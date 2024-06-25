Какой сегодня день

Во вторник, 25 июня отмечают сразу несколько праздников. На эту дату приходятся День моряка, День дружбы и единения славян, День работника статистики и народное торжество Петр Солнцеворот. Подробнее о событиях 25 июня, а также о том, кто из знаменитостей родился в этот летний день, читайте в материале «Известий».

Праздники 25 июня

Международный праздник 25 июня

Ежегодно 25 июня во всем мире празднуется День моряка, или День мореплавателя. Это профессиональный праздник моряков, занятых в торговых и гражданских перевозках. Он был учрежден в 2010 году странами – членами Международной морской организации (ИМО) на конференции в Маниле. На этом мероприятии были приняты поправки к Международной конвенции и Кодексу о подготовке и моряков, которые стали одной из основ морского права.

Каждый год праздничная дата посвящена определенной тематике. В 2024 году день посвятят вопросам безопасности моряков на судах.

Праздник в России 25 июня

В России 25 июня отмечают День дружбы и единения славян. Этот праздник был учрежден в 90-х годах, вскоре после распада СССР, когда возникла необходимость в укреплении партнерских отношений между независимыми государствами. Первыми шаги в этом направлении сделали Россия и Белоруссия. В этих двух странах День дружбы и единения поистине народный праздник, идущий от общих корней, культурных традиций и обычаев славянских народов. Ежегодно к торжеству приурочен фестиваль «Славянское единство». В 2024 году он пройдет в субботу в Брянске.

Профессиональный праздник 25 июня

Также на эту дату приходится День работника статистики — профессиональный праздник специалистов, которые обеспечивают государство актуальной информацией обо всех сферах жизни российского общества. Его отмечают сотрудники Росстата, аналитики, сотрудники государственных и частных статистических компаний. Дату праздника выбрали не случайно. Именно в этот день в 1811 году император Александр I подписал манифест о создании Министерства полиции, при котором было сформировано первое в стране статистическое отделение.

Церковный праздник 25 июня

Православные верующие во вторник празднуют обретения мощей и второго прославления благоверной великой княгини Анны Кашинской, супруги Тверского князя Михаила Ярославича. После смерти мужа святая приняла постриг с именем Евфросиния и перешла на жительство в Кашинский Успенский монастырь. Там она прожила до конца дней и была погребена при монастыре. При гробе святой Анны происходило немало чудес. На соборе 1649 года было постановлено открыть мощи благоверной княгини для всеобщего почитания и причислить ее к лику святых Русской Церкви.

Народный праздник 25 июня

На Руси в этот день отмечали Петра Солнцеворота. Другие названия — Петр Рыболов, или Петр Капустник. В старину верили, что с праздничной даты устанавливается жаркая погода. На рассвете крестьяне выходили на самый высокий холм и обращались к солнцу, прося у него хорошего урожая и защиты. На Петра мужчины отправлялись на рыбалку, а женщины высаживали последнюю рассаду капусты. В обед вся семья собиралась за столом, главными блюдами на котором были уха и пироги с рыбной начинкой.

Что нельзя делать 25 июня:

носить одежду темных тонов — к несчастью,

одалживать соль — к потере благополучия,

ложиться спать до полуночи — желания не исполнятся,

косить траву в поле — нажить неприятности.

Кто родился 25 июня Антонио Гауди (1852) — испанский архитектор; Алексей Ухтомский (1875) — советский физиолог, создатель учения о доминанте; Джордж Оруэлл (1903) — английский писатель и публицист; Арсений Тарковский (1907) — советский поэт и переводчик; Владимир Толоконников (1943) — советский и российский актер театра и кино; Владимир Крамник (1975) — российский шахматист, чемпион мира по шахматам, международный гроссмейстер. Именины 25 июня Мужчины: Андрей, Арсений, Иван, Петр, Степан. Женщины: Анна.

Лунный календарь на 25 июня

Спутник Земли 25 июня будет находиться в фазе убывающий Луны. Этот день несет в себе тяжелую, напряженную и даже опасную энергетику. Астрологи рекомендуют сохранять равновесие и быть максимально внимательными, чтобы не оказаться в центре конфликта или самому не стать инициатором скандала. Серьезные дела сегодня лучше отложить на другой день. Также не следует заниматься денежными вопросами.

Люди, рожденные 25 июня, принадлежат к знаку Рак. Часто уже с пеленок они отличаются неуживчивым и неуступчивым характером, который доставляет немало беспокойства близким. Упорство, настойчивость и несговорчивость — их отличительные черты. Лучшие представители знака способны побороть в себе эти качества. В худшем случае они становятся диктаторами и лжеучителями.