого атрибута сегодня трудно представить работу художников по свету и гаферов. И хотя праздник не установлен официально, с каждым годом он охватывает всё больше тружеников «осветительного фронта».

Церковный праздник 11 июля

Православные верующие 11 июля празднуют День Иконы Божией Матери «Троеручица». Такое название появилось благодаря изображению человеческой кисти в нижней части оклада иконы. Согласно преданию, она принадлежит преподобному Иоанну Дамаскину, который подвергся отсечению кисти правой руки. После молитвы Богородице рука чудесным образом приросла. В благодарность за исцеление Иоанн приложил к иконе сделанную из серебра руку. Позднее ее стали воспроизводить на многих списках иконы.

Также на эту дату приходится окончание Петрова поста, который начался 1 июля и предшествует большому церковному празднику — Дню памяти святых апостолов Петра и Павла.

Народный праздник 11 июля

По народному календарю 11 июля отмечается Крапивное заговенье. Этот день считается последним, когда крапива сохраняет полезные свойства. Отсюда и название «крапивный». В праздник крестьяне спешили в лес, чтобы собрать жгучее растение. Из крапивы готовили щи и салаты, вязали веники и просто хлестали друг друга от дурного глаза. А вечером из высушенных стеблей крапивы жгли костры, пели песни и водили хороводы.

Что нельзя делать 11 июля:

- стричь взрослых и детей до года — к болезни,

- ссориться с близкими, особенно с супругом — помириться будет сложно,

- играть свадьбы — брак будет несчастливым или вскоре распадется,

- проводить день в одиночестве — так пройдет весь год.

Кто родился 11 июля

Рудольф Абель (1903) — советский разведчик, полковник

Сергей Вернов (1910) — советский физик, академик Академии наук СССР

Джорджо Армани (1934) — итальянский модельер, основатель модной империи Armani

Елена Камбурова (1940) — советская и российская актриса, народная артистка России

Вячеслав Анисин (1951) — советский хоккеист, заслуженный мастер спорта СССР

Николай Патрушев (1951) — генерал армии, секретарь Совета безопасности РФ, Герой России

Именины 11 июля

Мужчины: Герман, Иван, Сергей, Ксенофонт.

Женских именин сегодня нет.

Лунный календарь на 11 июля

Спутник Земли 11 июля будет находиться в фазе убывающий Луны. Астрологи считают день благоприятным для построения планов и новых знакомств. Однако лунные сутки не предполагают излишней активности. Их лучше направить на спокойное и планомерное решение текущих задач. Удача будет сопутствовать всем начинаниям, если проявить упорство и настойчивость.

Люди, рожденные 11 июля, принадлежат к знаку Рак. Это энергичные, целеустремленные личности, обладающие гибким и пытливым умом. Как правило, представители знака проживают плодотворную жизнь, оставляя яркий след в той сфере деятельности, которую они выбрали.