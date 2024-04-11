На Украине начали оказывать сопротивление военкомам

Жители Украины принялись оказывать сопротивление сотрудникам военкоматов при попытке принудить к мобилизации. Почему граждане отказываются служить и какие принимают меры, чтобы избежать отправки на фронт, выясняли «Самые шокирующие гипотезы».

В интернете распространяется видео, на котором сотрудники территориального центра комплектации (так на Украине называют военкоматы) избивают 55-летнего мужчину на глазах у жены и полиции. Пострадавшим оказался водитель грузовика Андрей Кольцов. Его остановили в Киевской области, заставили выйти из машины и затем напали. Мужчина получил травмы, в том числе перелом костей носа, и попал в больницу. Дочь Андрея пытается дать огласку истории и хочет справедливого наказания и для нападавших, и для наблюдавших полицейских.

«Эта история, к сожалению, не получит никакого резонанса на Украине, внутри этой страны, потому что это цензура. Нужно делать хорошее лицо, хорошую мину при плохой игре. На Украине беда с мобилизацией, у них полная катастрофа, полное истощение. Если они уже начинают призывать женщин, это говорит, что всё, воевать больше некому», — прокомментировал научный сотрудник Института стран СНГ Руслан Панкратов.

Жители Украины рассказывают, что сотрудники ТЦК получают по 8 тыс. гривен ($204) за любого приведенного в военкомат мужчину. Чтобы этому противостоять, организуются самостоятельные отряды противодействия.

«Мы ловим военкомов, в Ровно запустили флешмоб, смотрите, целый автобус. Дальше пацаны наши подтянутся, и начинаем ловить этих динозавров, потому что они убийцы», — говорится в одном распространенном видео.

О формировании народных бригад противодействия ТЦК стало известно также из радиоперехвата телефонного разговора украинского военнослужащего со своей семьей. По его словам, украинцы формируют отряды, которые «накрывают» работников военкоматов. Подобные бригады уже существуют в Киевской области, Одессе и Днепре. В Закарпатье местные жители пригрозили расправой, если военкомы не уберут блокпост, на котором выдают повестки.

«Что здесь происходит? Почему никто из вас не идет на передовую, а бедняков ловите? И парни сидят там голые, босые, собираем им донаты, а вы тут обутые такие?» — возмутилась одна из женщин.

Если в Днепропетровской области с деятельностью ТЦК пытаются бороться на законных основаниях с помощью юристов, то в Харькове во двор одного из сотрудников бросили гранаты. Он попал в больницу с тяжелыми ранениями. Еще один военком был убит пенсионером после того, как его сына мобилизовали.

«С места прям забрали в пункт, и военная комиссия не выявила у него астму, которая у парня была. Его забрали на «ноль», не прошло и месяца, как он погиб. Пенсионер выследил этого военкома и убил. А вы, военкомы, знайте, что это только начало и каждый из вас будет наказан», — рассказал местный житель.