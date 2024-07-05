Какой сегодня день

В пятницу, 5 июля, отмечают сразу несколько праздников. На эту дату приходятся День Кирилла и Мефодия в Чехии, День трудоголиков, Всемирный день бикини и народное торжество Ульянин день. Подробнее о событиях 5 июля, а также о том, кто из знаменитостей родился в этот летний день, читайте в материале «Известий».

Праздники 5 июля

Международные праздники 5 июля

В мире 5 июля празднуют День трудоголиков (Workaholics Day). Праздник посвящен людям, которые с головой поглощены работой и воспринимают офис как свой второй дом. Свою историю он ведет из США и сегодня известен во многих странах, в том числе в России. Дата не относится к официальным, но служит отличным поводом побудить людей, пропадающих на работе, отложить бесконечные дела и хорошенько отдохнуть.

На эту же дату приходится праздник поклонников пляжной моды — Всемирный день бикини (World Bikini Dаy). Именно в этот день в 1946 французский дизайнер одежды Жак Хейм представил миру легендарный купальный костюм для женщин. Позже модель усовершенствовал дизайнер Луи Реар, сделав купальник полностью открытым. Первое время за бикини штрафовали и подвергали общественному порицанию. Ситуация в корне изменилась после выхода фильма «И Бог создал женщину» с участием Брижит Бардо, появившейся на экране в этом элементе гардероба.

Славянский праздник 5 июля

В Чехии в пятницу отмечают государственный праздник — День святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, создателей славянской письменности. В этот день проходят торжественные богослужения в церквях и соборах Чехии, в том числе и в православном кафедральном соборе Кирилла и Мефодия в Праге. В России почитание просветителей происходит в День славянской письменности и культуры, который справляют в конце мая.

Церковный праздник 5 июля

Православные верующие 5 июля вспоминают святых мучеников Галактиона, Иулианию и Сатурнина, которые пострадали за веру и приняли мученическую смерть от рук язычников. Во времена гонений на христиан Галактион был утоплен в море, а его близкие сожжены на костре. После смерти церковь причислила их к лику святых. Мощи праведников хранились в Константинополе, где и началось почитание их памяти.

Народный праздник 5 июля

На Руси этот день был известен как Ульянин день. В старину его считали днем встречи влюбленных. Согласно древнему преданию, юноша по имени Ульян долго не мог встретиться со своей возлюбленной Ульяной. Он ходил по полям и звал любимую, которая засмотрелась на блеск воды в реке и забыла о свидании. Когда девушка опомнилась, она отправилась искать свою вторую половинку, но юноша уже ушел. Влюбленные так и не смогли отыскать друг друга. Об этой несостоявшейся встрече в народе говорили: «Ульян Ульяну кличет, а Ульяна — Ульяна», «Ульян Ульяне в лицо не глянет». По поверьям, встретиться молодым доводилось только в праздник.

Что нельзя делать 5 июля:

есть мясо и молочные продукты — в это время идет Петров пост,

браться за важные дела раньше полудня — они не принесут результата,

отправляться в долгие поездки и путешествия — в пути ждут неприятности,

ссориться с близкими и друзьями — помириться будет очень сложно.