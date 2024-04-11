Постпред РФ при ОБСЕ указал на поддержку Западом терроризма против россиян
Страны Запада замалчивают или поощряют терроризм против россиян. Такое заявление 11 марта сделал постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич на специальном заседании постоянного совета организации, посвященном теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле».
«Террор в отношении граждан России не только замалчивается на Западе, но и поощряется многими официальными лицами США, Британии и других стран НАТО. В этой связи Следственный комитет России возбудил 9 апреля 2024 года уголовное дело», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии.
По словам постпреда, СК РФ 9 апреля возбудил уголовное дело по информации о причастности чиновников стран НАТО и США к финансированию терроризма. Тогда в ведомстве установили, что поступавшие через коммерческие организации деньги, в частности через действующую на Украине нефтегазовую компанию Burisma Holdings, на протяжении последних лет использовались для осуществления терактов в России и за ее пределами.
Кроме того, Лукашевич подчеркнул, что западные страны способствуют укреплению наиболее радикальных экстремистских и террористических регионов в своих геополитических интересах. Так, считает дипломат, ИГИЛ, «Аль-Каида» (признаны террористическими, запрещены в РФ) и украинские неонацистские группировки являются «звеньями одной цепи».
Также постпред заявил, что Россия признательна тем государствам, которые смогли разделить боль РФ от терактов и «не накладывают на это политические фильтры».
Накануне, 10 апреля, в городе Чехове в Подмосковье искали подозреваемого, который сбежал от силовиков. Предварительно, речь шла о Сергее С. 1976 года рождения, который, предположительно, был пособником напавших на подмосковный «Крокус Сити Холл». В тот же день глава городского округа Чехов Михаил Собакин рассказал, что держит ситуацию на личном контроле. Затем, в четверг, приемная дочь предполагаемого сообщника террористов сообщила, что ее отец якобы находится в Польше.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, они устроили стрельбу и подожгли концертный зал. Погибли 144 человека. Число пострадавших достигло 551.
Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне. 5 апреля суд отправил под арест 11-го участника подготовки теракта.