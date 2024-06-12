Какой сегодня день

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Россиянам рассказали, какие праздники отмечаются 12 июня
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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В среду, 12 июня, отмечается сразу несколько праздников. На эту дату приходятся Всемирный день борьбы с детским трудом, День России, Отдание Пасхи, Исаакий-Змеевик и другие торжества. Подробнее о знаменательных событиях 12 июня читайте в материале «Известий».

Праздники 12 июня

Международный праздник 12 июня

Каждый год 12 июня в России и других странах отмечают Всемирный день борьбы с детским трудом. Он был учрежден по инициативе Международной организации труда (МОТ) в 2002 году. Главная цель этого события — консолидация усилий по защите детей и подростков от различных форм эксплуатации. В этот день проводятся лекции, круглые столы, дискуссии, встречи официальных лиц и демонстрации, посвященные правам ребенка.

Ежегодная кампания Дня борьбы с детским трудом всегда посвящается определенной теме. В 2024 году она звучит так: «Давайте выполним наши обязательства. Покончим с детским трудом!».

День России 12 июня

Граждане РФ 12 июня отмечают один из главных государственных праздников — День России. Он связан со знаменательным историческим событием — 12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете страны.

Этот документ стал отправной точкой в формировании современного государственного устройства Российской Федерации. Он также закрепил важные законодательные принципы: главенство Конституции, равноправие политических партий и разделение властей.

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Церковные праздники 12 июня

На 12 июня в 2024 году приходится праздник отдания Пасхи. Его отмечают ежегодно в среду шестой недели после Светлого Воскресенья. В этот день в храмах вновь вспоминают события торжества, а верующие в последний раз приветствуют друг друга фразой «Христос Воскресе!». Отдание в православной традиции нужно для того, чтобы еще раз осмыслить духовный опыт, полученный во время торжества, и «проститься» с праздником до следующего года.

Также 12 июня верующие вспоминают преподобного Исаакия Далматского, жившего в IV веке. По преданию, он предсказал гибель императора-еретика Валента и участвовал во II Вселенском соборе.

Народный праздник 12 июня

На Руси 12 июня отмечали день Исакия-змеевика, или Змеиный праздник. Считалось, что в этот день змеи покидают свои укрытия, чтобы найти пару. Люди не отставали от «братьев меньших» и тоже устраивали свадебные гуляния. Удачливым считался человек, нашедший в праздник змеиную шкуру — согласно поверьям, такой оберег мог принести благополучие и гармонию в дом.

Что нельзя делать 12 июня:

- покупать посуду — к финансовым неудачам;

- поднимать найденные деньги — к болезням;

- обманывать — к предательству или ссоре;

- ходить в лес — есть риск столкнуться со змеей.

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Кто родился 12 июня

Вячеслав Полунин (1950) — советский и российский эстрадный артист, клоун-мим, Народный артист России.

Джордж Буш-старший (1924) — 41-й президент США.

Дэвид Рокфеллер (1915) — американский банкир, финансист и государственный деятель.

Михаил Кольцов (1898) — советский публицист, журналист, писатель.

Именины 12 июня

Мужчины: Василий, Яков

Женские именины 12 июня не отмечаются

Лунный календарь на 12 июня

Спутник Земли 12 июня находится в фазе растущей Луны. Астрологи отмечают, что это пассивный день, время максимального покоя и расслабления. Он подходит для новых знакомств и построения планов на будущее. Также в эти лунные сутки обостряется интуиция, повышаются когнитивные способности, что подходит для творчества и различных духовных практик.

Люди, рожденные 12 июня, находятся под покровительством созвездия Близнецы. Они подвижны, умны, обаятельны, обладают творческим складом ума и быстро усваивают новую информацию.

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