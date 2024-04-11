Выставка Музея музыки «Планета Чайковский» открылась в Китае

Выставка Музея музыки «Планета Чайковский» открылась 11 апреля в Музее мировой музыкальной культуры в Даляне.

В «перекрестные» Годы культуры России-Китая, а также в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве между двумя музеями Музей музыки представил экспозицию, рассказывающую о творчестве одного из самых ярких отечественных композиторов Петре Чайковском.

В ходе церемонии открытия генеральный директор музея Михаил Брызгалов подчеркнул, что творчество композитора известно во всем мире, в том числе и в Китае, где любят и знают музыку русского композитора, которая никого не может оставить равнодушным.

Выставка основана на подлинных материалах, хранящихся в коллекции Музея музыки — исторические документы, личные вещи, фотографии, гравюры, литографии. Среди экспонатов выставки — знаменитый «Детский альбом», партитуры VI симфонии, оперы «Евгений Онегин» и балета «Щелкунчик», фотографии, письма, рисунки.

По словам Директора Департамента культуры и туризма провинции Ляонин г-на Цзинь Юнцай особую важность на сегодняшний день приобретает привлечение молодежи в музеи, повышение интереса к музейным собраниям у молодого поколения.

Директор Музея мировой музыкальной культуры Даляня г-н Чжан Цзинсюань подчеркнул, что высоко ценит сотрудничество с Российским национальным музеем музыки.

В исполнении китайских музыкантов на открытии прозвучали произведения П.И. Чайковского, А.И. Хачатуряна, а также гости услышали игру на традиционных китайских инструментах: гуцинь, эрху, шэн, янцинь.

В преддверии открытия в Музее мировой музыкальной культуры в Даляне прошло российско-китайское заседание по культурному сотрудничеству в присутствии руководства провинциального и муниципального управлений культуры и туризма, а также заместителя генерального секретаря Китайского комитета музеев и музыкальных коллекций, на котором обсуждались вопросы дальнейшего взаимодействия в научной и концертно-просветительской сфере, реализация совместных проектов.

Накануне, 10 апреля, генеральный директор Михаил Брызгалов посетил один из ведущих университетов Китая — Даляньский университете иностранных языков, где принял участие в конференции «Национальный музыкальные музеи Китая и России» и выступил с лекцией «Музей музыки. Главное хранилище русской музыкальной культуры» перед китайскими студентами, изучающими русский язык, в ходе которой он рассказал об истории создания музея, музейных фондах, а также о выставочной и просветительской деятельности.

«В ходе визита в провинцию Ляонин и город Далянь нам удалось обсудить большое количество вопросов, связанных с развитием взаимоотношений между двумя музеями и ассоциациями музыкальных музеев России и Китая. Первая встреча состоится в скором времени в апреле в рамках Балтийского культурного форума в городе. Китайская сторона проявляет высокий интерес к сотрудничеству и партнерству. Также китайские музеи и их посетители всегда с большим интересом ждут прекрасные образцы русской музыки. При посещении Даляньского университета иностранных языков была достигнута договоренность о взаимодействии с факультетом иностранных языков, а особенно с факультетом по изучению русского языка (Русский центр). Я уверен, что нынешние достигнутые договоренности дадут возможность совместно развивать наше дальнейшее сотрудничество между нашими учреждениями и в целом отношения в развитии культуры между нашими странами», — отметил генеральный директор, заслуженный деятель искусств РФ, член Общественной палаты РФ Михаил Брызгалов.

Проректор университета Чжан Гоцян, принимая делегацию Музея музыки, подчеркнул важность дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в области культуры и в сфере образования, отметив высокий интерес к изучению русского языка среди студентов. Посетив Русский дом при Даляньском университете иностранных языков, где студенты имеют возможность изучать не только язык, но и знакомиться с разнообразной культурой многонациональной России, Михаил Брызгалов предложил провести в рамках «перекрестных годов» российско-китайскую студенческую конференцию, посвященную истории музыки в целом, а также современной музыке двух стран.

Выставка продлится до конца 2024 года.