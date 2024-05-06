Какой сегодня день

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Россиянам рассказали, какие праздники отмечаются 6 мая
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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В понедельник, 6 мая, в России и мире отмечают сразу несколько праздников. На эту дату приходится День герба и флага Москвы, Поливальный понедельник, а также Егорий Вешний, или Юрьев день. Подробнее о знаменательных событиях 6 мая читайте в материале «Известий».

Праздники 6 мая

Национальный праздник 6 мая

День герба и флага Москвы ежегодно отмечают в столице России 6 мая. Праздник призван напомнить жителям и гостям о главных символах города, также он отражает гордость и любовь москвичей к своему родному краю.

В День герба и флага Москвы в городе проводятся различные мероприятия, концерты, выставки и спортивные события. Одна из главных традиций — поднятие знамени на зданиях и учреждениях города.

Церковный праздник 6 мая

Православная церковь 6 мая чтит память великомученика Георгия Победоносца. Этот полководец отважно сражался как за свои земли, так и за свои убеждения, а именно, христианскую веру. Согласно каноническому писанию, Георгий пострадал во время Великого гонения при императоре Диоклетиане и после восьмидневных тяжких мучений в 303 году принял мученическую смерть.

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Народный праздник 6 мая

В народном календаре за 6 мая с давних времен закрепилось название Юрьев день, или Егорий Вешний — народный праздник, который перекликается с днем памяти великомученика Георгия Победоносца. В эту дату верующие традиционно проводили обряд первого выгона скота, купались в росе, собирали целебные травы, жгли костры, совершали аграрные обряды, а также устраивали ритуальные трапезы.

Поливальный понедельник является традиционным праздником, отмечаемым во многих странах весной, обычно в первый понедельник после Пасхи — в 2024 году он выпадает на 6 мая. Суть этого торжества заключается в поливании водой друг друга в знак радости и обновления после долгой зимы.

    Что нельзя делать 6 мая:

    - охотиться и наносить любой другой вред животным;

    - ссориться и сквернословить;

    - брать и давать деньги в долг;

    - долго лежать в постели, бездельничать и лениться.

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    Кто родился 6 мая

    Максим Фадеев (1968) — российский музыкальный продюсер, автор-исполнитель, композитор и аранжировщик

    Джордж Клуни (1961) — американский актер, режиссер, сценарист и продюсер

    Александр Белявский (1932) — советский и российский актер театра и кино, Народный артист России

    Владимир Этуш (1922) — советский и российский актер театра и кино. Народный артист СССР (1984)

    Николай Гастелло (1907) — советский военный летчик. Герой Советского Союза (посмертно)

    Джекоб Морено (1889) — американский психиатр, социальный психолог

    Виллем де Ситтер (1872) — нидерландский астроном

    Виктор Гриньяр (1871) — французский химик, Нобелевский лауреат

    Зигмунд Фрейд (1856) — австрийский невролог, основатель школы психоанализа

    Максимилиан Робеспьер (1758) — французский революционер, глава якобинцев

    Именины 6 мая

    Мужские: Анатолий, Афанасий, Валерий, Георгий, Иван, Егор;

    Женские: Александра, София, Валерия.

    Лунный календарь на 6 мая

    В понедельник, 6 мая, наступают 28-е лунные сутки — удачный период для начала новых проектов и завершения уже начатых дел. Также, по словам астрологов, в эту дату будет хорошим знаком задуматься о смене рода деятельности.

    Рожденные 6 мая идут по жизни под знаком Тельца. На таких людей можно положиться — они ответственные, организованные и надежные. При этом нередко они злоупотребляют самоотверженностью и доверчивостью. У женщин и мужчин, появившихся на свет в этот день, хорошо складываются новые знакомства — они достаточно приветливы и умеют легко находить общий язык с окружающими.

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