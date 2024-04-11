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В Харьковской области объявлена эвакуация из 47 населенных пунктов

В харьковской ОВА сообщили об эвакуации семей с детьми из 47 населенных пунктов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В Харьковской области Украины объявлена принудительная эвакуация семей с детьми из 47 населенных пунктов. Об этом 11 апреля сообщил глава военной администрации региона Олег Синегубов.

В своем Telegram-канале он отметил, что это решение не касается Харькова.

Синегубов объяснил, что эвакуироваться должны семьи с детьми из населенных пунктов Харьковского, Богодуховского и Изюмского районов, находящихся рядом с РФ. Там проживают в общей сложности 182 ребенка, уточнила «Газета.Ru».

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Еще 7 апреля Синегубов допустил эвакуацию Богодуховского и Харьковского районов Харьковской области. Он отметил, что на тот момент она была завершена в Купянском. Жители 18 населенных пунктов были эвакуированы.

В марте президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска будут не в состоянии осуществлять защиту Харькова, если им не удастся оттеснить силы российских военных. Он посоветовал жителям не возвращаться домой из эвакуации. По его словам, люди получат сигналы от военных, что можно вернуться домой, когда город будет под защитой.

Ранее, в апреле, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что городская администрация подготовила план эвакуации местных жителей, однако в нем пока нет необходимости. Чиновник отметил, что в городе проживают порядка 1,3 млн людей, которые находятся в далеком от паники состоянии.

За день до этого Терехов говорил в интервью, что в городе разрушена практически вся критически важная энергетическая инфраструктура в результате массированного удара высокоточным оружием большой дальности российских военных.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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