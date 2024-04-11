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ФАС оштрафовала газораспределительные организации на 75,6 млн рублей в 2024 году

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Фото: РИА Новости/Павел Львов
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России за I квартал 2024 года оштрафовала газораспределительные организации на 75,6 млн рублей. Об этом сообщили представители службы на сессии «Новые правила подключения к газу» практического семинара в сфере тарифного регулирования 11 апреля.

Отмечается, что было выявлено 174 нарушения в рамках социальной газификации и 49 — в рамках стандартного техприсоединения к газу.

Основными нарушениями стали затягивание сроков подключения, необоснованный отказ или уклонение от заключения договора, навязывание невыгодных условий.

«Служба продолжает внимательно контролировать ситуацию взаимодействия потребителей и компаний», — заявили в ФАС.

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Ранее, 21 марта, сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба оштрафовала топливные компании на 110 млн рублей. Там установили, что ООО «НТК» и ООО «Кубаньойл» заключили антиконкурентное соглашение о разделе торгов на поставку нефтепродуктов на 160 аукционах с общей начальной ценой более чем 1 млрд рублей. Первая организация в соответствии с КоАП РФ оштрафована на 98,4 млн рублей, штраф для второй компании составил 12,26 млн рублей.

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