Какой сегодня день
Во вторник, 7 мая, в России отмечают сразу несколько праздников. На эту дату приходится День Президентского полка, День радио, а также народный праздник Евсеев день. Подробнее о знаменательных событиях 7 мая читайте в материале «Известий».
Праздники 7 мая
Профессиональный праздник 7 мая
Дата 7 мая — День Президентского полка РФ. Это особое подразделение, которое выполняет функции охраны и сопровождения Президента Российской Федерации. Оно было основано в 1936 году. Полк состоит из сотрудников различных военных и правоохранительных структур, обеспечивает безопасность президента как во время внутренних мероприятий, так и во время его поездок по России и за ее пределами.
Международный праздник 7 мая
День радио отмечается ежегодно 7 мая. Этот праздник посвящен достижениям радиосвязи в стране, а также участникам радиовещания и его влиянию на общество.
Празднование Дня радио в России имеет исторические корни. 7 мая 1895 года была проведена первая успешная передача по радио. Ученый Александр Попов совершил уникальный эксперимент, установив беспроводную связь между двумя приемными аппаратами. Это событие считается началом радиовещания в России и является поворотной точкой в развитии коммуникаций во всем мире.
Церковный праздник 7 мая
Православная церковь 7 мая чтит память великомученика Евсевия Никомидийского. Согласно каноническому писанию, проповедник пострадал во время Великого гонения при императоре Диоклетиане и принял мученическую смерть.
Народный праздник 7 мая
В народном календаре за 7 мая с давних времен закрепилось название Евсеев день. В эту дату верующие завершают засевы овса, проводят гадания и посещают церковь.
Также 7 мая в 2024 году — это вторник после Пасхи, который в народе зовут Купальницей. В этот день женщины идут в церковь и умываются святой водой, а мужчины следят за домом и детьми.
Что нельзя делать 7 мая:
- лениться, подолгу лежать в кровати;
- распускать слухи и сплетни;
- шить и вязать;
- есть блюда с добавлением пшеницы.
Кто родился 7 мая
Владимир Бортко (1946) — российский кинорежиссер, сценарист и продюсер. Народный артист РФ (2000)
Игорь Безродный (1930) — советский скрипач, дирижер, педагог, Народный артист РСФСР
Эва Перон (1919) — первая леди Аргентины, вторая жена президента Хуана Перона
Эдвин Лэнд (1909) — американский ученый, изобретатель, основатель корпорации "Polaroid"
Николай Заболоцкий (1903) — советский поэт, переводчик
Павел Александров (1896) — советский математик, академик АН СССР, профессор МГУ
Рабиндранат Тагор (1861) — индийский писатель и общественный деятель, Нобелевский лауреат
Петр Чайковский (1840) — русский композитор, дирижер, педагог
Иоганнес Брамс (1833) — немецкий композитор, пианист и дирижер
Роберт Браунинг (1812) — английский поэт, драматург
Именины 7 мая
Мужские: Леонтий, Иннокентий, Иосиф, Николай, Валентин, Алексей, Сергей.
Женские: Елизавета
Лунный календарь на 7 мая
В понедельник, 7 мая, наступают 29-е лунные сутки — время, когда обычно наступает небольшой упадок сил. Акцент лучше сделать на рутинных задачах и не начинать новых проектов. Зато этот день прекрасно подходит для уединения и размышления.
Рожденные 7 мая идут по жизни под знаком Тельца. Это спокойные, рассудительные люди, которые любят получать новые знания и делать шаги по карьерной личности. Тем не менее, такие личности бескомпромиссны и в отстаивании своих убеждений могут быть импульсивными.