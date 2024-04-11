Эксперт по ЖКХ рассказала, когда отключают отопление

Член координационного совета ассоциации председателей многоквартирных домов Московской области, эксперт «Народного фронта» по ЖКХ Юлия Белехова рассказала в четверг, 11 апреля, когда обычно отключают отопление и от кого это зависит.

«Нет каких-то конкретных цифр и дат, каждый муниципалитет сам принимает решение, с какой даты отключать отопление. Они смотрят на среднесуточную температуру, которая должна быть выше +8 градусов», — сказала эксперт в беседе с «Радио 1».

Белехова отметила, что вопрос горячих батарей урегулирован в домах, где крышные котельные, где ТСЖ, потому что там есть свой кран, который «можно завинтить».

По словам специалиста по ЖКХ, на отключение отопления влияет температура воздуха, которую смотрят на две недели вперед, но, если в доме слишком жарко, жильцы могут повлиять на решение вопроса.

«Обращаться с такой проблемой можно в Министерство энергетики, в администрацию города, в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Жильцы могут повлиять, например, если напишут общее заявление. Общественное мнение является регулятором», — заключила она.

8 апреля заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что температуру в городской системе отопления Москвы понизили до минимума в связи с теплой погодой, сообщается насейте kp.ru.

Специалисты ПАО «МОЭК» перевели систему теплоснабжения на минимальные параметры по температуре и циркуляции в связи с повышением средних температур воздуха. Бирюков добавил, что решение о завершении отопительного сезона будет принято в Москве в соответствии с погодными условиями.

Ранее, 8 апреля, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал майское тепло в европейской части России на этой неделе. По его словам, температура воздуха, в том числе в Москве, будет на 7–8 градусов превышать норму многолетних значений. Такие показатели продержатся до четверга, 11 апреля, включительно. Такая погода соответствует второй половине мая.