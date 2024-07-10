Какой сегодня день

В среду, 10 июля отмечают сразу несколько праздников. На эту дату приходятся День победы русской армии над шведами в Полтавском сражении, празднование в честь обретения мощей преподобного Амвросия Оптинского, Дeнь рождения футбoльнoгo cвиcткa и народное торжество Самсон Сеногной. Подробнее о событиях 10 июля, а также о том, кто из знаменитостей родился в этот летний день, читайте в материале «Известий».

Праздники 10 июля

Международные праздники 10 июля

В научном сообществе многих стран мира сегодня справляют День Николая Теслы. Торжественный день установлен в память о великом ученом и изобретателе в дату его рождения. Несколько лет назад в ООН была подана заявка об официальном признании праздника. Пока же его празднуют в профессиональном сообществе поклонники и последователи Теслы, считая день отличным поводом вспомнить об изобретениях ученого, его взглядах и жизни.

На эту же дату приходится День футбольного свистка. Впервые этот судейский атрибут был использован 10 июля 1878 года на футбольном матче в Англии. Сегодня необычный праздник, напоминающий об этом событии, пользуется большой популярностью у футболистов и болельщиков по всему миру.

Праздник в России 10 июля

В России 10 июля отмечают День победы русской армии над шведами в Полтавском сражении. Легендарная битва состоялась в 1709 году и привела к коренному перелому в Северной войне 1700–1721 годов, лишив Швецию преимущества. Первое крупное празднование победы в Полтавской битве было организовано к ее 200-летию в 1909 году. А с 1995 года эта дата отмечается как День воинской славы России.

Церковные праздники 10 июля

Православная церковь во вторник совершает празднование в честь обретения мощей преподобного Амвросия Оптинского. Святой отец родился в 1812 году в селе Большие Липовицы Тамбовской епархии. В последнем классе семинарии он дал обет постричься в монахи. Вскоре Амвросий принял постриг, а затем был рукоположен в иеродьякона и иеромонаха. Похоронен в Оптиной пустыни рядом с могилой преподобного старца Макария.

Еще 10 июля вспоминают преподобного Сампсона Странноприимца, жившего на рубеже V–VI веков в Риме. Святой происходил из знатной христианской семьи, получил хорошее образование, а позднее занялся врачевательством. Согласно преданию, однажды ему довелось излечить самого императора Юстиниана I. Свое служение преподобный продолжал до самой смерти. Ныне он почитается как святой в Восточном христианстве. Сампсону молятся об избавлении от болезней и помощи в любых трудных жизненных ситуациях.

Народный праздник 10 июля

В народе этот день был известен как Самсон Сеногной. Праздник приходился на разгар летнего сенокоса. В это время нередко случались проливные дожди и ураганы, которые приводили к порче сена, служившего основным кормом для домашнего скота с конца осени до начала следующего лета. Чтобы сохранить сено, крестьяне до вечера трудились в поле. В некоторых регионах перед тем, как повторно распахивать землю, окропляли лошадей святой водой.

Что нельзя делать 10 июля:

- злиться и обижаться на близких — разногласия затянутся надолго,

- делать предложения руки и сердца — есть риск быть отвергнутым,

- отправляться в дальнюю поездку — в пути могут ждать неприятности,

- отказывать в помощи нуждающимся — самому лишиться благополучия.

Кто родился 10 июля

Жан Кальвин (1509) — французский богослов, реформатор церкви, основатель кальвинизма

Петр Багратион (1765) — русский военный, герой Отечественной войны 1812 года

Никола Тесла (1856) — американский физик, изобретатель в области электро- и радиотехники

Марсель Пруст (1871) — французский писатель, представитель модернизма в литературе

Сергей Лемешев (1902) — советский оперный певец, народный артист СССР

Татьяна Веденеева (1953) — советская и российская актриса и телеведущая, заслуженная артистка России

Именины 10 июля

Мужчины: Амвросий, Георгий, Мартин, Самсон.

Женщины: Иоанна (Иванна).

Лунный календарь на 10 июля

Спутник Земли 10 июля будет находиться в фазе растущей Луны. Астрологи считают день одним из судьбоносных в лунном месяце. Он хорош для осуществления всех ранее намеченных планов, но только при наличии решительности и настроя на успех. В этом случае стоит ожидать кардинальных изменений во многих сферах: как в карьере, бизнесе, так и в личной жизни.

Люди, рожденные 10 июля, принадлежат к знаку Рак. Считается, что в этот день рождаются богатыри, святые и маги. Такие личности уверенно идут по жизни, но также тянутся ко всему необычному, возвышенному и непознанному.