Какой сегодня день

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Россиянам рассказали, какие праздники отмечаются 7 июля
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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В воскресенье, 7 июля, отмечается сразу несколько праздников. На эту дату приходятся День работников морского и речного флота, Рождество Иоанна Предтечи, Иван Купала и другие торжества. Подробнее о знаменательных событиях 7 июля читайте в материале «Известий».

Праздники 7 июля

Профессиональные праздники 7 июля

В России 7 июля отмечают День работников морского и речного флота. Это праздник моряков, речников, сотрудников портов, судоремонтников и других специалистов, которые обеспечивают работу гражданского водного транспорта. Он был установлен в 1980 году по указу Президиума Верховного Совета СССР в знак признания заслуг работников этой важной отрасли. В честь торжества в портовых городах страны проходят концерты, выставки, парады судов и другие мероприятия.

Также 7 июля отмечается День образования авиалесоохраны России. Именно в этот день в 1931 году с аэродрома города Урень Нижегородской области вылетел первый самолет, предназначенный для патрулирования лесной местности. Его полет продлился всего полтора часа, но положил начало современной Авиалесоохраны.

Церковный праздник 7 июля

Православная церковь 7 июля празднует Рождество Иоанна Предтечи — одного из самых почитаемых святых после Богородицы. По легенде, он родился в семье святителя Захарии и праведной Елисаветы. У супругов долго не было детей и они уже не надеялись на пополнение. Однажды во время службы Захарии явился архангел Гавриил и сообщил, что вскоре у него родится сын Иоанн. Мужчина усомнился в его словах, ведь он был уже стар и не мог иметь детей. Тогда небесный посланник наказал его немотой за неверие.

Когда пришло время, Елисавета действительно родила сына. На церемонии наречения мать к удивлению всех родственников назвала ребенка Иоанном, отказавшись от родового имени. Собравшиеся спросили отца, согласен ли он, и тот написал на дощечке «Имя ему Иоанн». В тот же миг к Захарии вернулся дар речи, и он начал громко прославлять Бога.

Впоследствии Иоанн Предтеча стал одним из первых пророков Нового Завета. Он также крестил Спасителя в водах реки Иордан.

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Народный праздник 7 июля

На Руси 7 июля отмечали Ивана Купалу — праздник, посвященный летнему солнцестоянию. Он сопровождался шумными гуляниями с хороводами, песнями, прыжками через костер и другими забавами. Считалось, что в этот день из водоемов выходит вся нечисть, поэтому можно смело идти купаться. Люди верили, что окунуться в реку или озеро обязательно нужно до захода солнца, чтобы смыть с себя болезни и дурную энергию.

Что нельзя делать 7 июля:

  • грустить, предаваться унынию — весь год пройдет в печали;
  • ссориться с близкими — конфликт может затянуться;
  • спать в купальскую ночь — можно проспать свое счастье.

Кто родился 7 июля

Жанна Агузарова (1962) — советская и российская певица

Ринго Старр (1940) — британский музыкант, актер, барабанщик группы The Beatles

Валентин Никулин (1932) — советский и российский актер, Народный артист РСФСР

Владимир Дуров (1863) — русский дрессировщик и цирковой артист

Именины 7 июля

Мужчины: Яков, Антон, Иван, Никита

Женщины: Валентина

Лунный календарь на 7 июля

Спутник Земли 7 июля находится в фазе растущей Луны. Астрологи отмечают, что это день активных действий и роста внутренней энергии. Пассивность в эти лунные сутки вредна, поэтому лучше посвятить себя осуществлению планов, особенно если они долго откладывались. Однако во второй половине дня следует проявить осторожность, так как могут возникнуть конфликты и недопонимания.

Люди, рожденные 7 июля, находятся под покровительством знака Рак. Это романтичные и эмоциональные натуры, обладающие острой интуицией и глубокой эмпатией. Они наделены многими талантами, однако не всегда могут их реализовать из-за неуверенности в себе и высокой самокритичности.

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