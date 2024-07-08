Какой сегодня день

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Россиянам рассказали, какие праздники отмечаются 8 июля
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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В понедельник, 8 июля, отмечается сразу несколько праздников. На эту дату приходятся Всемирный день борьбы с аллергией, День семьи, любви и верности и другие торжества. «Известия» рассказывают о знаменательных событиях 8 июля.

Праздники 8 июля

Международный праздник 8 июля

Врачи в России и других странах 8 июля отмечают Всемирный день борьбы с аллергией. Он был установлен в 2005 году по решению Всемирной организации по аллергии и Всемирной организации по иммунопатологии. Традиционно в этот день врачи рассказывают о симптомах аллергии и способах ее лечения. По данным ВОЗ, от этого заболевания страдает около 40% населения Земли.

Семейный праздник 8 июля

В России 8 июля отмечают День Семьи, любви и верности. Впервые его отпраздновали в 2008 году. В качестве даты был выбран день памяти православных святых Петра и Февронии, которые считаются покровителями семейных уз. Изначально торжество проходило только в Муроме, на родине святых, однако быстро обрело популярность и в других регионах. В 2022 году президент России Владимир Путин подписал указ, закрепивший официальный статус торжества.

Церковный праздник 8 июля

Православная церковь 8 июня вспоминает святых Петра и Февронию Муромских. Повесть о них написал в XVI веке церковный писатель Ермолай-Еразм.

По легенде, муромский князь Петр заболел проказой и отправился в Рязанские земли в поисках лечения. Там он встретил крестьянку Февронию, которая обещала исцелить его, но взамен попросила жениться на ней. Князь согласился, но не собирался держать слово и, выздоровев, отправился назад в Муром. Однако по пути болезнь вновь настигла его, и он с покаянием вернулся к своей спасительнице. Излечившись второй раз, он взял девушку в жены.

Впоследствии Петр и Феврония вместе пережили нападки бояр, изгнание и возвращение в родные земли. Всё это время они поддерживали друг друга и делили горести пополам. Они много лет мудро и справедливо правили Муромом, а в старости приняли монашеский постриг. Супруги завещали похоронить их в одном гробу, однако люди не вняли их просьбе и положили в разных храмах. Наутро святые вновь оказались рядом в гробу, который сами для себя приготовили. После этого их последняя воля была исполнена.

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Кто родился 8 июля

Диана Арбенина (1974) — российская певица и поэтесса, лидер группы «Ночные снайперы»

Жанна Фриске (1974) — российская эстрадная певица, киноактриса и телеведущая

Дмитрий Певцов (1963) — советский и российский актер, певец, педагог, Народный артист РФ

Карен Шахназаров (1952) — советский и российский кинорежиссер, Народный артист РФ, генеральный директор «Мосфильма»

Именины 8 июля

Мужчины: Василий, Денис, Константин, Николай, Петр, Семен, Федор

Женщины: Евфросиния

Лунный календарь на 8 июля

Спутник Земли 8 июля находится в фазе растущей Луны. Астрологи отмечают, что этот день очень неоднозначен. Он отлично подходит для неспешного занятия повседневными делами, разбора бумаг и работы с информацией. В то же время он таит в себе различные соблазны. Поддаваться им — значит впускать в свою жизнь негативную энергию, поэтому в этот день не стоит принимать поспешных решений.

Люди, рожденные 8 июля, находятся под покровительством созвездия Рак. Представители этого знака знают себе цену и умеют привлекать внимание окружающих. Они отзывчивы, дружелюбны и обаятельны, а острая интуиция помогает им находить неожиданные, но эффективные способы решения проблем.

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