Губернаторы доложили Путину о паводковой ситуации в регионах. Главное

В четверг, 11 апреля, президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам ликвидации последствий паводков в регионах страны. Глава государства заслушал доклады губернаторов Оренбургской, Курганской и Тюменской областей и поручил заранее подготовиться к восстановлению жилья на подтопленных территориях. Подробнее читайте в материале «Известий».

Путин о паводковой ситуации в регионах

В ходе совещания Путин заявил, что ситуация с паводками в регионах меняется ежечасно. Он также подчеркнул, что уже сейчас необходимо думать о восстановлении жилья и инфраструктуры на подтопленных территориях. В связи с этим глава государства попросил главу Минстроя РФ Ирека Файзуллина заранее подготовиться к этому процессу.

Помимо этого президент отметил хорошую работу Минздрава, местных медиков и региональных властей. Он также выразил надежду на то, что такая слаженность сохранится в дальнейшем для минимизации рисков и последствий, и попросил регулярно докладывать обстановку.

В свою очередь министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что на данный момент ведутся расчеты необходимых сумм на восстановление пострадавших регионов, деньги будут выделены незамедлительно. Глава Минфина подчеркнул, что ресурсы для этого в резервном фонде страны есть.

Губернатор Оренбургской области о ситуации с паводками

В своем докладе губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что паводковая обстановка в регионе достигла пика. По его словам, уровень воды в реке Урал достиг 10,87 м — это рекордный показатель с 1942 года. При этом вода продолжает прибывать.

Глава региона уточнил, что на данный момент в 78 населенных пунктах подтоплено 11,9 тыс. домов, 14,9 тыс. приусадебных участков, 16 государственных медицинских объектов, девять стационаров, три поликлиники, три фельдшерско-акушерских пункта и одна амбулатория. Частично от воды пострадали 36 образовательных учреждений.

При этом ожидается дальнейшее повышение уровня воды в Урале, что может привести к подтоплению 3,5 тыс. жилых домов и 3,9 приусадебных участков. Стихия может затронуть 19,4 тыс. человек, в том числе почти 5 тыс. детей.

Паслер добавил, что ситуация в Орске стабилизировалась, только за последние сутки уровень воды снизился на 14 см. Кроме того, несмотря на сложности, в Оренбурге и Орске продолжают работать все системы жизнеобеспечения: вода, тепло- и электроснабжение.

Губернатор также рассказал о превентивных мерах для снижения подтопления в населенных пунктах. По его словам, на сегодняшний день уже построено 7,5 км защитных дамб и водоотводных сооружений высотой 11,5 м. Недавно спецборт МЧС доставил еще 3 км водоналивных дамб в Оренбургскую область. Также в регионе развернут 41 пункт временного размещения общей вместимостью до 15,4 тыс. человек.

Кроме того, Паслер заявил, что по предварительным оценкам ущерб региону составляет 40 млрд рублей, однако эта сумма может измениться, так как вода еще не отступила, и полноценное обследование не проводилось.

Губернатор Курганской области о ситуации с паводками

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в докладе отметил, что на данный момент в регионе ведутся работы по укреплению дамбы Кургана, общая протяженность которой составляет 30 км. На наиболее опасных участках уровень дамбы будет поднят до 11 м. В работах участвуют 14 тыс. человек и более 200 единиц техники, завершить их планируется в ночь на 12 апреля. Также принимаются меры по защите водоканала, чтобы жители столицы региона не остались без питьевой воды.

По словам губернатора, еще 5 апреля была получена информация об увеличении темпов сброса воды из Казахстана в Курганской области в 40 раз. Также был получен прогноз о повышении уровня воды в реке Тобол, из-за чего в зоне потенциального подтопления оказываются 62 населенных пункта, включая Курган.

Шумков добавил, что в регионе ведется непрерывная работа по оповещению и предварительной эвакуации населения. Организована подготовка к развертыванию 99 пунктов временного размещения, в которых смогут укрыться более 25,2 тыс. граждан.

Губернатор Тюменской области о ситуации с паводками

В своем докладе губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что, согласно прогнозам, уровень рек Тобол и Ишим может превысить исторический максимум в среднем на 30 см. При этом на данный момент ситуация на этих водных объектах спокойная, вода прибывает планомерно, но из русла реки еще не вышли. С учетом динамики в Ишиме это может произойти в субботу, 13 апреля.

По словам главы региона, в зону потенциального подтопления попадает 51 населенный пункт и более 1,8 тыс. жилых домов, в которых проживают свыше 7,2 тыс. человек. При этом у них также содержатся порядка 2 тыс. сельскохозяйственных и домашних животных. Для эвакуации на территории муниципалитетов планируется развернуть 101 пункт временного размещения вместимостью 13 тыс. человек.

Моор отметил, что к 20 апреля ожидается осложнение паводковой ситуации в Тюменской области. По прогнозам, пика стихия достигнет в районе 23–25 апреля.

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