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«Калашников» выпустил электрический ретробайк «Иж-49»

Минпромторг выделил 300 млн рублей на автокомпонентную отрасль

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Фото: ТАСС/Виталий Невар
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В рамках программы субсидирования НИОКР Минпромторг РФ поддержал три проекта участников кластера автомобильной промышленности. Общая сумма, выделенная трем проектам, составит более 300 млн рублей. Об этом министерство сообщило в своем Telegram-канале 11 апреля.

Средства направили компаниям «Рулевые системы» и «ВАЗинтерсервис» из Тольятти, а также «СААЗ Комплект» из Скопина Рязанской области.

«Рулевые системы» займутся локализацией производства комплектующих для отечественного автопрома, расширением применения отечественных компонентов на российских автозаводах и развитием экспортного потенциала.

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Целью «ВАЗинтерсервиса» (разрабатывает технологии производства унифицированных инновационных гидравлических тормозных систем) стал вывод отечественных компетенций по проектированию, испытаниям и производству компонентов на уровень мировых аналогов.

Проект компании «СААЗ Комплект» направлен на разработку современной конструкции телескопических стоек, амортизаторов подвески и газовых пружин. Она займется развитием инженерной базы и испытательных мощностей.

С момента запуска программы в 2022 году профинансировано 43 проекта на сумму более 89 млрд рублей.

Ранее, 11 апреля, стало известно, что концерн «Калашников» выпустил электрическую версию классического мотоцикла Иж-49. Модель представлена в рамках создания лимитированной партии двухколесной техники под брендом «Иж».

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