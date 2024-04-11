Захарова заявила об отказе РФ участвовать в «сходке» по Украине в Швейцарии

Москва не будет и не собиралась принимать участие во встрече по украинской «формуле мира», предложенной лидером Украины Владимиром Зеленским, организуемой Швейцарией. Об этом 11 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Хочется пресечь очередную волну спекуляций относительно якобы вариативности российского участия в очередной сходке по «формуле Зеленского»: Россия участвовать не будет и не собиралась. Об этом неоднократно заявляли», — указала дипломат в своем Telegram-канале,

К посту она приложила публикацию, в которой дипведомство уже отмечало, что Москва не планирует участвовать в мероприятии. Встреча в Швейцарии по Украине планируется 15–16 июня.

До этого 11 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя предстоящий саммит по так называемой украинской формуле мира в Швейцарии, отметил, что переговоры по украинскому конфликту без участия России бессмысленны, а Москва открыта к взаимодействию по этому вопросу.

При этом днем ранее Зеленский заявил о готовности обсудить «мирный план» с Россией при условии его утверждения на предстоящей конференции в Швейцарии. Он уточнил, что данный документ будет передан Москве через посредников. На самом же саммите, по словам украинского лидера, Россия «не нужна».

В свою очередь, пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер отметил, что участие России в конференции о мирном урегулировании конфликта на Украине в швейцарском Бюргенштоке, на которую будет приглашено около 120 стран, необходимо для достижения мира. Он отметил, что глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым первым по вопросу проведения конференции.

Сам Кассис отметил, что на первом саммите без участия РФ возможно договориться, когда и как привлечь Москву к процессу урегулирования конфликта. По его словам, необязательно, чтобы представители российской стороны были на конференции в первый день. Глава внешнеполитического ведомства также указал, что Белоруссия вряд ли будет участвовать в мирной конференции.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 29 марта 2022 года в Стамбуле. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября 2022 года украинский президент ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.