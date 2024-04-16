17 апреля — праздник Иосиф Песнопевец: традиции, приметы, что можно и нельзя делать

Церковь 17 апреля почитает святого Иосифа Песнописца — автора многих религиозных гимнов. В народе его величали Песнопевцем, так как с этого дня начинали петь сверчки и подавали голоса журавли. В 2025 году праздник отмечается в четверг. О том, какие традиции и запреты с ним связны, читайте в материале «Известий».

Какой праздник отмечается 17 апреля

Преподобный Иосиф Песнописец родился в I веке на Сицилии в период царствования византийского императора Льва Армянина (813–820). Это был расцвет иконоборчества. Семья Иосифа, опасаясь преследования, была вынуждена перебраться на Пелопоннес.

По переселении в Грецию Иосиф принял монашество, ведя строгую подвижническую жизнь. Молодого благочестивого инока заметил преподобный Григорий Декаполит и предложил вместе отправиться в Константинополь. Там христианские подвижники проповедовали на площадях, отстаивая почитание святых икон.

Вскоре Иосифа избрали посланником к папе римскому, чтобы возвестить об опасности, грозящей православию. Однако по дороге в Рим он был схвачен и заключен в темницу. На свободе Иосиф оказался спустя шесть лет. О своем освобождении он узнал от явившегося ему святителя Николая. Подвижник вернулся в Константинополь, где начал писать церковные песнопения, а также построил церковь во имя святителя Николая. Позднее при ней же был основан монастырь.

После принятия христианства святого стали почитать на Руси. На иконах преподобный Иосиф часто изображается в виде старца, облаченного в мантию, с развернутым свитком в руке.

Иосиф Песнопевец: традиции и приметы

В народном календаре день почитания Иосифа Песнописца получил название «Иосиф Песнопевец». В это время из теплых краев уже прилетали журавли. Этих птиц считали защитниками от нечистой силы и непогоды. Кроме того, возвращение журавлей символизировало начало настоящей весны. В народе говорили: «Первая ласточка — еще не весна, а настоящую весну журавль приносит».

Славяне также прислушивались к пению сверчка. Пробуждение насекомого означало, что пора приступать к работам в поле. Если же сверчка не было слышно, то пахать землю было еще рано.

Еще 17 апреля называли ольховыми смотринами. В этот день крестьяне ходили в лес и осматривали деревья. Из стволов ольхи делали срубы для колодцев, и средина весны считалась лучшим временем для заготовок. Женщины заготавливали ветки и кору ольхи, из которых затем делали косметические и лечебные средства.

А по цветению ольхи определяли, каким будет сельскохозяйственный сезон. Как считали наши предки, если на ветках было много сережек, это предвещало хороший урожай овса, а если много шишек — то ячменя. Если же ольха распустила листья позже березы, это предвещало, что лето будет сухим и засушливым.

Иосиф Песнопевец в 2025 году: что можно и нельзя делать

В праздник, прежде всего, стоит внимательно и бережно относится к пернатым. Птиц нельзя ловить, отпугивать или прогонять с насиженных мест. Подобные действия грозят потерей удачи и благополучия.

Можно посвятить день домашним делам: заняться уборкой, готовкой, стиркой. Однако от стирки полотенец и постельного белья лучше отказаться. Согласно поверьям, это может возродить в памяти неприятные воспоминания и привести к меланхолии. Покупку новых вещей тоже лучше отложить на другой день.

Как и в другие праздники, запрещается ругаться, сквернословить, отказывать в милостыне и помощи другим людям. А поскольку торжество приходится на время Великого поста, необходимо продолжать соблюдать ограничения в питании и отказаться от развлечений.

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