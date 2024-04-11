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Файзуллин пообещал притормозить рост цен на стройматериалы в связи с паводками

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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Минстрой России планирует приостановить рост цен на стройматериалы в связи со сложившей ситуацией с паводками в регионах страны. Об этом 11 апреля заявил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Стоит задача перед нами — и мы ее обсудим c Минпромторгом и ФАС — притормозить рост цен. Все-таки большое количество ресурсов понадобится: обои, цемент, газовые и электрические счетчики», — отметил глава ведомства.

Также Файзуллин сообщил, что ведомство проработает вопрос по ипотечным каникулам для жителей пострадавших от паводков регионов.

«Есть у людей, конечно, ряд вопросов: как будут компенсироваться утонувшие машины, движимость какая-то, какая компенсация произойдет по ипотеке по ряду объектов, просьбы появились по ипотечным каникулам. Здесь мы тоже, Владимир Владимирович, эту работу вместе с правительственной комиссией, с Александром Вячеславовичем (Куренковым, главой МЧС. — Ред.) отработаем», — указал министр.

Путин в ходе совещания с участием Файзуллина, а также главы МЧС Александра Куренкова и губернаторами Оренбургской, Тюменской и Курганской областей, в которые пришла вода, отметил, что ситуация с паводками в России меняется ежечасно. Глава государства уточнил, что нужно обсудить борьбу со стихией и оказание помощи пострадавшим людям.

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Ранее 11 апреля сообщалось, что вице-губернатор Оренбургской области, министр экономического развития, инвестиций Игнат Петухов заявил, что банки Оренбургской области предоставят местному бизнесу кредитные каникулы по упрощенной системе на полгода.

В свою очередь, мэр Орска Василий Козупица заявил, что в городе начала работу комиссия по оценке ущерба от подтопления. Градоначальник уточнил, что специалисты приступили к оценке на местах, где паводок отступил. Файзуллин 10 апреля также пообещал, что будут приняты все технические решения по защите города. По его словам, самое главное, что предстоит сделать, — это восстановить пострадавшее жилье местного населения.

Власти Оренбургской области 11 апреля сообщили, что из подтопленных домовладений и с приусадебных участков эвакуированы 7,8 тыс. человек, в том числе 2117 детей. Наиболее сложная паводковая ситуация сохраняется в Орске, Оренбурге, Оренбургском и Илекском районах, а также в Бузулуке и Бузулукском районе. За сутки от воды освободилось 1900 жилых домов и 2399 приусадебных участков.

В Курганской области затопленными остаются 178 жилых домов и 284 приусадебных участка в 11 населенных пунктах, сообщил ГУ МЧС России по региону ранее в этот день. Глава региона Вадим Шумков сообщил, что уровень воды в реке Тобол у села Звериноголовское превысил 1 тыс. см. 8 апреля губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что в регионе из-за неблагоприятного прогноза по паводку вводится режим ЧС.

5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу, которая защищала город от разливов реки Урал. В городе были созданы пункты временного размещения граждан, было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 216 («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ») и ч.1 ст. 293 («Халатность»).

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