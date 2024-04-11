Человек погиб в результате пожара в многоквартирном доме в центре Мурманска

В Мурманске в результате пожара в многоквартирном доме в центре города погиб человек. Еще четыре человека спасены, сообщает региональное ГУ МЧС России на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Пожар произошел в четверг, 11 апреля, на проспекте Ленина, 78. Информация о возгорании в одной из квартир поступила в ведомство в 12:09.

«Были вскрыты две квартиры для проверки помещений. Четыре человека спасены. К сожалению, один человек погиб», — говорится в сообщении МЧС.

Как уточняет ИА «Би-порт», площадь возгорания составила 15 кв. м, стены закопчены по всей площади. Предварительной причиной возгорания спасатели называют аварийный режим работы электропроводки.

В ночь на 11 апреля крупный пожар произошел в складском здании в Ижевске (Удмуртия). После ликвидации возгорания был обнаружен один погибший. За медицинской помощью обратились еще два человека.