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Путин заявил о необходимости подготовиться к восстановлению жилья в регионах паводка

Путин: нужно уже сейчас подготовиться к восстановлению жилья в регионах паводка
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Игорь Капориков
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Планировать восстановление жилья и инфраструктуры в регионах, пострадавших от паводка, необходимо прямо сейчас. Об этом 11 апреля заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания относительно паводковой ситуации в регионах страны.

«Уже сейчас нужно думать о восстановлении жилья и инфраструктуры. Поэтому не тяните, пожалуйста, заранее к этому подготовьтесь», — обратился он к главам регионов и профильных ведомств.

Также глава государства выразил надежду, что слаженная работа ведомств продолжится и последствия паводка будут минимизированы.

В свою очередь, министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что в настоящее время ведутся расчеты необходимых средств, они будут выделены незамедлительно. Глава Минфина подчеркнул, что ресурсы в резервном фонде страны для ликвидации последствий паводка есть.

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Во время совещания губернатор Оренбургской области Денис Паслер доложил президенту, что паводковая ситуация в регионе достигла пика. Так, уровень воды в реке Урал достиг рекордного максимума — 10 м 87 см. И в настоящее время вода продолжает пребывать, подчеркнул глава региона.

В России в последнюю неделю наблюдается непростая ситуация с паводками в регионах. По информации властей Оренбургской области, из подтопленных домовладений и с приусадебных участков эвакуированы 7,8 тыс. человек, в том числе 2117 детей. Наиболее сложная паводковая ситуация сохраняется в Орске, Оренбурге, Оренбургском и Илекском районах, а также в Бузулуке и Бузулукском районе. За сутки от воды освободилось 1900 жилых домов и 2399 приусадебных участков.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что в Кургане этой ночью завершат работы по укреплению дамбы, они ведутся круглосуточно с привлечением 200 единиц техники и 14 тыс. человек. Накануне МЧС России отметило, что более 180 жилых домов и 280 приусадебных участков находятся в паводковой зоне в Курганской области. В министерстве добавили, что спасатели эвакуировали из паводковой зоны 4,3 тыс. человек, в числе которых 685 детей. В регионе с 8 апреля введен режим ЧС.

При этом глава Тюменской области Александр Моор заявил, что ситуация на реках Тобол и Ишим остается спокойной. Губернатор не исключил прорыва дамб, которые защищают крупные населенные пункты, поэтому их укрепляют. По его словам, с учетом динамики Ишим может выйти из русла в субботу, 13 апреля. Так что федеральную трассу Тюмень – Омск укрепят водоналивными дамбами на время паводка на Ишиме. Жителей региона призвали готовиться к эвакуации.

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