Какой сегодня день

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Россиянам рассказали, какие праздники отмечаются 7 мая
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Во вторник, 7 мая, в России отмечают сразу несколько праздников. На эту дату приходится День Президентского полка, День радио, а также народный праздник Евсеев день. Подробнее о знаменательных событиях 7 мая читайте в материале «Известий».

Праздники 7 мая

Профессиональный праздник 7 мая

Дата 7 мая — День Президентского полка РФ. Это особое подразделение, которое выполняет функции охраны и сопровождения Президента Российской Федерации. Оно было основано в 1936 году. Полк состоит из сотрудников различных военных и правоохранительных структур, обеспечивает безопасность президента как во время внутренних мероприятий, так и во время его поездок по России и за ее пределами.

Международный праздник 7 мая

День радио отмечается ежегодно 7 мая. Этот праздник посвящен достижениям радиосвязи в стране, а также участникам радиовещания и его влиянию на общество.

Празднование Дня радио в России имеет исторические корни. 7 мая 1895 года была проведена первая успешная передача по радио. Ученый Александр Попов совершил уникальный эксперимент, установив беспроводную связь между двумя приемными аппаратами. Это событие считается началом радиовещания в России и является поворотной точкой в развитии коммуникаций во всем мире.

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Церковный праздник 7 мая

Православная церковь 7 мая чтит память великомученика Евсевия Никомидийского. Согласно каноническому писанию, проповедник пострадал во время Великого гонения при императоре Диоклетиане и принял мученическую смерть.

Народный праздник 7 мая

В народном календаре за 7 мая с давних времен закрепилось название Евсеев день. В эту дату верующие завершают засевы овса, проводят гадания и посещают церковь.

Также 7 мая в 2024 году — это вторник после Пасхи, который в народе зовут Купальницей. В этот день женщины идут в церковь и умываются святой водой, а мужчины следят за домом и детьми.

    Что нельзя делать 7 мая:

    • лениться, подолгу лежать в кровати;
    • распускать слухи и сплетни;
    • шить и вязать;
    • есть блюда с добавлением пшеницы.
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    Кто родился 7 мая

    Владимир Бортко (1946) — российский кинорежиссер, сценарист и продюсер. Народный артист РФ (2000)

    Игорь Безродный (1930) — советский скрипач, дирижер, педагог, Народный артист РСФСР

    Эва Перон (1919) — первая леди Аргентины, вторая жена президента Хуана Перона

    Эдвин Лэнд (1909) — американский ученый, изобретатель, основатель корпорации "Polaroid"

    Николай Заболоцкий (1903) — советский поэт, переводчик

    Павел Александров (1896) — советский математик, академик АН СССР, профессор МГУ

    Рабиндранат Тагор (1861) — индийский писатель и общественный деятель, Нобелевский лауреат

    Петр Чайковский (1840) — русский композитор, дирижер, педагог

    Иоганнес Брамс (1833) — немецкий композитор, пианист и дирижер

    Роберт Браунинг (1812) — английский поэт, драматург

    Именины 7 мая

    Мужские: Леонтий, Иннокентий, Иосиф, Николай, Валентин, Алексей, Сергей.

    Женские: Елизавета

    Лунный календарь на 7 мая

    В понедельник, 7 мая, наступают 29-е лунные сутки — время, когда обычно наступает небольшой упадок сил. Акцент лучше сделать на рутинных задачах и не начинать новых проектов. Зато этот день прекрасно подходит для уединения и размышления.

    Рожденные 7 мая идут по жизни под знаком Тельца. Это спокойные, рассудительные люди, которые любят получать новые знания и делать шаги по карьерной личности. Тем не менее, такие личности бескомпромиссны и в отстаивании своих убеждений могут быть импульсивными.

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