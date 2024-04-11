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Украинская рада приняла законопроект об ужесточении мобилизации

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На Украине Верховная рада в четверг, 11 апреля, приняла закон об ужесточении мобилизации. Трансляцию заседания парламента вел на своем YouTube-канале депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Из 351 депутата законопроект поддержали 283 человека, против проголосовал один. Еще 49 депутатов воздержались, 18 — не голосовали.

Как отметил Гончаренко в своем Telegram-канале, закон вступит в силу в конце мая.

Согласно принятому документу, военнообязанные в течение двух месяцев с момента его вступления в силу должны обновить данные в военкомате, отмечает украинское издание «Страна.ua». В противном случае последуют штрафы и санкции. Кроме того, повестки будут считаться полученным даже без личного вручения — с того момента, как будет поставлен штамп о невозможности вручения.

Помимо этого, станет обязательным ношение с собой военного билета для всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет (без него не выпустят за границу в том числе имеющих на это право граждан). За нарушение всех предусмотренных законом норм положены крупные штрафы, лишение права на управление автомобилем и насильственный привод в военкомат.

Документ освободил от мобилизации все правоохранительные органы, помощников депутатов и владельцев стратегических предприятий.

Как отметил в беседе с «Известиями» бывший народный депутат Украины, член международного общественного движения «Другая Украина» Спиридон Килинкаров, новый закон об ужесточении мобилизации абсолютно демотивирующий, власти не оставили людям выбора. Он добавил, что на этом фоне может увеличиться количество желающих выехать из страны, так как большая часть населения не хочет идти на фронт.

Впадают в военкому: что известно об ужесточении мобилизации на Украине
Закон может вступить в силу через месяц

12 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, продлевающие военное положение и всеобщую мобилизацию в стране до 13 мая 2024 года. Депутат Верховной рады Ирина Фриз указывала, что новый закон нарушает конституцию государства.

Позднее, 2 апреля, Зеленский также подписал ряд законов, касающихся мобилизации. В частности, он отменил статус ограниченно пригодного к военной службе и снизил возраст мобилизации с 27 до 25 лет. Однако тогда же издание «Украинская правда» сообщало, что лишь 8% украинцев готовы вступать в Вооруженные силы Украины для участия в боевых действиях.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

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