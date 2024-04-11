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В Подмосковье зафиксировали 10 обращений после укусов клещей

В Подмосковье Роспотребнадзор зафиксировал 10 обращений после укусов клещей
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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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С приходом теплой погоды в Подмосковье зафиксировано 10 случаев обращений в медицинские организации по поводу укусов клещей. Впервые обращаться начали на прошедшей неделе. Об этом главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Московской области Евгений Артеменко рассказал в четверг, 11 апреля.

Он уточнил, что в этом году клещи активизировались на пару недель позже, чем в прошлом году. Это связано с тем, что в этом году снега было побольше.

«Первые случаи обращения по поводу укусов клещей были у нас на прошлой неделе. По состоянию на 5 апреля зарегистрировано всего 10 обращений за медицинской помощью по поводу укусов клещей по всей Московской области», — отметил специалист в беседе с «Радио 1».

Он уточнил, что два случая зарегистрировали в самом северном городском округе Подмосковья — Дубне. В регионе преобладают иксодовые клещи. В лабораторию подмосковного Роспотребнадзора пока был доставлен только один клещ. Он был именно иксодовым и не нес опасных инфекций.

Артеменко рассказал, что, если клещ присосался, нужно незамедлительно обратиться в медицинскую организацию, чтобы его удалили и оказали первую помощь. Если же такой возможности нет, нужно самостоятельно удалить насекомое, положить его в герметичную емкость, плотно закрыть или завязать и после возвращения обратиться в медучреждение.

«Там посмотрят, не осталось ли чего-нибудь в ране, чтобы не допустить распространение инфекции, проведут обработку. После этого важно обратиться в любую аккредитованную лабораторию и сдать туда клеща на анализ», — отметил он.

Пик активности паразитов приходится на май-июнь — время, когда люди массово отдыхают на природе, в том числе с детьми, сообщается на сайте kp.ru.

Взял и укусил: в России начинается сезон клещей
Зафиксировано первое в году обращение из-за паразита

5 апреля в региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что в Московской области продолжается вакцинация от клещевого энцефалита, прививки с начала сезона сделало более 1,3 тыс. человек, передает агентство городских новостей «Москва».

4 апреля врач-эпидемиолог «ИНВИТРО» Дарья Тихонова рассказала «Известиям», какие заболевания могут передаться с укусом клеща и нужно ли вакцинироваться. Она отметила, что укус клеща может привести к передаче различных инфекционных заболеваний, в частности клещевого вирусного энцефалита (КВЭ), болезни Лайма (боррелиоза), анаплазмоза и эрлихиоза, туляремии и бабезиоза.

Как обратила внимание врач, на сегодняшний день существует вакцина только против клещевого вирусного энцефалита из известных инфекционных болезней, переносимых клещами. По статистике, около 10% клещей инфицированы этим вирусом, что означает, что каждый десятый клещ поражен. И самый надежный способ защиты от этой инфекции — вакцинация, эффективность которой подтверждена многими исследованиями на протяжении долгих лет.

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