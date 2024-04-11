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Постпред РФ при ОБСЕ указал на поддержку Западом терроризма против россиян

Постпред РФ при ОБСЕ: Запад замалчивает террор в отношении россиян
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Фото: РИА Новости/Артем Кулекин
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Страны Запада замалчивают или поощряют терроризм против россиян. Такое заявление 11 марта сделал постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич на специальном заседании постоянного совета организации, посвященном теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле».

«Террор в отношении граждан России не только замалчивается на Западе, но и поощряется многими официальными лицами США, Британии и других стран НАТО. В этой связи Следственный комитет России возбудил 9 апреля 2024 года уголовное дело», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии.

По словам постпреда, СК РФ 9 апреля возбудил уголовное дело по информации о причастности чиновников стран НАТО и США к финансированию терроризма. Тогда в ведомстве установили, что поступавшие через коммерческие организации деньги, в частности через действующую на Украине нефтегазовую компанию Burisma Holdings, на протяжении последних лет использовались для осуществления терактов в России и за ее пределами.

Кроме того, Лукашевич подчеркнул, что западные страны способствуют укреплению наиболее радикальных экстремистских и террористических регионов в своих геополитических интересах. Так, считает дипломат, ИГИЛ, «Аль-Каида» (признаны террористическими, запрещены в РФ) и украинские неонацистские группировки являются «звеньями одной цепи».

Также постпред заявил, что Россия признательна тем государствам, которые смогли разделить боль РФ от терактов и «не накладывают на это политические фильтры».

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Накануне, 10 апреля, в городе Чехове в Подмосковье искали подозреваемого, который сбежал от силовиков. Предварительно, речь шла о Сергее С. 1976 года рождения, который, предположительно, был пособником напавших на подмосковный «Крокус Сити Холл». В тот же день глава городского округа Чехов Михаил Собакин рассказал, что держит ситуацию на личном контроле. Затем, в четверг, приемная дочь предполагаемого сообщника террористов сообщила, что ее отец якобы находится в Польше.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, они устроили стрельбу и подожгли концертный зал. Погибли 144 человека. Число пострадавших достигло 551.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне. 5 апреля суд отправил под арест 11-го участника подготовки теракта.

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