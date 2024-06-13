Какой сегодня день

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Россиянам рассказали, какие праздники отмечаются 13 июня
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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В четверг, 13 июня отмечают сразу несколько праздников. На эту дату приходятся Международный день распространения информации об альбинизме, Всемирный день софтбола, церковный праздник Вознесение Господне и народное торжество Еремей Бобовник. Подробнее о событиях 13 июня, а также о том, кто из знаменитостей родился в этот день, читайте в материале «Известий».

Праздники 13 июня

Международный праздник 13 июня

В мире в четверг отмечается Международный день распространения информации об альбинизме — редком генетическом заболевании, которое порождает многочисленные формы дискриминации по всему миру. Праздник установлен резолюцией Генассамблеи ООН в 2014 году с целью повышения информированности общественности о данном заболевании и устранения любых форм дискриминации по отношению к людям с альбинизмом.

Cпортивный праздник 13 июня

На эту же дату приходится Всемирный день софтбола. Софтбол — это командная спортивная игра, которая является одной из разновидностей бейсбола. Играть в нее могут как мужчины, так и женщины благодаря меньшей травматичности. Само торжество появилось в ознаменование исторического превращения софтбола в олимпийский вид спорта в 2005 году. По этому случаю Международная федерация софтбола (ISF) объявила 13 июня праздничным днем.

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Необычный праздник 13 июня

В разных странах 13 июня также празднуют День швейной машинки. Именно в эту дату в 1790 году английский изобретатель Томас Сейнт получил патент на конструкцию первой швейной машинки. Это изобретение сделало переворот в сфере легкой промышленности и быту многих европейских домохозяек. Торжество не имеет официальный статус, но пользуется большой популярностью у всех, кто задействован в швейном производстве и любит проводить время за швейной машинкой.

Церковный праздник 13 июня

Православные верующие 13 июня встречают праздник Вознесения Господня, который традиционно отмечают на 40-й день после Пасхи. Торжество символизирует окончание земной жизни Иисуса Христа и продолжение чуда Светлого Воскресения. В этот день во всех храмах страны проводится Божественная литургия. В праздник можно ездить на кладбища, прибираться на могилах родственников и собираться за столом в кругу семьи.

Народный праздник 13 июня

На Руси 13 июня праздновали Еремея Бобовника, или Еремеев день. Название «бобовник» праздник получил за то, что в этот день было принято сажать бобовые. Он подводил итоги посевных работ, которые начинались 14 мая, в день Еремея Запашника. В это время полагалось распрягать коней и благодарить их за тяжелый труд. Животных сытно кормили, мыли, а потом отправляли в конюшню, чтобы они хорошо отдохнули.

Что нельзя делать 13 июня:

— ругаться, спорить и желать кому-либо зла,

— отказывать в милостыне нуждающимся,

— затевать переезд или отправляться в дорогу,

— давать и брать деньги в долг.

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Кто родился 13 июня

Томас Юнг (1773) — английский ученый, физик, астроном и востоковед

Джеймс Максвелл (1831) — английский физик, создатель классической электродинамики

Игорь Старыгин (1946) — российский актер театра и кино, заслуженный артист России

Сергей Маковецкий (1958) — российский актер театра и кино, народный артист России

Валерий Буре (1974) — российский и американский хоккеист, младший брат Павла Буре

Дана Борисова (1976) — российская телеведущая

Именины 13 июня

Мужчины: Василий, Борис, Николай, Роман.

Женщины: Христина (Кристина).

Лунный календарь на 13 июня

Спутник Земли 13 июня будет находиться в фазе растущей Луны. Эти лунные сутки несут в себе хаотичные энергии, поэтому астрологи рекомендуют внимательно отнестись к своим словам и поступкам. Сегодня всё сказанное и сделанное непременно вернется бумерангом в недалеком будущем. Этот период благоприятен для тех, кто направит энергию дня на благо себе и окружающих.

Люди, рожденные 13 июня, принадлежат к знаку Близнецы. Это увлеченные и энергичные натуры, обладающие исследовательским умом. Как правило, страсть к новым знаниям и открытиям проявляется уже в раннем детстве и сохраняется на протяжении всей жизни. Представители знака успешно реализуют себя в науке, искусстве и бизнесе.

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